Manni L. Perez ist für ihre Leistung in GTA 6 bei den Game Awards 2026 nominiert. Damit nennt die Preisverleihung erstmals öffentlich ihren Namen in Verbindung mit Rockstars neuem Spiel. Viele Fans bringen die Schauspielerin schon länger mit der Hauptfigur Lucia in Verbindung. Die offizielle Nominierung bestätigt allerdings nur Perez’ Mitwirkung an GTA 6, nicht ausdrücklich die Rolle.

Game Awards nominieren Manni L. Perez für GTA 6

Auf der offiziellen Seite der Kategorie „Best Performance“ steht Manni L. Perez neben „Grand Theft Auto VI“. Der Preis berücksichtigt laut Veranstalter Schauspiel, Stimme und Performance Capture. Die Seite nennt bei Perez keinen Charakternamen. Sie belegt damit ihre Arbeit an dem Spiel und ihre Nominierung, lässt die konkrete Besetzung aber offen.

Das ist kurz vor dem geplanten Erscheinungstermin am 19. November bemerkenswert: Rockstar hat auf seiner offiziellen GTA-6-Seite zwar Jason und Lucia als zentrale Figuren vorgestellt, die Darstellerinnen und Darsteller dort jedoch bislang nicht benannt. Eine separate Erklärung des Studios zur Rolle von Perez liegt derzeit ebenfalls nicht vor.

Warum viele Fans Perez für Lucias Darstellerin halten

Bereits vor der Nominierung wurde in der Community über eine Verbindung zwischen Perez und Lucia spekuliert. Die öffentliche Nennung von Perez für GTA 6 macht diese Vermutung nun deutlich konkreter. Sie ersetzt jedoch keine ausdrückliche Rollenangabe durch Rockstar, die Schauspielerin oder die Game Awards. Solange diese fehlt, bleibt die Zuordnung zu Lucia eine naheliegende, aber nicht offiziell belegte Schlussfolgerung.

Perez hatte sich zuvor in einem Livestream zu Wort gemeldet, ohne GTA 6 oder Lucia zu nennen. Über diesen Auftritt haben wir bereits berichtet. Ihre Zurückhaltung bei dem Thema war damals Teil der anhaltenden Spekulationen; aus dem Schweigen lässt sich keine Rollenbestätigung ableiten.

Lucia und Jason stehen im Mittelpunkt der Geschichte

Unabhängig von der noch offenen Besetzungsfrage ist Lucias Bedeutung für GTA 6 klar. Rockstar beschreibt Lucia und Jason als Paar, das nach einem gescheiterten Coup in eine kriminelle Verschwörung im Bundesstaat Leonida gerät. Beide müssen sich aufeinander verlassen, um die Folgen zu überstehen.

Die neue Nominierung verrät noch nichts über Perez’ konkrete Figur oder den Umfang ihres Auftritts. Für eine sichere Zuordnung zu Lucia braucht es weiterhin einen eindeutigen offiziellen Rollencredit. Die Nominierung selbst ist dagegen bestätigt und macht Perez schon vor der Veröffentlichung zu einem der öffentlich bekannten Namen hinter GTA 6.

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