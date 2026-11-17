Welche Trophäen wird GTA 6 auf der PlayStation 5 bieten und wie aufwendig wird der Weg zur Platin-Trophäe? Rockstars neues Open-World-Abenteuer dürfte Trophäensammler vor zahlreiche Aufgaben stellen. Besonders interessant ist dabei, welche Herausforderungen sich während der Geschichte erledigen lassen und welche zusätzlichen Aktivitäten für einen vollständigen Abschluss notwendig sein werden.

In unserem GTA-6-Trophäen-Guide sammeln wir die Informationen zu PlayStation-Trophäen, möglichen Xbox-Erfolgen und dem Weg zur Platin-Trophäe. Sobald die offizielle Liste verfügbar und überprüft ist, ergänzen wir Freischaltbedingungen, Lösungen und Hinweise auf verpassbare Erfolge.

Bis dahin könnt ihr die interaktive Trophäenliste ausprobieren. Die 50 enthaltenen Einträge sind ausdrücklich gekennzeichnete, frei erfundene Testdaten. Sie zeigen Suche, Filter und den Schutz geheimer Trophäen; ihr könnt sie nicht abhaken oder speichern.

GTA 6 Trophäen im Überblick

Auf PlayStation unterscheidet das Trophäensystem zwischen Platin, Gold, Silber und Bronze. Wie viele Einträge GTA 6 in jeder Stufe erhält, lässt sich derzeit nicht belegen. Die Übersicht unten zeigt deshalb keine erfundenen Zahlen. Sobald eine verifizierte PS5-Liste vorliegt, ergänzen wir die tatsächlichen Werte. Die 50 Demo-Einträge zählen nicht als offizielle GTA-6-Trophäen.

Platin – Gold – Silber – Bronze – Offizielle Trophäenanzahl noch nicht bestätigt.

Wie viele Trophäen hat GTA 6?

Weder Rockstar Games noch die PlayStation-Produktseite nennen bislang eine vollständige PS5-Trophäenliste. Ein Bericht über angeblich 55 Xbox-Erfolge beruht auf einem nicht unabhängig bestätigten Fund. Daraus lässt sich keine offizielle Zahl für PlayStation ableiten.

Xbox-Erfolge und PlayStation-Trophäen sind getrennte Plattformlisten. Bei mehreren früheren Rockstar-Spielen enthält die vergleichbare PlayStation-Basisliste eine zusätzliche Platin-Trophäe. Das ist ein Vergleich, keine Vorhersage für GTA 6. Die folgenden Zahlen beziehen sich jeweils auf die genannte Edition ohne spätere DLC-Einträge.

Interaktive GTA-6-Trophäenliste und Checkliste

Unsere interaktive Trophäenliste soll euch später dabei helfen, sämtliche Erfolge übersichtlich nachzuverfolgen. Schon jetzt könnt ihr die Demo nach Namen durchsuchen, Stufen und Kategorien auswählen sowie geheime Einträge bewusst einblenden. Lösungen lassen sich aufklappen. Der Fortschrittsfilter zeigt in der schreibgeschützten Demo nur „Offen“; Häkchen und dauerhafte Fortschrittsspeicherung sind deaktiviert. Sobald die offiziellen Trophäen verfügbar und geprüft sind, ersetzen wir die Testeinträge durch die verifizierte Liste.

Wichtiger Hinweis: Die folgende Vorschau enthält ausschließlich synthetische Testtrophäen. Die Namen, Bedingungen und Lösungen stammen nicht aus GTA 6.

Interaktive Testvorschau: Die folgenden 50 Trophäen sind frei erfundene Beispiele. Sie stammen nicht aus GTA 6 und entsprechen keiner offiziellen oder geleakten Trophäenliste. Die Vorschau demonstriert ausschließlich die Funktionen unserer zukünftigen Trophäen-Checkliste. Diese Demo ist schreibgeschützt. Ihr könnt die 50 Beispiele durchsuchen und filtern, aber keinen Fortschritt abhaken oder speichern. DEMO · Erster Testschritt Platin · DEMO Synthetische Testbedingung: Ein längerer Beschreibungstext prüft Zeilenumbrüche und Lesbarkeit auf Mobilgeräten. Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler.

DEMO · Der imaginäre Prolog Gold · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. Verpassbar: Nur Demo-Warnung: Dieses erfundene Testziel dient der Darstellung verpassbarer Aufgaben.

DEMO · Abzweigung ohne Folgen Gold · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Die Papierkarte Gold · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag.

DEMO · Eine Runde durch die Testregion Gold · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Zwischen zwei Platzhaltern Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Kleine Probe, große Wirkung Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler.

DEMO · Ein Fund ohne Gegenstand Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Ein längerer Beschreibungstext prüft Zeilenumbrüche und Lesbarkeit auf Mobilgeräten. Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Die Probezeit läuft Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. Verpassbar: Nur Demo-Warnung: Dieses erfundene Testziel dient der Darstellung verpassbarer Aufgaben.

DEMO · Nichts verpassen Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag.

Geheime Demo-Trophäe Silber · DEMO Zum Anzeigen geheime Demo-Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. DEMO · Der geheime Testpfad Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe.

DEMO · Fernweh im Musterland Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Die zehnte Notiz Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler.

DEMO · Einmalige Testchance Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. Verpassbar: Nur Demo-Warnung: Dieses erfundene Testziel dient der Darstellung verpassbarer Aufgaben.

DEMO · Ein letzter Kontrollblick Silber · DEMO Synthetische Testbedingung: Ein längerer Beschreibungstext prüft Zeilenumbrüche und Lesbarkeit auf Mobilgeräten. Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Anfang der Liste Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag.

DEMO · Die zweite Etappe Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Am fiktiven Ufer Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Papiermarke eins Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler.

DEMO · Zeit für eine Probe Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

Geheime Demo-Trophäe Bronze · DEMO Zum Anzeigen geheime Demo-Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. DEMO · Unerwartete Wendung Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe.

DEMO · Im Testgespräch Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Ein längerer Beschreibungstext prüft Zeilenumbrüche und Lesbarkeit auf Mobilgeräten. Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag.

DEMO · Aussicht ohne Karte Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Papiermarke zwei Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Vor dem Testfenster Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler. Verpassbar: Nur Demo-Warnung: Dieses erfundene Testziel dient der Darstellung verpassbarer Aufgaben.

Geheime Demo-Trophäe Bronze · DEMO Zum Anzeigen geheime Demo-Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. DEMO · Verborgene Notiz Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe.

DEMO · Nächster Kapitelmarker Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Der Übungspfad Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag.

DEMO · Drei imaginäre Stempel Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Ein längerer Beschreibungstext prüft Zeilenumbrüche und Lesbarkeit auf Mobilgeräten. Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Durchgang ohne Fehler Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Im Probemenü Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler.

DEMO · Diese längere synthetische Bezeichnung prüft den Umbruch auf schmalen Bildschirmen Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Der nächste fiktive Bezirk Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Das vierte Blatt Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag.

DEMO · Nur ein Probelauf Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. Verpassbar: Nur Demo-Warnung: Dieses erfundene Testziel dient der Darstellung verpassbarer Aufgaben.

Geheime Demo-Trophäe Bronze · DEMO Zum Anzeigen geheime Demo-Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. DEMO · Noch eine geheime Probe Synthetische Testbedingung: Ein längerer Beschreibungstext prüft Zeilenumbrüche und Lesbarkeit auf Mobilgeräten. Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe.

DEMO · Eine andere Testentscheidung Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler.

DEMO · Die gezeichnete Insel Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Im Archiv der Beispiele Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Runde um Runde Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag.

DEMO · Mehr Text für die Darstellung Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Ein ruhiges Zwischenstück Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Eine sehr lange imaginäre Reise durch mehrere Regionen, die ausschließlich das Layout testet Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Ein längerer Beschreibungstext prüft Zeilenumbrüche und Lesbarkeit auf Mobilgeräten. Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler.

DEMO · Die fünfte Karte Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Verpassbares Testfenster Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau. Verpassbar: Nur Demo-Warnung: Dieses erfundene Testziel dient der Darstellung verpassbarer Aufgaben.

Geheime Demo-Trophäe Bronze · DEMO Zum Anzeigen geheime Demo-Trophäen einblenden. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. DEMO · Letzter Geheimtest Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe.

DEMO · Finale Probenszene Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Zurück am Ausgangspunkt Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

DEMO · Der letzte Papierschnipsel Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Folgt dem erfundenen Zwischenschritt. Markiert den Testeintrag als erledigt und kontrolliert den Zähler.

DEMO · Ende des Testdatensatzes Bronze · DEMO Synthetische Testbedingung: Ein längerer Beschreibungstext prüft Zeilenumbrüche und Lesbarkeit auf Mobilgeräten. Dieser Eintrag beschreibt keine echte GTA-6-Trophäe. ⌄ So schaltet ihr die Trophäe frei Öffnet diesen ausdrücklich synthetischen Testeintrag. Prüft die fiktive Voraussetzung in der Vorschau.

Keine Trophäen entsprechen diesen Filtern.

Wie lange dauert die Platin-Trophäe?

Eine getestete Platin-Spielzeit gibt es noch nicht. Insider Gaming schätzt rund 200 Stunden für alle Trophäen beziehungsweise Erfolge und nennt etwa 50 Stunden für die Hauptgeschichte. Die 200 Stunden sind eine Prognose, keine Angabe von Rockstar oder PlayStation. Ohne veröffentlichte Aufgabenliste lässt sich auch nicht prüfen, ob Online-Spiel, Sammelobjekte oder mehrere Durchgänge nötig sind. Unsere Spielzeit-News erklärt die Herkunft dieser Werte.

Wie schwer wird die GTA-6-Platin-Trophäe?

Eine belastbare Schwierigkeitseinschätzung ist ohne bestätigte Trophäenbedingungen nicht möglich. Entscheidend wird sein, ob Aufgaben verpassbar sind, besondere Geschicklichkeit verlangen oder Online-Funktionen voraussetzen. Die geschätzte Spielzeit allein sagt über die Schwierigkeit wenig aus. Sobald die offizielle Liste vorliegt und die Anforderungen geprüft sind, ergänzen wir hier eine begründete Bewertung.

Roadmap: So bereitet ihr den Weg zu Platin vor

Phase 1: Geschichte spielen

Spielt die Kampagne zunächst ohne spekulative Pflichtlisten. Der GTA-6-Lösungs-Hub sammelt die vorhandenen Hilfen. Sollte eine bestätigte Trophäe eine Entscheidung oder einmalige Gelegenheit betreffen, ergänzen wir vor der betreffenden Stelle eine konkrete Warnung.

Phase 2: Nebenaktivitäten und Erkundung

Gleicht später die offenen Trophäen mit den tatsächlich zugänglichen Aktivitäten ab. Nicht jede Nebenaufgabe oder jeder Fundort muss für Platin zählen. Erst eine verifizierte Aufgabenbeschreibung rechtfertigt eine Zuordnung zu einer Mission oder einem Ort.

Phase 3: Offene Aufgaben gezielt abschließen

Nach der Freigabe verifizierter Trophäendaten lassen sich offene Aufgaben über Suche und Filter gezielt nachholen. Die aktuelle Demo lässt sich nicht abhaken. Maßgeblich bleibt später der tatsächliche Trophäenstand auf eurer PS5; eine PlayStation-Network-Synchronisierung gibt es nicht.

Verpassbare und geheime Trophäen

Ob GTA 6 verpassbare Trophäen enthält, ist offen. Wir kennzeichnen eine Aufgabe erst dann als verpassbar, wenn ihre Bedingung und die Möglichkeiten zum Nachholen geklärt sind. Geheime Trophäen können Storydetails verraten. In der künftigen Liste bleiben ihre Namen, Beschreibungen und Lösungsschritte zunächst verborgen; ihr blendet sie nur auf Wunsch ein.

GTA 6 im Vergleich zu GTA 5 und Red Dead Redemption 2

Die Vergleichstabelle zeigt, dass frühere Rockstar-Spiele je nach Plattform und Edition unterschiedliche Basislisten besitzen. Sie sagt nichts über die Schwierigkeit von GTA 6 aus. Wer bereits mit umfangreichen Aufgabenlisten arbeiten möchte, findet bei uns die interaktiven GTA-5- und RDR2-Checklisten. Ein Ingame-Abschluss von 100 Prozent ist dabei nicht automatisch dasselbe wie eine Platin-Trophäe.

GTA 6 Trophäen und Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 ist ein umfangreiches Beispiel für Rockstars Trophäendesign. Neben der Geschichte verlangt Platin zahlreiche zusätzliche Aufgaben, darunter Sammelaktivitäten, Herausforderungen und Fortschritte in Red Dead Online. Ob GTA 6 einen ähnlich zeitaufwendigen Weg zur Platin-Trophäe bieten wird, lässt sich erst mit den offiziellen Anforderungen beurteilen. Für RDR2 gibt es bereits unsere 100-Prozent-Checkliste; ein eigener Trophäen-Guide ist derzeit nicht öffentlich verfügbar.

Spiel und Edition Xbox PlayStation Red Dead Redemption 2 Xbox One / PS4 · Basisspiel 51 52 Grand Theft Auto V Xbox One / PS4 · Basisspiel 50 51 Grand Theft Auto IV Xbox 360 / PS3 · Basisspiel 50 51 GTA: San Andreas The Definitive Edition · Xbox One/Series / PS5 34 35 GTA: Vice City The Definitive Edition · Xbox One/Series / PS5 33 34 Grand Theft Auto III The Definitive Edition · Xbox One/Series / PS5 28 29

Xbox-Erfolge und Gamerscore

Xbox führt Erfolge mit Gamerscore statt der PlayStation-Stufen. Eine vollständig überprüfte GTA-6-Liste für Xbox liegt uns noch nicht vor. Deshalb übertragen wir weder die gemeldeten 55 Einträge noch eine mögliche Punktzahl ungeprüft auf die PS5-Liste.

Häufige Fragen zu GTA-6-Trophäen

Wie viele PS5-Trophäen hat GTA 6?

Eine verifizierte Gesamtzahl ist noch nicht veröffentlicht. Die gemeldete Xbox-Zahl ist kein Beleg für die PS5-Liste.

Gibt es bereits eine bestätigte Platin-Trophäe?

Name und Freischaltbedingung einer GTA-6-Platin-Trophäe sind bisher nicht verifiziert.

Sind Online- oder verpassbare Trophäen dabei?

Für GTA 6 ist beides noch nicht belegt. Bestätigte Anforderungen und Hinweise zum Nachholen ergänzen wir direkt an den jeweiligen Einträgen.

Kann ich Cheats verwenden und trotzdem Trophäen erhalten?

Rockstar erklärt diese Regel für GTA 5. Ob sie in GTA 6 genauso gilt, ist nicht bestätigt.

Kann ich meinen Fortschritt bei PlayCentral speichern?

Derzeit nicht. Die öffentliche GTA-6-Demo ist schreibgeschützt. Eine dauerhafte persönliche Checkliste gehört zu einem künftigen Account-System und ist auf der produktiven Seite noch nicht aktiv. Eine Synchronisierung mit dem PlayStation Network ist nicht vorgesehen.

Wann wird der Guide aktualisiert?

Sobald die offiziellen GTA-6-Trophäendaten zuverlässig verfügbar sind, ersetzen wir die synthetischen Beispiele und ergänzen konkrete Lösungen, Tipps und eine Platin-Roadmap.

Quellen

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