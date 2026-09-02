Red Dead Redemption 2: 100 Prozent erreichen – komplette Checkliste

Wer in Red Dead Redemption 2 100 Prozent erreichen will, muss nicht jeden Inhalt des riesigen Spiels abschließen. Entscheidend sind 35 Anforderungen aus dem Ingame-Menü unter „Fortschritt → Gesamtfortschritt“. Diese interaktive RDR2-100-Prozent-Checkliste bündelt sie in fünf Gruppen und speichert eure Häkchen ausschließlich lokal im Browser.
Lokal auf diesem Gerät
RDR2 100%-Checkliste
0 von 35 Anforderungen erledigt
Fortschritt der PlayCentral-Checkliste – kein Ingame-Prozentwert.
Story, Nebenmissionen und Begegnungen – sechs Anforderungen.
Zehn Sammlungen und Questketten – bei mehreren davon hilft eure lokale Kartenmarkierung.
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Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft
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Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft
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Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft
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Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft
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Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft
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Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft
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Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft
Sieben Mindeststände im Kompendium – kontrolliert die Zähler direkt im Spiel.
Drei langfristige Charakterziele.
Neun kleinere und mittlere Aktivitäten in der Welt.
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Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft
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Was für 100 Prozent wirklich zählt
Die 35 Punkte sind redaktionelle Anforderungen, keine gleich großen Prozentpakete. „17 von 35“ bedeutet deshalb nur, dass 17 Anforderungen dieser PlayCentral-Checkliste erledigt sind – nicht, dass euer Spielstand bei 48,6 Prozent liegt. Den echten Wert zeigt weiterhin ausschließlich das Ingame-Menü.
- Bei den Zigarettenbildern reicht ein vollständiges 12er-Set; ihr benötigt nicht alle 144 Karten.
- Für den Gesamtfortschritt genügen fünf legendäre Tiere.
- Ihr müsst nur eine Schatzsucher-Kette vollständig lösen.
- Optionale Ehrenmissionen sind nicht pauschal Pflicht; maßgeblich ist der Story-Abschluss inklusive Epilog.
So funktioniert die lokale Checkliste
Eure manuellen Häkchen werden ohne Konto und ohne Cookie im localStorage dieses Browsers gespeichert. Export und Import übertragen nur die stabilen technischen IDs dieser Checkliste. Beim Import werden bekannte Einträge zusammengeführt; fremde IDs werden ignoriert. „Zurücksetzen“ entfernt nur manuelle Häkchen des Hubs und verändert niemals euren Kartenfortschritt.
Bei Gräbern, Zigarettenbilder-Sets, Saurierknochen, legendären Fischen, Felsschnitzereien, Traumfängern, Schatzreihen und fünf legendären Tieren kann der Hub den vorhandenen lokalen Kartenfortschritt lesen. Saurierknochen, legendäre Fische und Felsschnitzereien zeigen ausschließlich erledigte Fundorte; den endgültigen Missionsabschluss markiert ihr manuell. Eine vollständige Schatzreihe umfasst in der verwendeten Markerdefinition auch den ausdrücklich bezeichneten finalen Schatzfund. Nur eindeutig belegte Kategorien, Schwellen oder Reihen werden automatisch erledigt.
Die fünf Bereiche im Überblick
Missionen und Ereignisse wachsen größtenteils beim normalen Durchspielen. Sammelobjekte sind der zeitintensivste Teil und profitieren am stärksten von Detailguides und Karte. Das Kompendium verlangt nur ausgewählte Mindestzahlen. Unter Spieler warten die neun vollständigen Herausforderungsreihen und Maximalwerte. Verschiedenes mischt längere Suchaufgaben mit kurzen Aktivitäten wie Bad, Show und Theater.Öffnet in einem neuen Tab
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