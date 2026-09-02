Red Dead Redemption 2: 100 Prozent erreichen – komplette Checkliste

Wer in Red Dead Redemption 2 100 Prozent erreichen will, muss nicht jeden Inhalt des riesigen Spiels abschließen. Entscheidend sind 35 Anforderungen aus dem Ingame-Menü unter „Fortschritt → Gesamtfortschritt“. Diese interaktive RDR2-100-Prozent-Checkliste bündelt sie in fünf Gruppen und speichert eure Häkchen ausschließlich lokal im Browser.

Lokal auf diesem Gerät RDR2 100%-Checkliste 0 von 35 Anforderungen erledigt 0 von 35 Fortschritt der PlayCentral-Checkliste – kein Ingame-Prozentwert. Missionen und Ereignisse 0 / 6 ⌄ Story, Nebenmissionen und Begegnungen – sechs Anforderungen. Hauptstory inklusive Epilog Schließt die für das Story-Ende erforderlichen Missionen und beide Epilog-Kapitel ab.

10 Fremdenmissionen Beendet zehn vollständige Fremdenmission-Reihen; einzelne Teile einer Reihe reichen nicht.

5 Kopfgeldaufträge Bringt fünf gesuchte Personen im Rahmen der Sheriff-Kopfgeldmissionen zur Strecke.

25 Zufallsbegegnungen Erlebt 25 kurze Ereignisse in der offenen Welt; sie entstehen beim Reisen meist von selbst.

1 Bandenüberfall Überlebt einen zufälligen Hinterhalt einer gegnerischen Bande.

6 Bandenverstecke Entdeckt und räumt alle sechs für den Gesamtfortschritt gewerteten Bandenverstecke. Sammelobjekte 0 / 10 ⌄ Zehn Sammlungen und Questketten – bei mehreren davon hilft eure lokale Kartenmarkierung. 1 interessanter Ort Untersucht einen der besonderen Orte in der Spielwelt, bis Arthur ihn im Tagebuch festhält.

Alle 9 Gräber Besucht nach dem Ende der Story die Gräber aller neun verstorbenen Gefährten. Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft

Ein vollständiges Set mit 12 Zigarettenbildern Vervollständigt eines der zwölf 12er-Sets und schickt es für die Nebenaufgabe per Post ab. Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft

Die Glaubensprüfung – alle 30 Saurierknochen Findet alle Saurierknochen, sendet die Koordinaten an Deborah MacGuiness und schließt die Mission anschließend im Spiel manuell ab. Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft

Fischfischer – alle 13 legendären Fische Fangt und verschickt die legendären Fische für Jeremy Gill; der Kartenstand zeigt Fundorte, der Abschluss von „Fischfischer“ bleibt manuell. Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft

Herzoginnen und andere Tierarten – alle Exoten-Aufträge Erledige alle fünf Sammellisten von Algernon Wasp mit seltenen Orchideen und Vogelfedern.

Geologie für Anfänger – alle 10 Felsschnitzereien Findet alle Felsschnitzereien für Francis Sinclair und schließt die Mission anschließend im Spiel manuell ab. Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft

Eine bessere Welt, ein neuer Freund – alle fünf Jagdaufträge Erfüllt alle fünf Jagdaufträge von Ms. L. Hobbs und beendet die Missionsreihe.

Eine vollständige Schatzsucher-Kette Folgt einer kompletten Kartenfolge bis zum abschließenden Schatz; eine Reihe genügt. Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft

Alle 20 Traumfänger Untersucht alle 20 in Bäumen hängenden Traumfänger und folgt anschließend dem Hinweis. Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft Kompendium 0 / 7 ⌄ Sieben Mindeststände im Kompendium – kontrolliert die Zähler direkt im Spiel. 50 Tierarten Studiert oder entdeckt 50 unterschiedliche Tierarten für das Kompendium.

10 Fischarten Fangt zehn unterschiedliche Fischarten; legendäre Varianten sind dafür nicht zwingend.

10 Ausrüstungsgegenstände Erhaltet zehn verschiedene Ausrüstungseinträge, darunter automatisch freigeschaltete Story-Werkzeuge.

6 gegnerische Banden Entdeckt alle sechs gegnerischen Banden, sodass sie im Kompendium geführt werden.

10 Pferderassen Studiert oder reitet zehn verschiedene Pferderassen und prüft den Zähler im Kompendium.

20 Pflanzenarten Sammelt 20 unterschiedliche Pflanzenarten in der offenen Welt.

48 Waffenarten Nehmt 48 unterschiedliche Waffen mindestens einmal auf oder benutzt sie. Spieler 0 / 3 ⌄ Drei langfristige Charakterziele. Gesundheit, Ausdauer und Dead Eye maximieren Bringt alle drei Werte auf Stufe 10; dafür sind Herausforderungen und verstärkte Trapper-Ausrüstung nötig.

Pferdebindung Stufe 4 Erreicht mit einem eigenen Pferd die maximale Bindungsstufe 4 durch Reiten, Pflegen und Füttern.

Alle 90 Herausforderungen Beendet alle zehn Stufen der neun Reihen Bandit, Entdecker, Glücksspieler, Kräuterkundler, Reiter, Meisterjäger, Scharfschütze, Überlebenskünstler und Waffenexperte. Verschiedenes 0 / 9 ⌄ Neun kleinere und mittlere Aktivitäten in der Welt. 5 Hütten Untersucht fünf der vom Spiel als besondere Hütten gewerteten Gebäude.

Fünf legendäre Tiere erlegen Spürt fünf legendäre Tiere auf und erlegt sie; für 100 Prozent sind nicht alle nötig. Manuell markierbar · Kartenfortschritt wird geprüft

Alle 4 Tischspiele Spielt je eine Partie Poker, Blackjack, Domino und Five Finger Fillet; ein Sieg ist nicht nötig.

5 besondere Charaktere Interagiert mit fünf der vom Spiel gezählten Redner, Schwärmer und Aktivisten.

1 Bad Kauft in einem Hotel, etwa in Valentine oder Strawberry, ein Bad und nehmt es vollständig.

1 Show Seht euch eine Film- oder Laternenvorführung an, beispielsweise die frühe Show in Valentine.

1 Theaterbesuch Besucht das Théâtre Râleur in Saint Denis und seht euch eine Live-Vorstellung an.

6 Rezeptarten herstellen Stellt je ein Rezept aus Kochen, Tonikum, Munition, Jagd, Pferdepflege und Waffen her.

Je 1 Kutschen-, Haus-, Laden- und Zugraub Schließt jede der vier Raubarten einmal ab; für Haus und Laden zählen die vorgesehenen Raubgelegenheiten.

Was für 100 Prozent wirklich zählt

Die 35 Punkte sind redaktionelle Anforderungen, keine gleich großen Prozentpakete. „17 von 35“ bedeutet deshalb nur, dass 17 Anforderungen dieser PlayCentral-Checkliste erledigt sind – nicht, dass euer Spielstand bei 48,6 Prozent liegt. Den echten Wert zeigt weiterhin ausschließlich das Ingame-Menü.

Bei den Zigarettenbildern reicht ein vollständiges 12er-Set ; ihr benötigt nicht alle 144 Karten.

; ihr benötigt nicht alle 144 Karten. Für den Gesamtfortschritt genügen fünf legendäre Tiere .

. Ihr müsst nur eine Schatzsucher-Kette vollständig lösen.

vollständig lösen. Optionale Ehrenmissionen sind nicht pauschal Pflicht; maßgeblich ist der Story-Abschluss inklusive Epilog.

So funktioniert die lokale Checkliste

Eure manuellen Häkchen werden ohne Konto und ohne Cookie im localStorage dieses Browsers gespeichert. Export und Import übertragen nur die stabilen technischen IDs dieser Checkliste. Beim Import werden bekannte Einträge zusammengeführt; fremde IDs werden ignoriert. „Zurücksetzen“ entfernt nur manuelle Häkchen des Hubs und verändert niemals euren Kartenfortschritt.

Bei Gräbern, Zigarettenbilder-Sets, Saurierknochen, legendären Fischen, Felsschnitzereien, Traumfängern, Schatzreihen und fünf legendären Tieren kann der Hub den vorhandenen lokalen Kartenfortschritt lesen. Saurierknochen, legendäre Fische und Felsschnitzereien zeigen ausschließlich erledigte Fundorte; den endgültigen Missionsabschluss markiert ihr manuell. Eine vollständige Schatzreihe umfasst in der verwendeten Markerdefinition auch den ausdrücklich bezeichneten finalen Schatzfund. Nur eindeutig belegte Kategorien, Schwellen oder Reihen werden automatisch erledigt.

Die fünf Bereiche im Überblick

Missionen und Ereignisse wachsen größtenteils beim normalen Durchspielen. Sammelobjekte sind der zeitintensivste Teil und profitieren am stärksten von Detailguides und Karte. Das Kompendium verlangt nur ausgewählte Mindestzahlen. Unter Spieler warten die neun vollständigen Herausforderungsreihen und Maximalwerte. Verschiedenes mischt längere Suchaufgaben mit kurzen Aktivitäten wie Bad, Show und Theater.

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