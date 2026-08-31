Red Dead Redemption 2: Alle 9 Gräber finden

In Red Dead Redemption 2 könnt ihr insgesamt neun Gräber besuchen. Für den 100-Prozent-Fortschritt müsst ihr an jedem Grab interagieren und euren Respekt erweisen. Dieser Guide zeigt euch alle Fundorte spoilerarm in der Übersicht; die Namen folgen erst nach einer deutlichen Warnung.
- Gesamtzahl: 9 Gräber
- Voraussetzung: Das vollständige Set ist erst nach Abschluss der Hauptstory im Epilog verfügbar.
- 100 Prozent: Alle neun besuchten Gräber erfüllen den Collectibles-Eintrag „Gräber“.
- Reihenfolge: Ihr könnt die Fundorte in beliebiger Reihenfolge besuchen.
- Zusätzlicher Erfolg: Alle neun Gräber schalten die Trophäe beziehungsweise den Erfolg „Respekt zollen“ („Paying Respects“) frei.
- Interaktive Karte: Der Filter zeigt ausschließlich die neun Gräber; besuchte Orte lassen sich direkt abhaken.
- Speicherung: Der Kartenfortschritt bleibt lokal in eurem Browser und ist nicht an ein PlayCentral-Konto gebunden.
Zur Orientierung könnt ihr parallel die vollständige interaktive RDR2-Karte oder den PlayCentral-Spiele-Hub zu Red Dead Redemption 2 öffnen.
Interaktive Karte mit allen 9 Gräbern
Im Embed ist nur die Kategorie Gräber aktiv. Tippt einen Marker an, um den Namen und den Status zu sehen. Der Übergang zur großen Karte übernimmt den aktiven Filter und euren lokal gespeicherten Fortschritt.
Wann sind alle Gräber verfügbar?
Einzelne Gräber erscheinen nach den jeweiligen Story-Ereignissen. Für eine lückenlose Runde solltet ihr jedoch die Hauptstory abschließen und im Epilog spielen. Dann sind alle neun Fundorte erreichbar und keines der Gräber ist verpassbar. Eine feste Besuchsreihenfolge gibt es nicht.
Fundorte aller 9 Gräber
Nr. 1 – Grab von Jenny Kirk
Region: Ambarino, Grizzlies West. Folgt von Colter aus der Spider Gorge nach Norden in Richtung Glacier. Das Grab liegt östlich des Gletschers bei einigen Bäumen und besteht aus einem kleinen Erd- und Steinhügel mit Holzkreuz. Es erscheint nach „Enter, Pursued by a Memory“ in Kapitel 1.
Nr. 2 – Grab von Davey Callander
Region: Ambarino, Colter. Sucht den kleinen Friedhof hinter der verfallenen Kirche am südlichen Rand der verlassenen Siedlung. Der Grabstein steht zwischen den übrigen Gräbern und ist nach „Enter, Pursued by a Memory“ in Kapitel 1 vorhanden.
Nr. 3 – Grab von Eagle Flies
Region: Ambarino, Grizzlies East. Reitet westlich von Donner Falls auf das Plateau über dem Fluss. Das Grab befindet sich in einer freien Stelle an der Klippe und blickt direkt auf die Wasserfälle. Es erscheint nach „My Last Boy“ in Kapitel 6.
Nr. 4 – Grab von Arthur Morgan
Region: Ambarino, Grizzlies East. Beginnt am Mysterious Hill Home nordöstlich von Bacchus Station und steigt den Hang dahinter hinauf. Der Grabstein steht auf dem Gipfel mit weitem Blick über das Tal. Er erscheint im ersten Teil des Epilogs nach „Simple Pleasures“; die Gestaltung hängt von eurem Ehrenstatus am Ende der Story ab.
Nr. 5 – Grab von Susan Grimshaw
Region: New Hanover, Roanoke Ridge. Sucht nordöstlich von Emerald Station und westlich des Elysian Pool den erhöhten Hang über der Bahnstrecke. Das Grab liegt nahe der bewaldeten Klippenkante und erscheint im ersten Teil des Epilogs nach „Simple Pleasures“.
Nr. 6 – Grab von Hosea Matthews
Region: Lemoyne, Bayou Nwa. Reitet von Saint Denis nach Norden beziehungsweise vom Köderladen bei Lagras nach Osten. Unter einem großen Baum im Sumpf liegen zwei Gräber direkt nebeneinander; Hoseas Grab ist eines davon. Es erscheint nach „Fleeting Joy“ in Kapitel 5.
Nr. 7 – Grab von Lenny Summers
Region: Lemoyne, Bayou Nwa. Dieses Grab steht unmittelbar neben dem von Hosea Matthews unter demselben großen Baum nördlich von Saint Denis und östlich von Lagras. Interagiert mit beiden Grabsteinen einzeln. Auch Lennys Grab erscheint nach „Fleeting Joy“ in Kapitel 5.
Nr. 8 – Grab von Kieran Duffy
Region: Lemoyne, Scarlett Meadows. Sucht östlich von Braithwaite Manor auf der großen offenen Wiese nahe der Baumgrenze. Der einzelne Grabstein ist im hohen Gras leicht zu übersehen und erscheint nach „Horsemen, Apocalypses“ in Kapitel 4.
Nr. 9 – Grab von Sean MacGuire
Region: Lemoyne, Scarlett Meadows. Reitet von Rhodes nach Nordwesten zur Küste des Flat Iron Lake. Das Grab liegt auf einem kleinen Hügel zwischen Bäumen nahe am Wasser. Es erscheint nach „A Short Walk in a Pretty Town“ in Kapitel 3.
Belohnung und 100-Prozent-Fortschritt
Jedes Grab zählt erst, wenn ihr direkt davor die Interaktion zum Respektzollen ausführt. Nach allen neun Fundorten ist der Collectibles-Eintrag Gräber für den 100-Prozent-Fortschritt abgeschlossen. Gleichzeitig erhaltet ihr „Respekt zollen“ beziehungsweise „Paying Respects“. Eine zusätzliche materielle Belohnung wie Geld, Ausrüstung oder eine Waffe gibt es für die Gräberrunde nicht.
Weitere Sammelobjekte in Red Dead Redemption 2
Außerdem findet ihr bei uns die Fundorte aller 30 Saurierknochen.
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