Red Dead Redemption 2: Alle 9 Gräber finden

In Red Dead Redemption 2 könnt ihr insgesamt neun Gräber besuchen. Für den 100-Prozent-Fortschritt müsst ihr an jedem Grab interagieren und euren Respekt erweisen. Dieser Guide zeigt euch alle Fundorte spoilerarm in der Übersicht; die Namen folgen erst nach einer deutlichen Warnung.

Gesamtzahl: 9 Gräber

9 Gräber Voraussetzung: Das vollständige Set ist erst nach Abschluss der Hauptstory im Epilog verfügbar.

Das vollständige Set ist erst nach Abschluss der Hauptstory im Epilog verfügbar. 100 Prozent: Alle neun besuchten Gräber erfüllen den Collectibles-Eintrag „Gräber“.

Alle neun besuchten Gräber erfüllen den Collectibles-Eintrag „Gräber“. Reihenfolge: Ihr könnt die Fundorte in beliebiger Reihenfolge besuchen.

Ihr könnt die Fundorte in beliebiger Reihenfolge besuchen. Zusätzlicher Erfolg: Alle neun Gräber schalten die Trophäe beziehungsweise den Erfolg „Respekt zollen“ („Paying Respects“) frei.

Alle neun Gräber schalten die Trophäe beziehungsweise den Erfolg „Respekt zollen“ („Paying Respects“) frei. Interaktive Karte: Der Filter zeigt ausschließlich die neun Gräber; besuchte Orte lassen sich direkt abhaken.

Der Filter zeigt ausschließlich die neun Gräber; besuchte Orte lassen sich direkt abhaken. Speicherung: Der Kartenfortschritt bleibt lokal in eurem Browser und ist nicht an ein PlayCentral-Konto gebunden.

Zur Orientierung könnt ihr parallel die vollständige interaktive RDR2-Karte oder den PlayCentral-Spiele-Hub zu Red Dead Redemption 2 öffnen.

Interaktive Karte mit allen 9 Gräbern

Interaktive Karte für Red Dead Redemption 2 Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Im Embed ist nur die Kategorie Gräber aktiv. Tippt einen Marker an, um den Namen und den Status zu sehen. Der Übergang zur großen Karte übernimmt den aktiven Filter und euren lokal gespeicherten Fortschritt.

Wann sind alle Gräber verfügbar?

Einzelne Gräber erscheinen nach den jeweiligen Story-Ereignissen. Für eine lückenlose Runde solltet ihr jedoch die Hauptstory abschließen und im Epilog spielen. Dann sind alle neun Fundorte erreichbar und keines der Gräber ist verpassbar. Eine feste Besuchsreihenfolge gibt es nicht.

Spoilerwarnung Achtung: Die folgenden Namen und Fundorte enthalten massive Story-Spoiler. Lest erst weiter, wenn ihr die Hauptstory abgeschlossen habt oder euch die Identitäten bewusst anzeigen lassen möchtet.

Fundorte aller 9 Gräber

Nr. 1 – Grab von Jenny Kirk

Region: Ambarino, Grizzlies West. Folgt von Colter aus der Spider Gorge nach Norden in Richtung Glacier. Das Grab liegt östlich des Gletschers bei einigen Bäumen und besteht aus einem kleinen Erd- und Steinhügel mit Holzkreuz. Es erscheint nach „Enter, Pursued by a Memory“ in Kapitel 1.

Nr. 2 – Grab von Davey Callander

Region: Ambarino, Colter. Sucht den kleinen Friedhof hinter der verfallenen Kirche am südlichen Rand der verlassenen Siedlung. Der Grabstein steht zwischen den übrigen Gräbern und ist nach „Enter, Pursued by a Memory“ in Kapitel 1 vorhanden.

Nr. 3 – Grab von Eagle Flies

Region: Ambarino, Grizzlies East. Reitet westlich von Donner Falls auf das Plateau über dem Fluss. Das Grab befindet sich in einer freien Stelle an der Klippe und blickt direkt auf die Wasserfälle. Es erscheint nach „My Last Boy“ in Kapitel 6.

Nr. 4 – Grab von Arthur Morgan

Region: Ambarino, Grizzlies East. Beginnt am Mysterious Hill Home nordöstlich von Bacchus Station und steigt den Hang dahinter hinauf. Der Grabstein steht auf dem Gipfel mit weitem Blick über das Tal. Er erscheint im ersten Teil des Epilogs nach „Simple Pleasures“; die Gestaltung hängt von eurem Ehrenstatus am Ende der Story ab.

Nr. 5 – Grab von Susan Grimshaw

Region: New Hanover, Roanoke Ridge. Sucht nordöstlich von Emerald Station und westlich des Elysian Pool den erhöhten Hang über der Bahnstrecke. Das Grab liegt nahe der bewaldeten Klippenkante und erscheint im ersten Teil des Epilogs nach „Simple Pleasures“.

Nr. 6 – Grab von Hosea Matthews

Region: Lemoyne, Bayou Nwa. Reitet von Saint Denis nach Norden beziehungsweise vom Köderladen bei Lagras nach Osten. Unter einem großen Baum im Sumpf liegen zwei Gräber direkt nebeneinander; Hoseas Grab ist eines davon. Es erscheint nach „Fleeting Joy“ in Kapitel 5.

Nr. 7 – Grab von Lenny Summers

Region: Lemoyne, Bayou Nwa. Dieses Grab steht unmittelbar neben dem von Hosea Matthews unter demselben großen Baum nördlich von Saint Denis und östlich von Lagras. Interagiert mit beiden Grabsteinen einzeln. Auch Lennys Grab erscheint nach „Fleeting Joy“ in Kapitel 5.

Nr. 8 – Grab von Kieran Duffy

Region: Lemoyne, Scarlett Meadows. Sucht östlich von Braithwaite Manor auf der großen offenen Wiese nahe der Baumgrenze. Der einzelne Grabstein ist im hohen Gras leicht zu übersehen und erscheint nach „Horsemen, Apocalypses“ in Kapitel 4.

Nr. 9 – Grab von Sean MacGuire

Region: Lemoyne, Scarlett Meadows. Reitet von Rhodes nach Nordwesten zur Küste des Flat Iron Lake. Das Grab liegt auf einem kleinen Hügel zwischen Bäumen nahe am Wasser. Es erscheint nach „A Short Walk in a Pretty Town“ in Kapitel 3.

Belohnung und 100-Prozent-Fortschritt

Jedes Grab zählt erst, wenn ihr direkt davor die Interaktion zum Respektzollen ausführt. Nach allen neun Fundorten ist der Collectibles-Eintrag Gräber für den 100-Prozent-Fortschritt abgeschlossen. Gleichzeitig erhaltet ihr „Respekt zollen“ beziehungsweise „Paying Respects“. Eine zusätzliche materielle Belohnung wie Geld, Ausrüstung oder eine Waffe gibt es für die Gräberrunde nicht.

Weitere Sammelobjekte in Red Dead Redemption 2

Außerdem findet ihr bei uns die Fundorte aller 30 Saurierknochen.