gamescom 2026 endet mit 368.000 Besuchern und neuem Rekord

Die gamescom 2026 ist beendet und die Veranstalter ziehen eine äußerst positive Bilanz. Insgesamt kamen 368.000 Besucherinnen und Besucher aus 131 Ländern nach Köln. Gleichzeitig erreichte die Messe bei der internationalen Beteiligung neue Höchstwerte.

Wie die Koelnmesse und der game – Verband der deutschen Games-Branche bekannt gegeben haben, reisten im Vergleich zum Vorjahr sechs Prozent mehr Besucher aus dem Ausland zur gamescom. Auch bei den Ausstellern wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

1.743 Aussteller auf der gamescom 2026

Insgesamt waren 1.743 Unternehmen aus 66 Ländern auf der gamescom 2026 vertreten. Das entspricht einem Plus von elf Prozent gegenüber 2025.

Mit 72 Prozent erreichte auch der Auslandsanteil unter den Ausstellern einen neuen Höchstwert. Hinzu kamen 48 Länderpavillons aus 41 Ländern.

Die erstmals vollständig ausgebuchte Ausstellungsfläche umfasste rund 233.000 Quadratmeter.

Auch der Business-Bereich konnte zulegen. Mehr als 36.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher kamen nach Köln, ungefähr die Hälfte davon aus dem Ausland. Besonders stark wuchs die Zahl der Gäste aus Brasilien, Kanada, den Niederlanden und den USA.

gamescom erzielt 624 Millionen Views

Längst findet die gamescom nicht mehr ausschließlich auf dem Messegelände statt. Auch digital erreichte das Event 2026 enorme Zahlen.

Bis Samstagabend kamen die Inhalte rund um die gamescom auf insgesamt mehr als 624 Millionen Views.

Allein die gamescom Opening Night Live erreichte demnach 78 Millionen Aufrufe. Die gamescom awesome indies show kam auf mehr als 302.000 Views und steigerte ihre Reichweite damit gegenüber dem Vorjahr um mehr als 670 Prozent.

Das digitale Community-Angebot gamescom epix verbuchte zudem rund 6,2 Millionen Seitenaufrufe.

Games Done Quick feiert Europa-Premiere

Mit gamescom GDQ feierte außerdem das bekannte Speedrunning-Format Games Done Quick seine Europa-Premiere.

Das Format erhielt in diesem Jahr den gamescom Heart of Gaming Award.

Auch die stärker in die Messewoche integrierte Entwicklerkonferenz gamescom dev konnte wachsen. 6.200 registrierte Teilnehmer bedeuten ein Plus von 15 Prozent.

Eine weitere Premiere gab es beim gamescom congress: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnete die Veranstaltung als erster Bundespräsident überhaupt, der die gamescom besucht hat.

Termin für die gamescom 2027 steht bereits fest

Auch der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest.

Die gamescom 2027 findet vom 23. bis 29. August 2027 in Köln statt.

Die gamescom dev eröffnet die Woche am 23. und 24. August. Am Abend des 24. August folgt die Opening Night Live. Der Business- und Medientag findet am 25. August statt, bevor die Messe ab dem 26. August für alle Besucher geöffnet wird.

Damit kann die gamescom nach eigenen Angaben auf eines ihrer internationalsten Jahre überhaupt zurückblicken. Neben 368.000 Besuchern vor Ort unterstreichen vor allem der Rekord-Auslandsanteil unter den Ausstellern und die 624 Millionen digitalen Views die weltweite Bedeutung der Messe.