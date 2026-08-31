Pokémon GO – Paragoni-Fangkunst-Event am 26. September mit Wurf-Boni

Pokémon GO rückt im September 2026 ein beliebtes Geist-Pokémon aus der sechsten Generation ins Rampenlicht. Beim neuen Fangkunst-Event dreht sich alles um Paragoni, das über Feldforschungen sowie kostenlose und kostenpflichtige Befristete Forschungen erhältlich sein wird.

Das Event findet am 26. September 2026 von 10 bis 20 Uhr Ortszeit statt. Im Mittelpunkt stehen präzise Pokéball-Würfe, die zusätzliche Erfahrungspunkte und Bonbons einbringen.

Alle Inhalte des Paragoni-Events

Welche Boni bietet das Fangkunst-Event? Für jeden erfolgreichen guten Wurf oder besser gibt es die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Zusätzlich erhalten Trainer bei solchen Fangversuchen mehr Bonbons, wodurch sich der Event-Tag besonders zum Sammeln und Entwickeln eignen dürfte.

Paragoni selbst taucht als Belohnung aus Feldforschungen und Befristeten Forschungen auf. Gleichzeitig steigt die Chance, einem Schillernden Paragoni zu begegnen. In der Wildnis erscheinen zudem Kikugi und Driftlon häufiger, ebenfalls mit einer erhöhten Chance auf ihre Schillernden Varianten.

Termin: 26. September 2026

Event-Zeitraum: 10 bis 20 Uhr Ortszeit

Vorgestelltes Pokémon: Paragoni

Doppelte Erfahrungspunkte für gute Würfe oder besser

Mehr Bonbons für gute Würfe oder besser

Häufigere wilde Begegnungen mit Kikugi und Driftlon

Feldforschungsbegegnungen mit Kikugi, Driftlon und Paragoni

Kostenlose Befristete Forschung mit Paragoni-Begegnungen

Kostenpflichtige Befristete Forschung mit zusätzlichen Paragoni-Begegnungen

Erhöhte Chance auf Schillernde Pokémon

Die Feldforschungsaufgaben konzentrieren sich auf die Genauigkeit beim Werfen von Pokébällen. Auch die kostenlose Befristete Forschung stellt das Fangen von Paragoni in den Mittelpunkt und belohnt abgeschlossene Aufgaben mit weiteren Begegnungen, Erfahrungspunkten, Sternenstaub und zusätzlichen Extras.

Kostenpflichtige Forschung und neue Jahreszeit

Welche zusätzlichen Belohnungen warten im Event-Shop? Eine kostenpflichtige Befristete Forschung ermöglicht weitere Begegnungen mit Paragoni und enthält außerdem Erfahrungspunkte, Sternenstaub sowie zusätzliche Belohnungen. Ein konkreter Euro-Preis für Deutschland wurde bislang nicht ausgewiesen.

Tickets können an Freunde verschenkt werden, sobald mindestens der Freundschaftslevel Superfreunde erreicht ist. Eine Bezahlung mit PokéMünzen ist nicht möglich. Im Pokémon GO-Webstore soll außerdem eine Ultra-Ticket-Box erscheinen, die das Event-Ticket und zwei Sonderbonbons enthält.

Alle Aufgaben der Befristeten Forschungen müssen spätestens am 26. September 2026 um 20 Uhr Ortszeit abgeschlossen und sämtliche Belohnungen abgeholt werden. Danach verfallen noch offene Aufgaben und nicht beanspruchte Inhalte.

Das Fangkunst-Event ist Teil der neuen Jahreszeit Abendgoldpfade, die vom 8. September 2026 um 10 Uhr bis zum 1. Dezember 2026 um 10 Uhr Ortszeit läuft. In dieser Jahreszeit feiern unter anderem Mobtiff und Mastifioso ihr Debüt in Pokémon GO, während neue Mega-Entwicklungen von Staraptor und Skelabra angekündigt sind.

Werdet ihr den Event-Tag nutzen, um ein Schillerndes Paragoni zu jagen, oder interessieren euch Kikugi und Driftlon mehr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.