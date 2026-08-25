Pokémon GO zur WM 2026 – So holt ihr Twitch-Drops, Pikachu und Granforgita

Pokémon GO verteilt rund um die Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 mehrere besondere Pokémon und nützliche Gegenstände kostenlos. Zu den Highlights zählen zwei kostümierte Pikachu sowie ein kampferprobtes Granforgita, das auf dem Team des amtierenden Weltmeisters basiert.

Ganz ohne Aufwand landen die Belohnungen allerdings nicht in eurer Sammlung. Ihr müsst verschiedene Livestreams auf Twitch verfolgen, Konten miteinander verbinden und die erhaltenen Codes rechtzeitig einlösen.

Die kostenlosen Twitch-Belohnungen

Welche besonderen Pokémon können Fans erhalten? Die verfügbaren Twitch-Drops hängen davon ab, welchen offiziellen Stream ihr einschaltet und wie lange ihr zuschaut. Für die einzelnen Forschungen gelten unterschiedliche Voraussetzungen.

30 Minuten im offiziellen Pokémon GO-Stream: Eine Befristete Forschung zur Zusammenstellung eines Teams für die Superliga mit Schlurp, Karnimani oder Paldea-Felino.

Eine Befristete Forschung zur Zusammenstellung eines Teams für die Superliga mit Schlurp, Karnimani oder Paldea-Felino. 60 Minuten im offiziellen Pokémon GO-Stream: Eine Befristete Forschung mit Granforgita und einer Top-Lade-TM. Das Granforgita besitzt dieselben Werte wie das Exemplar, das Ved Beelzeboy Bamb bei den Pokémon GO-Weltmeisterschaften 2025 in seinem Siegerteam eingesetzt hat. Zusätzlich verfügt es über einen besonderen Hintergrund.

Eine Befristete Forschung mit Granforgita und einer Top-Lade-TM. Das Granforgita besitzt dieselben Werte wie das Exemplar, das Ved Beelzeboy Bamb bei den Pokémon GO-Weltmeisterschaften 2025 in seinem Siegerteam eingesetzt hat. Zusätzlich verfügt es über einen besonderen Hintergrund. 45 Minuten bei einem offiziellen Co-Streamer: Eine Befristete Forschung mit einer Begegnung mit dem kostümierten Weltmeisterschaften-Pikachu 2026.

Eine Befristete Forschung mit einer Begegnung mit dem kostümierten Weltmeisterschaften-Pikachu 2026. 30 Minuten beim Pokémon GO-Panel von PokémonXP: Eine Befristete Forschung mit einem Pikachu in einem von Cosmog inspirierten Raumanzug.

Während der Übertragung wird außerdem ein Passwort für ein grünes Weltmeisterschaften-T-Shirt 2026 eingeblendet. Das Kleidungsstück kann anschließend kostenlos für den eigenen Avatar freigeschaltet werden.

Kontoverknüpfung als entscheidende Voraussetzung

Wie lassen sich die kostenlosen Belohnungen freischalten? Zunächst müsst ihr euer Twitch-Konto mit einem Konto bei Pokémon Trainer Central verbinden. Anschließend ist es wichtig, einen Stream mit aktivierten Twitch-Drops zu verfolgen und die erforderliche Wiedergabezeit vollständig zu erreichen.

Die offiziellen Pokémon GO-Übertragungen laufen am 28. und 29. August 2026 über den Pokémon GO-Kanal auf Twitch. Am dritten Wettkampftag erfolgt die Übertragung über den allgemeinen Pokémon-Kanal. Die Livestreams beginnen jeweils um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Das PokémonXP-Panel zum zehnjährigen Jubiläum von Pokémon GO findet am 29. August 2026 statt. Wer das Cosmog-Pikachu möchte, muss speziell diesen Stream einschalten. Für das Weltmeisterschaften-Pikachu ist hingegen die Übertragung eines offiziell teilnehmenden Co-Streamers erforderlich.

Codes müssen rechtzeitig eingelöst werden

Wo liegt der Haken bei der kostenlosen Aktion? Das bloße Einschalten eines beliebigen Pokémon-Streams reicht nicht aus. Neben der Kontoverknüpfung müssen die Drops nach Erreichen der Wiedergabezeit im Twitch-Inventar beansprucht werden. Danach lässt sich der jeweilige Code über Pokémon Trainer Central anzeigen und für Pokémon GO einlösen.

Alle Pokémon GO-Belohnungen der Aktion verfallen am 11. September 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Wer eine Befristete Forschung erhält, sollte zudem auf deren Abschlussfrist achten, damit die besondere Pokémon-Begegnung nicht verloren geht.

Alternativ erscheinen das Pikachu im Cosmog-Raumanzug und das Weltmeisterschaften-Pikachu 2026 während des begleitenden Events auch in Ein-Stern-Raids. Das PokémonXP-Event läuft vom 25. August 2026 um 10:00 Uhr bis zum 28. August 2026 um 10:00 Uhr. Die Feier zu den Weltmeisterschaften schließt direkt daran an und endet am 30. August 2026 um 20:00 Uhr, jeweils nach deutscher Ortszeit.

Welche der kostenlosen Belohnungen wollt ihr euch sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.