Persona 6 Release wohl vor 2028 – PS5-Disc liefert neuen Hinweis

Für Persona 6 gibt es weiterhin keinen offiziellen Erscheinungstermin, doch ein unscheinbarer Hinweis von Sega grenzt den möglichen Release-Zeitraum deutlich ein. Demnach dürfte das neue Rollenspiel von Atlus spätestens Ende 2027 erscheinen, sofern die derzeit kommunizierte Handelsversion wie geplant veröffentlicht wird.

Persona 6 wurde im Juni 2026 beim Xbox Games Showcase mit einem rätselhaften Teaser angekündigt. Der Trailer bestätigte vor allem Grün als prägende Farbe des neuen Serienteils, ließ hinsichtlich Handlung, Figuren und Spielmechaniken aber fast alle Fragen offen.

Die PS5-Handelsversion als entscheidender Hinweis

Welche Plattformen erhalten Persona 6? Laut der offiziellen Ankündigung erscheint Persona 6 für PlayStation 5, Xbox Series X und S, Windows sowie Steam. Zudem wird das Rollenspiel Teil des Xbox Game Pass sein. Eine Version für Nintendo Switch 2 wurde bislang nicht angekündigt.

Besonders interessant ist eine ergänzende Angabe zur physischen Veröffentlichung. Sega führt ausschließlich die PlayStation-5-Version als erhältliche Handelsfassung auf. Damit dürfte Persona 6 auf den Xbox-Konsolen und dem PC lediglich digital angeboten werden, während PS5-Besitzer zusätzlich eine Disc-Version bekommen.

Diese Information erhält durch Sonys künftige Vertriebsstrategie besondere Bedeutung. Sony Interactive Entertainment stellt die Produktion physischer Spiele-Discs für neue PlayStation-Veröffentlichungen ab Januar 2028 ein. Titel, die ab diesem Zeitpunkt erscheinen, sollen ausschließlich digital angeboten werden. Bereits zuvor veröffentlichte Disc-Spiele bleiben davon unberührt.

Ein Release im Jahr 2027 wird wahrscheinlicher

Wann könnte Persona 6 erscheinen? Wenn Sega tatsächlich eine reguläre PS5-Disc veröffentlichen möchte, müsste Persona 6 vor Januar 2028 auf den Markt kommen. Damit verdichtet sich das mögliche Release-Zeitfenster auf das Jahr 2027, auch wenn Atlus bislang keinen konkreten Monat bestätigt hat.

Zu dieser Einordnung passt ein früheres Gerücht, laut dem Persona 6 intern für September 2027 vorgesehen sein soll. Der angebliche Termin stammt jedoch aus einem Leak und ist daher weiterhin mit Vorsicht zu behandeln. Die offizielle Angabe zur PS5-Handelsversion liefert lediglich ein Indiz für eine Veröffentlichung vor Januar 2028, aber keine Bestätigung für September 2027.

Auch der Veröffentlichungsplan von Atlus spricht für die zweite Jahreshälfte. Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027. Sega dürfte dem Remake zunächst ausreichend Aufmerksamkeit verschaffen, bevor die Werbekampagne für Persona 6 deutlich hochgefahren wird. Ein Release im mittleren oder späten Verlauf des Jahres 2027 erscheint deshalb plausibel.

Atlus hält zentrale Details weiterhin zurück

Welche Inhalte sind bereits bekannt? Persona 6 erzählt eine vollständig neue Geschichte an einem bislang unbekannten Schauplatz. Atlus verspricht erneut die charakteristische Weltgestaltung der Reihe, neue Begegnungen und weiterentwickelte Spielmechaniken. Konkrete Informationen zur Hauptfigur, zur Gruppe oder zum Kampfsystem stehen noch aus.

Bis zur offiziellen Terminankündigung bleibt das Release-Zeitfenster somit eine begründete Einschätzung. Die Kombination aus der geplanten PS5-Disc, Sonys Stichtag im Januar 2028 und dem Gerücht um September 2027 macht eine Veröffentlichung im kommenden Jahr allerdings zunehmend wahrscheinlich.

Rechnet ihr mit Persona 6 im September 2027 oder erwartet ihr den Release erst gegen Ende des Jahres? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.