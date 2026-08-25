PS Plus August 2026 – diese Spiele sind jetzt im Extra und Premium Katalog

PlayStation Plus beendet den August 2026 mit einem abwechslungsreichen Spielepaket. Seit dem 25. August 2026 stehen im deutschen PlayStation Store Hell is Us, Umamusume: Pretty Derby Party Dash, Two Point Museum und Metro Exodus als neue Zugänge im Spielekatalog für Extra und Premium bereit.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition komplettiert die Auswahl, nimmt in Deutschland jedoch eine Sonderrolle ein. Das Zombie-Abenteuer gehört bereits seit dem 4. August 2026 zu den monatlichen Spielen und kann von Mitgliedern aller drei Tarifstufen bis zum 31. August 2026 beansprucht werden.

Die fünf Spiele zum Monatsabschluss

Welche PS Plus Spiele stehen jetzt bereit? Die abschließende Auswahl deckt Action, Survival-Horror, Management und Mehrspieler-Unterhaltung ab. Abonnenten erhalten damit mehrere umfangreiche Produktionen sowie einen farbenfrohen Party-Titel.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition für PS4 und PS5: Das Open-World-Abenteuer verbindet Parkour, Nahkämpfe und Überlebenselemente in einer von Infizierten überrannten Stadt. Bis zu vier Personen können gemeinsam durch Villedor ziehen. In Deutschland ist das Spiel noch bis zum 31. August 2026 als monatlicher Titel beanspruchbar.

Das Open-World-Abenteuer verbindet Parkour, Nahkämpfe und Überlebenselemente in einer von Infizierten überrannten Stadt. Bis zu vier Personen können gemeinsam durch Villedor ziehen. In Deutschland ist das Spiel noch bis zum 31. August 2026 als monatlicher Titel beanspruchbar. Hell is Us für PS5: Das Action-Adventure schickt euch in ein vom Bürgerkrieg und einer übernatürlichen Katastrophe zerrissenes Land. Statt Wegpunkten, Karte oder Questmarkierungen sollen Beobachtung und Orientierungssinn den Weg weisen.

Das Action-Adventure schickt euch in ein vom Bürgerkrieg und einer übernatürlichen Katastrophe zerrissenes Land. Statt Wegpunkten, Karte oder Questmarkierungen sollen Beobachtung und Orientierungssinn den Weg weisen. Two Point Museum für PS5: In der Managementsimulation baut und verwaltet ihr ein eigenes Museum. Expeditionen liefern seltene Artefakte, während Personal, Besucher, Einnahmen und die Sicherheit der Ausstellungen organisiert werden müssen.

In der Managementsimulation baut und verwaltet ihr ein eigenes Museum. Expeditionen liefern seltene Artefakte, während Personal, Besucher, Einnahmen und die Sicherheit der Ausstellungen organisiert werden müssen. Umamusume: Pretty Derby Party Dash für PS4: Der Pixelgrafik-Titel setzt auf vier turbulente Disziplinen innerhalb des Slapdash Grand Prix. Lokal und online können bis zu vier Teilnehmer gegeneinander antreten.

Der Pixelgrafik-Titel setzt auf vier turbulente Disziplinen innerhalb des Slapdash Grand Prix. Lokal und online können bis zu vier Teilnehmer gegeneinander antreten. Metro Exodus für PS4 und PS5: Der atmosphärische Ego-Shooter kombiniert Feuergefechte, Schleichen, Erkundung und Survival-Horror. Die Reise führt aus den Ruinen der Moskauer Metro durch ein postapokalyptisches Russland.

Besonders Two Point Museum dürfte Fans gemütlicher Aufbauspiele ansprechen. Wer lieber eine düstere und kampfbetonte Erfahrung sucht, erhält mit Hell is Us, Metro Exodus und Dying Light 2 gleich drei passende Alternativen.

Ein ungewöhnlich umfangreicher August

Wie sieht das vollständige August-Programm aus? Sony hat die Veröffentlichungen im August 2026 über mehrere Termine verteilt. Den Anfang machte Helldivers 2 am 12. August 2026, gefolgt von vier weiteren Katalogspielen am 18. August 2026.

Datum Spiel Plattform Tarif 4. August 2026 Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition PS4, PS5 Essential, Extra, Premium 12. August 2026 Helldivers 2 PS5 Extra, Premium 18. August 2026 Kingdom Come: Deliverance 2 PS5 Extra, Premium 18. August 2026 Vampire Survivors PS4, PS5 Extra, Premium 18. August 2026 Onimusha: Dawn of Dreams PS4, PS5 Premium 18. August 2026 Disneys Atlantis: Das Geheimnis der verlorenen Stadt PS4, PS5 Premium 25. August 2026 Hell is Us PS5 Extra, Premium 25. August 2026 Two Point Museum PS5 Extra, Premium 25. August 2026 Metro Exodus PS4, PS5 Extra, Premium 25. August 2026 Umamusume: Pretty Derby Party Dash PS4 Extra, Premium

Neben Dying Light 2 gehörten seit dem 4. August 2026 auch Big Walk für PS5 und Signalis für PS4 zu den monatlichen Spielen. Alle drei Titel können noch bis einschließlich 31. August 2026 zur persönlichen Bibliothek hinzugefügt und anschließend mit einer aktiven Mitgliedschaft weitergespielt werden.

Welches der neuen PS Plus Spiele landet zuerst auf eurer Konsole? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.