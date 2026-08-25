Witcher 3 Songs of the Past – Gamescom-Banner deutet Cidaris als Schauplatz an

CD Projekt Red sorgt kurz vor der Gamescom 2026 für neue Spekulationen rund um The Witcher 3: Wild Hunt. Ein großflächiges Motiv am Messestand des Studios könnte bereits verraten, in welche Region Geralt von Riva in der kommenden Erweiterung Songs of the Past reisen wird.

Offiziell bestätigt ist der Schauplatz bislang nicht. Die gezeigte Küstenlandschaft und eine festliche Szene liefern jedoch auffällige Hinweise auf Cidaris, die Heimat von Rittersporn.

Hinweise auf Cidaris und Belleteyn

Welche Details sind auf dem Gamescom-Banner zu erkennen? Auf einer Seite des Motivs scheint eine Feier mit Feuerstellen, zahlreichen Gästen und einer Lage direkt am Wasser dargestellt zu sein. Fans bringen die Szene mit Belleteyn in Verbindung, einem bedeutenden Frühlingsfest aus der Welt von The Witcher.

Belleteyn spielt auch für bekannte Figuren eine besondere Rolle. Yennefers Geburtstag fällt in die Nähe des Festes, während Geralt in den Romanen davon ausgeht, dass auch Ciri ungefähr zu dieser Zeit geboren wurde. Damit könnte die Feier einen passenden Anlass bieten, um mehrere vertraute Charaktere erneut zusammenzubringen.

Die Kombination aus Küstenkulisse, Festival und dem Titel Songs of the Past lenkt den Blick besonders auf Rittersporn. Als berühmter Barde und gebürtiger Cidarier könnte er Geralt nach Cidaris einladen, wo sich aus einer zunächst friedlichen Feier schnell ein neuer Hexerauftrag entwickelt. Noch handelt es sich dabei allerdings um eine Theorie, die allein auf dem Gamescom-Motiv und bekannten Details der Lore basiert.

Die Enthüllung bei der Opening Night Live

Wann gibt es neue Informationen zu Songs of the Past? Die nächste Präsentation der Erweiterung ist für die Gamescom Opening Night Live am 25. August 2026 vorgesehen. Die Show beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit und soll einen ersten ausführlicheren Einblick in das neue Abenteuer liefern.

Darüber hinaus zeigt CD Projekt Red Songs of the Past direkt auf dem Messegelände in Köln. Präsentationen finden vom 26. bis zum 28. August 2026 im Geschäftsbereich und vom 26. bis zum 30. August 2026 im Publikumsbereich statt. Damit dürften im Verlauf der Messe weitere Informationen zu Schauplatz, Handlung und neuen Inhalten folgen.

Songs of the Past ist keine kleine Zusatzmission, sondern die dritte vollwertige Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt. Sie entsteht gemeinsam mit Fool’s Theory und soll 2027 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen. Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sind nicht geplant.

Geralt kehrt für ein neues Abenteuer zurück

Welche bekannten Inhalte feiern ihr Comeback? Fest steht bereits, dass Geralt erneut die Hauptrolle übernimmt. Auch Gwint kehrt zurück, sodass Fans des Kartenspiels mit neuen Partien und möglicherweise zusätzlichen Karten rechnen dürfen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum innerhalb des Jahres 2027 steht noch aus. Die Opening Night Live könnte neben einem neuen Trailer auch erste Spielszenen, Charaktere und Gegner zeigen. Besonders spannend bleibt jedoch die Frage, ob Cidaris tatsächlich als neue erkundbare Region bestätigt wird.

Würdet ihr gerne mit Geralt und Rittersporn nach Cidaris reisen, oder wünscht ihr euch einen anderen Schauplatz für Songs of the Past? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.