Witcher 3 – Leak-Foto zum Stand zeigt Belleteyn-Hinweis für Songs of the Past

Noch vor der großen Präsentation auf der gamescom 2026 sorgt The Witcher 3: Wild Hunt erneut für Gesprächsstoff. Ein vorzeitig aufgetauchtes Foto vom noch nicht fertiggestellten Messestand von CD Projekt RED zeigt bislang unbekanntes Artwork zu Songs of the Past und liefert Fans einen möglichen Hinweis auf die Handlung.

Im Mittelpunkt der Spekulationen steht das traditionsreiche Belleteyn-Fest. Die Darstellung einer ausgelassenen Feier an einem Gewässer, leuchtende Kerzen, geschmückte Boote und Blumenkränze erinnern stark an das Fruchtbarkeitsfest aus der Welt von The Witcher.

Das Belleteyn-Fest als entscheidender Hinweis

Welche Theorie steckt hinter dem neuen Artwork? Zahlreiche Fans gehen davon aus, dass Belleteyn eine zentrale Rolle in Songs of the Past spielen wird. Das Fest wird in der Welt von The Witcher in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gefeiert und ist eng mit Feuer, Fruchtbarkeit, Liebe und dem Beginn des Sommers verbunden.

CDPR booth at Gamescom shows Witcher 3 new expansion Songs of the Past art, that looks like Belleteyn. pic.twitter.com/QqSyOLBXIl Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop August 20, 2026

Besonders interessant ist die Verbindung zu zwei wichtigen Figuren. Sowohl Yennefer als auch Ciri wurden rund um Belleteyn geboren. Darüber hinaus begegneten sich Geralt und Yennefer bei einer entsprechenden Feier, bevor die Ereignisse rund um Cintra ihren verhängnisvollen Lauf nahmen.

Damit könnte das Artwork mehr als nur eine idyllische Festkulisse zeigen. Denkbar wäre eine Geschichte, die Geralts Vergangenheit, seine Beziehung zu Yennefer und seine schicksalhafte Verbindung zu Ciri erneut aufgreift. Der Titel Songs of the Past würde ebenfalls zu einer Handlung passen, in der Erinnerungen, alte Entscheidungen oder längst vergangene Ereignisse zurückkehren.

Große Rückkehr für Geralt im Jahr 2027

Was ist bereits über Songs of the Past bekannt? CD Projekt RED kündigte die dritte große Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt am 27. Mai 2026 offiziell an. Geralt von Riva übernimmt erneut die Hauptrolle, während das Studio Fool’s Theory an der Entwicklung beteiligt ist. Dort arbeiten mehrere erfahrene Entwickler, die bereits am Hauptspiel mitgewirkt haben.

Das bisherige Schlüsselbild zeigt Geralt mit drei Schwertern und einer auffälligen hölzernen Kreatur im Hintergrund. Gerüchte bringen die Handlung außerdem mit der Küstenstadt Cidaris in Verbindung. Rittersporn soll ebenfalls eine wichtige Rolle übernehmen, was angesichts des musikalisch angehauchten Namens der Erweiterung durchaus schlüssig wäre. Bestätigt sind diese Details bislang allerdings nicht.

Ursprünglich war eine Veröffentlichung im Jahr 2026 vorgesehen. Um die gewünschte Qualität zu erreichen, wurde Songs of the Past jedoch auf das Jahr 2027 verschoben. Die Erweiterung erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S und soll vom Umfang her eher an Blood and Wine als an ein kleines Zusatzpaket erinnern.

Ein möglicher Abschied vom Weißen Wolf

Warum könnte die Erweiterung für die Reihe besonders wichtig werden? Songs of the Past dürfte eines der letzten großen Abenteuer mit Geralt als spielbarer Hauptfigur werden. In The Witcher 4 rückt eine ältere Ciri ins Zentrum, die als Monsterjägerin neue Regionen wie Kovir erkundet.

Die neue Geschichte könnte daher als Verbindung zwischen The Witcher 3 und dem nächsten Hauptteil dienen. Ob Belleteyn tatsächlich den Schauplatz einer entscheidenden Feier bildet oder lediglich symbolisch für Geralts Vergangenheit steht, dürfte die Präsentation auf der gamescom 2026 zeigen.

Was haltet ihr von der Belleteyn-Theorie und welche Figuren sollten in Songs of the Past zurückkehren? Schreibt uns eure Wünsche und Vermutungen in die Kommentare.