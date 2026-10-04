The Witcher 3 Remastered – Windows 10 fällt raus, das sind die neuen PC-Anforderungen

Für Fans von The Witcher 3: Wild Hunt auf dem PC beginnt eine neue technische Ära. Seit dem Remastered-Update vom 29. September 2026 setzt CD Projekt Red offiziell auf Windows 11 und beendet damit die Unterstützung für Windows 10.

Das bedeutet nicht, dass Geralts Abenteuer auf älteren Systemen sofort den Dienst verweigert. Allerdings testet das Studio neue Versionen nicht mehr unter Windows 10 und garantiert entsprechend keine einwandfreie Funktion. Spätestens mit der für 2027 geplanten Erweiterung Songs of the Past könnte diese Umstellung für eine große Zahl von PC-Nutzern zum Problem werden. ([thewitcher.com](https://www.thewitcher.com/us/en/news/51960/announcing-the-witcher-3-wild-hunt-songs-of-the-past?utm_source=openai))

Deutlich gestiegene Anforderungen auf dem PC

Welche Systemanforderungen gelten für The Witcher 3 Remastered? Mit der Neuauflage hat CD Projekt Red nicht nur die Grafik und Performance verbessert. Das Studio verlangt nun auch wesentlich modernere Hardware als bei den bisherigen Fassungen des mehr als zehn Jahre alten Rollenspiels.

Als Betriebssystem wird mindestens die 64-Bit-Version von Windows 11 vorausgesetzt. Zusätzlich benötigt das Spiel zwingend eine SSD und läuft ausschließlich über DirectX 12. Die offiziellen Mindestanforderungen umfassen folgende Komponenten:

Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 oder Intel Core i5-8400

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 5500 XT mit 8 GB

Grafikspeicher: 6 GB

Arbeitsspeicher: 12 GB

Speicherplatz: 70 GB auf einer SSD

Betriebssystem: Windows 11 mit 64 Bit

Grafikschnittstelle: DirectX 12

Windows 10 wurde damit offiziell aus der unterstützten Konfiguration gestrichen. CD Projekt Red begründet den Schritt unter anderem mit dem Ende des regulären Microsoft-Supports am 14. Oktober 2025 sowie der nachlassenden Unterstützung durch Grafikkartenhersteller. Solange das Spiel noch startet, können Betroffene zwar weiterspielen, bei zukünftigen Updates besteht jedoch jederzeit das Risiko technischer Probleme. ([support.cdprojektred.com](https://support.cdprojektred.com/en/witcher-3/pc/sp-technical/issue/2973/upcoming-changes-to-minimum-requirements-for-the-witcher-3-wild-hunt?utm_source=openai))

Neue Erweiterung erhöht den Umstiegsdruck

Warum wird Songs of the Past für Windows-10-Nutzer entscheidend? Die neue Erweiterung soll 2027 erscheinen und wird als nächstes großes Kapitel von The Witcher 3 entwickelt. Geralt von Riva übernimmt erneut die Hauptrolle und reist in die neue Region Letten, die zugleich als Heimat seines langjährigen Freundes Rittersporn bekannt ist.

Dort warten neue Hauptaufgaben, Nebenquests, Charaktere, Geheimnisse und Monster. Geralt erhält außerdem zusätzliche Möglichkeiten für den Kampf, darunter eine Kettenwaffe und neue Mutagene. Songs of the Past entsteht gemeinsam bei CD Projekt Red und Fool’s Theory und soll für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden. ([thewitcher.com](https://www.thewitcher.com/us/en/news/52016?utm_source=openai))

Wer weiterhin Windows 10 nutzt, erfüllt die offiziellen PC-Anforderungen der Erweiterung nicht. Zwar bietet CD Projekt Red die Möglichkeit, zu einer älteren Spielversion zurückzukehren, neue Inhalte wie Songs of the Past stehen dort jedoch voraussichtlich nicht zur Verfügung. Für Fans, die Geralts nächstes Abenteuer erleben möchten, führt damit möglicherweise kein Weg an Windows 11 und modernerer Hardware vorbei. ([support.cdprojektred.com](https://support.cdprojektred.com/en/witcher-3/pc/sp-technical/issue/2973/upcoming-changes-to-minimum-requirements-for-the-witcher-3-wild-hunt?utm_source=openai))

Das Remastered-Update selbst steht bisherigen Besitzern kostenlos zur Verfügung und enthält außerdem die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Neben einer überarbeiteten Grafik bietet es verbessertes Licht, neue Animationen, ein angepasstes Kampfsystem, einen überarbeiteten Fähigkeitenbaum und plattformübergreifende Mod-Unterstützung. ([thewitcher.com](https://www.thewitcher.com/na/en/news/52054/thewitcher.com/witcher3?utm_source=openai))

Nutzt ihr The Witcher 3 noch unter Windows 10 oder seid ihr bereits auf Windows 11 umgestiegen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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