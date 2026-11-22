In GTA 6 könnt ihr nicht nur Geschäfte überfallen, sondern auch die illegalen Geschäfte rivalisierender Gangs ins Visier nehmen. Über ganz Leonida verteilt befinden sich zahlreiche sogenannte Illegal Operations, bei denen ihr wertvolle Beute erlangen und euren Fortschritt für den vollständigen Spielabschluss verbessern könnt.

Allerdings reicht es nicht aus, einen solchen Ort einfach zu entdecken oder sämtliche Gegner auszuschalten. Für einen erfolgreichen Abschluss müsst ihr die wichtigen Wertgegenstände sichern und anschließend kontrollieren, ob die Operation tatsächlich als erledigt registriert wurde.

In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Gang-Operationen aufspürt, welche Schritte für einen erfolgreichen Raubzug notwendig sind und was ihr für die 100-Prozent-Vervollständigung beachten müsst.

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Was sind Illegal Operations in GTA 6?

Illegal Operations sind kriminelle Einrichtungen und Geschäftsstandorte, die verschiedenen Gangs in Leonida zugeordnet sind.

Anders als bei einem gewöhnlichen Geschäft besucht ihr hier einen Ort, an dem eine rivalisierende Gruppierung ihre illegalen Aktivitäten betreibt. Das kann beispielsweise ein Lagerhaus, ein Motel oder ein abgelegener Gebäudekomplex sein.

Diese Standorte zählen zu den Raubzielen im Spiel. Ihr könnt sie auskundschaften, überfallen und die dort gelagerten Wertgegenstände an euch nehmen.

Dabei unterscheidet GTA 6 zwischen dem bloßen Entdecken einer Operation und ihrem erfolgreichen Abschluss.

So findet ihr Gang-Operationen auf der Karte

Die illegalen Gang-Standorte werden über das Kartensystem verwaltet.

Geht folgendermaßen vor:

Öffnet die Karte. Wechselt zur Kategorie „Robberies“. Wählt den Unterpunkt „Illegal Operations“. Sucht nach den verfügbaren Raubzielen. Markiert einen Standort, um euch dorthin navigieren zu lassen.

Noch nicht näher untersuchte Standorte können zunächst als „Robbery Opportunity“ angezeigt werden.

Sobald ihr einen Ort entdeckt habt, erscheint seine konkrete Bezeichnung.

Auf diese Weise könnt ihr nach und nach die verschiedenen illegalen Einrichtungen der Gangs aufdecken.

Gang-Operationen erfolgreich abschließen

Bei einer Gang-Operation geht es nicht ausschließlich darum, Gegner zu besiegen. Entscheidend ist, dass ihr die für den Abschluss erforderliche Beute sichert.

1. Den Standort vorbereiten

Markiert zunächst die gewünschte Operation auf der Karte.

Achtet dabei auf die angezeigten Informationen, insbesondere auf die Anzahl wichtiger Wertgegenstände, die ihr am jeweiligen Standort finden könnt.

So wisst ihr bereits vor dem Überfall, wie viele relevante Beuteobjekte ihr suchen müsst.

2. Zugang zum Gebäude sichern

Nähert euch dem Gelände und verschafft euch Zugang zur Einrichtung.

Je nach Standort können euch bewaffnete Gegner erwarten. Bereitet euch deshalb auf mögliche Kämpfe vor und achtet darauf, dass ihr genügend Munition und Heilgegenstände mitführt.

3. Wertgegenstände einsammeln

Nachdem ihr die unmittelbare Gefahr beseitigt habt, solltet ihr den Standort gründlich durchsuchen.

Achtet besonders auf:

Tresore: Sie können Bargeld oder andere wertvolle Gegenstände enthalten.

Sie können Bargeld oder andere wertvolle Gegenstände enthalten. Lagerräume: Hier können zusätzliche Beuteobjekte versteckt sein.

Hier können zusätzliche Beuteobjekte versteckt sein. Nebenräume: Nicht alle relevanten Gegenstände müssen sich im Hauptbereich befinden.

Nicht alle relevanten Gegenstände müssen sich im Hauptbereich befinden. Markierte Wertgegenstände: Kontrolliert, ob ihr sämtliche für die Operation angezeigten Beuteobjekte eingesammelt habt.

Verlasst euch nicht allein darauf, dass keine Gegner mehr übrig sind. Eine Operation kann weiterhin als unvollständig gelten, wenn wichtige Beute fehlt.

4. Abschluss im Fortschrittsmenü kontrollieren

Öffnet anschließend „Progress“ → „Gangs“.

Hier könnt ihr überprüfen, wie viele Operationen ihr bei den einzelnen Gruppierungen entdeckt und erfolgreich abgeschlossen habt.

Steigt der entsprechende Abschlusszähler nicht, solltet ihr den Standort erneut kontrollieren.

Wie viele Gang-Operationen gibt es?

Für den regulären Spielumfang werden 39 Standard-Operationen aufgeführt.

Diese sind verschiedenen kriminellen Gruppierungen zugeordnet und über unterschiedliche Regionen von Leonida verteilt.

Für den vollständigen Spielabschluss sollt ihr sämtliche 39 regulären Operationen erfolgreich abschließen.

Daneben gibt es mindestens eine zusätzliche Operation, die mit der Ultimate Edition verbunden ist. Diese gehört nach den vorliegenden Fortschrittsangaben nicht zum regulären 39er-Zähler.

Entscheidend für euren eigenen Spielstand ist die Anzeige unter „Progress“ → „Gangs“.

Bekannte Gangs und ihre Standorte

Die Gang-Operationen sind nicht auf eine einzelne Stadt beschränkt. Einige befinden sich in dicht bebauten Gebieten, andere in abgelegenen Regionen.

Zu den dokumentierten Gruppierungen und Standorten gehören unter anderem:

Gang Bekannte Operationen Kingfishers Fishing Shacks, Sunrise RV Park, Manatee Motel Kolts & Associates Kingpin Bowling, June Warehouse PTT Youngin$ Zwei reguläre Operationen sowie eine zusätzliche Ultimate-Edition-Operation

Die Tabelle zeigt ausgewählte Beispiele und noch nicht sämtliche 39 Standorte.

Wenn ihr einen bestimmten Ort nicht auf Anhieb findet, nutzt die Kategorie „Illegal Operations“ auf der Karte und gleicht den Standort mit dem jeweiligen Gang-Fortschritt ab.

Eine vollständige, nach Regionen sortierte Fundortübersicht sollte erst ergänzt werden, wenn sämtliche Operationen mit ihren konkreten Positionen dokumentiert sind.

Welche Belohnungen gibt es für Gang-Operationen?

Bei den Überfällen könnt ihr unterschiedliche Arten von Beute erlangen.

Dazu gehören unter anderem Bargeld aus Tresoren, wertvolle Gegenstände und teilweise illegale Waren, die ihr anschließend bei geeigneten Hehlern verkaufen könnt.

Die tatsächliche Ausbeute hängt vom jeweiligen Standort und den dort vorhandenen Gegenständen ab.

Ein einheitlicher Geldbetrag für jede Operation ist nicht dokumentiert. Deshalb solltet ihr nicht davon ausgehen, dass sämtliche Überfälle dieselbe Belohnung bieten.

Neben der unmittelbaren Beute sind die abgeschlossenen Operationen vor allem für euren Spielfortschritt relevant.

Gang-Operationen für 100 Prozent abschließen

Wenn ihr GTA 6 vollständig abschließen möchtet, müsst ihr nach den dokumentierten Anforderungen alle 39 regulären Illegal Operations erledigen.

Für die Auszeichnung beziehungsweise den Erfolg „Pest Control“ wird außerdem angegeben, dass ihr mindestens eine Operation jeder Gang erfolgreich abschließen müsst.

Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche Ziele:

100-Prozent-Fortschritt: Alle 39 regulären Gang-Operationen abschließen.

Alle 39 regulären Gang-Operationen abschließen. Pest Control: Mindestens eine Operation jeder relevanten Gang erledigen.

Wer ohnehin sämtliche Operationen abschließt, arbeitet damit gleichzeitig auf beide Ziele hin.

Eine Übersicht über die weiteren Anforderungen findet ihr in unserer GTA-6-100-Prozent-Checkliste.

Können Gang-Operationen wiederholt werden?

Einige Gang-Operationen können nach ihrem ersten Abschluss erneut verfügbar werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein wiederholter Überfall automatisch als zusätzliche erstmalig abgeschlossene Operation gezählt wird.

Für den entsprechenden Fortschritt ist entscheidend, ob ihr den jeweiligen Standort bereits erfolgreich erledigt habt.

Kontrolliert deshalb den Gang-Zähler, bevor ihr denselben Ort mehrfach überfallt, um vermeintlich fehlende Abschlüsse nachzuholen.

Häufige Fragen zu Gang-Operationen

Wo sehe ich meine abgeschlossenen Gang-Operationen?

Öffnet das Menü „Progress“ → „Gangs“. Dort werden die entdeckten und abgeschlossenen Operationen nach Gruppierungen aufgeschlüsselt.

Muss ich alle Gegner ausschalten?

Das Ausschalten von Gegnern allein reicht nicht zwingend für einen erfolgreichen Abschluss. Achtet darauf, die erforderlichen Wertgegenstände einzusammeln.

Wie erkenne ich, ob ich alle Wertgegenstände gefunden habe?

Vergleicht die am Standort angezeigte Anzahl wichtiger Beuteobjekte mit eurem Fortschritt und kontrolliert anschließend den Abschluss im Gang-Menü.

Zählen wiederholte Überfälle erneut?

Ein bereits abgeschlossener Standort zählt nicht automatisch als weitere erstmalig erledigte Operation, nur weil ihr ihn erneut überfallt.

Brauche ich die Ultimate Edition für 100 Prozent?

Die zusätzliche Ultimate-Edition-Operation wird nicht zu den 39 regulären Operationen gezählt, die für den vollständigen Spielabschluss erforderlich sein sollen.

Wie viele Gang-Operationen muss ich für 100 Prozent abschließen?

Nach den vorliegenden Fortschrittsangaben sind es 39 reguläre Operationen.

Was bekomme ich für einen erfolgreichen Überfall?

Ihr könnt unter anderem Bargeld, Wertgegenstände und bestimmte illegale Waren erbeuten. Eine feste Belohnung für jeden Standort ist nicht dokumentiert.

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