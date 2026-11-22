Die Geschichte von GTA 6 kann unterschiedlich ausgehen. Welche Möglichkeiten euch am Ende offenstehen, hängt nicht nur von Entscheidungen während des Finales ab. Auch eure Vorbereitung spielt eine Rolle. Besonders wichtig ist dabei ein bestimmter Geldbetrag, den ihr vor der letzten Mission angespart haben solltet.

In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr euch möglichst viele Enden offenhaltet, wann ihr einen zusätzlichen Speicherstand anlegen solltet und welche Entscheidungen ihr bedenken müsst. Konkrete Schlussszenen und das Schicksal einzelner Figuren verraten wir nicht.

Achtung: Spoiler zu den letzten Storymissionen

Die folgenden Abschnitte nennen eine Mission aus dem fünften Kapitel und erklären einige Voraussetzungen für unterschiedliche Enden. Wer auch diese Informationen lieber selbst entdecken möchte, sollte erst nach Abschluss der Geschichte weiterlesen.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Wann beginnt das Finale von GTA 6?

Gegen Ende des fünften Kapitels erreicht ihr die Mission „Protective Custody“. Sie wird nach Abschluss von „Operation Savage Glory“ über den Kartenmarker „Meet Abe“ verfügbar.

Beim Treffen mit Abe müsst ihr entscheiden, ob ihr die Geschichte unmittelbar fortsetzen oder den Beginn des Finales verschieben möchtet.

Dafür stehen zwei Optionen zur Auswahl:

Proceed: Ihr startet das Finale und spielt die verbleibende Handlung bis zum Abspann.

Ihr startet das Finale und spielt die verbleibende Handlung bis zum Abspann. Postpone: Ihr verschiebt das Finale und könnt zunächst weiter die offene Spielwelt erkunden.

Entscheidet ihr euch für „Postpone“, bleibt der entsprechende Missionsmarker erhalten. Ihr könnt also später zurückkehren und die Geschichte fortsetzen.

Die abschließende Missionssequenz dauert ungefähr eine Stunde. Da ihr währenddessen nicht manuell speichern könnt, solltet ihr genügend Zeit einplanen.

Warum ihr vor dem Finale zwei Millionen Dollar sparen solltet

Eine wichtige Voraussetzung für einen der möglichen Endpfade ist euer Guthaben auf dem Buck-Me-Sparkonto.

Um euch diese Möglichkeit offenzuhalten, müsst ihr vor dem Start des Finales mindestens 2.000.000 Dollar auf dem entsprechenden Konto angespart haben.

Habt ihr den Betrag noch nicht erreicht, empfiehlt es sich, die Mission zunächst zu verschieben. Nutzt die zusätzliche Zeit, um Geld zu verdienen und euer Sparkonto aufzufüllen.

Allerdings entscheidet der Kontostand nicht allein über den Ausgang der Geschichte. Auch während des Finales trefft ihr Entscheidungen, die beeinflussen, welches Ende ihr erlebt.

Wichtig: Die zwei Millionen Dollar eröffnen euch eine zusätzliche Möglichkeit. Sie garantieren nicht automatisch ein bestimmtes Ende.

Solltet ihr vor der letzten Mission speichern?

Ja, unbedingt. Wenn ihr später unterschiedliche Entscheidungen ausprobieren möchtet, ist ein zusätzlicher manueller Speicherstand vor „Protective Custody“ besonders hilfreich.

Speichert euren Fortschritt am besten in einem separaten Speicherplatz und überschreibt diesen anschließend nicht mehr.

So könnt ihr später zu diesem Zeitpunkt zurückkehren, ohne die gesamte Geschichte erneut spielen zu müssen.

Wer möglichst viele Endvarianten erleben möchte, sollte außerdem darauf achten, welche Voraussetzungen bereits vor dem Finale erfüllt sein müssen. Nicht jede Möglichkeit lässt sich allein durch eine andere Entscheidung in der letzten Mission erreichen.

Wie viele unterschiedliche Enden gibt es?

GTA 6 bietet mehrere mögliche Storyausgänge. Dabei können sowohl eure Vorbereitung als auch Entscheidungen während der letzten Missionen eine Rolle spielen.

Eine abschließend gesicherte Gesamtzahl sämtlicher Enden und ihrer Varianten lässt sich derzeit noch nicht eindeutig angeben. Deshalb verzichten wir an dieser Stelle auf eine vermeintlich vollständige Liste, die möglicherweise unterschiedliche Varianten miteinander vermischt.

Für Spieler, die möglichst viele Ausgänge selbst erleben möchten, sind vor allem drei Dinge entscheidend: ein separater Speicherstand, die rechtzeitige Vorbereitung des Buck-Me-Sparkontos und die Entscheidungen im Finale.

Könnt ihr GTA 6 nach dem Ende weiterspielen?

Ja. Nach dem Abschluss der Geschichte und dem Abspann könnt ihr in die offene Spielwelt zurückkehren und euch weiterhin mit den zahlreichen Aktivitäten in Leonida beschäftigen.

Ihr müsst also nicht sämtliche Nebenbeschäftigungen, Sammelgegenstände oder Erkundungen vor dem Finale abschließen.

Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel darüber, wie es nach dem Ende der GTA-6-Story weitergeht.

Wenn ihr euren Fortschritt innerhalb der Handlung besser einordnen möchtet, hilft euch außerdem unsere Übersicht der Storymissionen und Kapitel von GTA 6.

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