Ein Tier zu entdecken und es für den Fortschritt zu studieren sind in GTA 6 zwei verschiedene Schritte. Für den 100-%-Abschluss benötigt ihr 100 studierte Tiere. Hier erfahrt ihr, wie ihr einen Eintrag mit dem Fernglas erfasst, euren Zähler kontrolliert und die nötigen Begegnungen ohne eine Jagd nach allen Arten sammelt. Welche Tiere Rockstar bislang gezeigt oder genannt hat, steht in unserer Tierübersicht für Leonida.

Wie studiert ihr ein Tier mit dem Fernglas?

Wählt das Fernglas im Waffenrad. Richtet es auf das Tier, zoomt mit dem Steuerkreuz nach oben und haltet R1 auf PlayStation beziehungsweise RB auf Xbox gedrückt, um es zu studieren. Der erste Auftrag von Bret Vogel enthält ebenfalls einen Schritt, bei dem ihr ein Reh mit Fernglas oder Zielfernrohr studiert. Ein Foto, ein kurzer Blick oder das Erlegen eines Tieres ersetzen den Studier-Schritt für diesen Zähler nicht.

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Prüft nach einer Begegnung unter Fortschritt → Tiere, ob ein neuer Eintrag hinzugekommen ist. Bleibt der Zähler gleich, vergleicht den angezeigten Namen mit den bereits erfassten Tieren und versucht den Studier-Vorgang bei einem noch fehlenden Eintrag erneut. So verlasst ihr euch nicht allein darauf, dass ihr das Tier im Bild hattet.

Welche Tiere lassen sich am einfachsten nebenbei studieren?

Beginnt während eurer normalen Wege mit Tieren, denen ihr ohnehin begegnet. Haltet das Fernglas bereit und kontrolliert neue Einträge regelmäßig, statt erst am Ende des Spiels eine vollständige Artenliste abzuarbeiten. Für die 100-%-Vorgabe zählt eine Auswahl von 100 aus 255 Studieneinträgen. Ihr könnt schwer auffindbare Tiere deshalb zunächst auslassen und in einer anderen Umgebung weitersuchen.

Hunde und Katzen in bewohnten Gegenden

Achtet in Orten und anderen bewohnten Bereichen auf Hunde und Katzen. Unterschiedliche Rassen zählen jeweils als eigene Studieneinträge. Habt ihr bereits einen Hund erfasst, kann sich also ein weiterer Blick auf eine andere Rasse lohnen. Ob zwei ähnlich aussehende Tiere tatsächlich getrennt zählen, erkennt ihr am Namen und am Fortschrittseintrag – eine andere Fellfarbe allein ist kein belegter neuer Zählpunkt.

Wildtiere, Vögel und Fische

Für weitere Einträge wechselt ihr die Umgebung: In Sümpfen und ländlichen Gegenden im Norden begegnet ihr vielen Wildtieren. Vögel lassen sich ebenfalls studieren. Richtet das Fernglas auf ein erkennbares Tier und haltet die Studier-Taste, solange es im Blickfeld ist. Fische könnt ihr beim Schwimmen in ihrer Nähe studieren, ohne sie erst zu angeln. Achtet im Wasser auf die eingeblendete Studier-Eingabe; das Fernglas benötigt ihr dafür nicht.

Unsere Tierübersicht hilft euch, Tiere und grobe Lebensräume einzuordnen. Sie liefert aber keine verifizierte Route mit garantierten Spawnpunkten oder Uhrzeiten. Nutzt sie für die Artenorientierung und den Fortschrittsbereich im Spiel als Nachweis, was ihr wirklich studiert habt.

So erreicht ihr die 100 Tiere für den 100-%-Abschluss

Die 100-%-Checkliste verlangt 100 studierte Tiere aus 255 Einträgen. Das sind rund 39 Prozent, nicht die gesamte Tierwelt. Studiert neue Tiere schon während der Story, nehmt unterschiedliche Hunde- und Katzenrassen mit und ergänzt später Wildtiere, Vögel und Fische aus anderen Umgebungen. Schaut nach jeder Etappe unter Fortschritt → Tiere nach, welche Einträge tatsächlich hinzugekommen sind. Wiederholte Sichtungen desselben Eintrags bringen euch beim Ziel von 100 unterschiedlichen Studieneinträgen nicht weiter.

Die gesonderte Anzeige der 100-%-Checkliste wird erst nach der Story freigeschaltet; zuvor erfasste Tiere zählen bereits. Die Zahl „über 170 Tierarten“ in unserer Übersicht und die 255 Studieneinträge beschreiben zudem unterschiedliche Dinge: Die Übersicht sammelt belegte Arten, während der Spielzähler unter anderem einzelne Hunde- und Katzenrassen berücksichtigt. Setzt diese Zahlen daher nicht gleich.

Häufige Fragen zum Tierfortschritt

Müsst ihr erst die Story oder Brets Jagdauftrag abschließen?

Für den sichtbaren 100-%-Checklistenpunkt müsst ihr die Story abschließen; vorherige Studieneinträge zählen trotzdem. Die Mission „Veteran Hunted“ zeigt den Studier-Vorgang an einem Reh. Eine Pflicht, diese Mission vor dem Tierstudium abzuschließen, ist nicht belegt.

Müsst ihr Tiere jagen oder alle 255 Einträge sammeln?

Nein. Für diesen Teil der 100-%-Checkliste genügen 100 studierte Einträge. Jagen oder Häuten ist dafür nicht erforderlich. Andere Aufgaben, etwa Brets Jagdaufträge, haben eigene Ziele und sollten nicht mit dem Studier-Zähler verwechselt werden.

Gibt es eine Belohnung für jeden Studier-Vorgang?

Eine eigene Geldbelohnung pro studiertem Tier ist in den geprüften Gameplay-Quellen nicht dokumentiert. Die 100 Einträge tragen zum gesamten 100-%-Abschluss bei, für den die Trophäe beziehungsweise der Erfolg „A Long Road“ vorgesehen ist.

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