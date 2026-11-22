Kaum ist GTA 6 erschienen, richtet sich der Blick bereits auf Rockstars nächstes großes Projekt. Ein wiederentdeckter Forenbeitrag vom 8. Dezember 2023 bringt L.A. Noire 2 ins Gespräch, das angeblich in San Francisco spielen und die Jagd nach dem Zodiac-Killer behandeln soll.

Das Gerücht erhält neue Aufmerksamkeit, weil mehrere damals verbreitete Angaben zu Jason, Lucia und möglichen Ausgängen ihrer Geschichte laut Fans mit dem fertigen GTA 6 übereinstimmen. Rockstar Games hat den Nachfolger zu L.A. Noire allerdings weder angekündigt noch dessen Entwicklung bestätigt.

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Gerücht nennt San Francisco und das Jahr 2030

Der Beitrag aus dem GTA-Forum fasste Informationen zusammen, die ursprünglich aus anonymen 4chan-Posts stammen sollen. Demnach befand sich L.A. Noire 2 Ende 2023 in einer frühen Entwicklungsphase und war intern für eine Veröffentlichung im Jahr 2030 vorgesehen.

Als Schauplatz wird San Francisco genannt. Inhaltlich soll sich das Detektivspiel um den Zodiac-Killer drehen, der Ende der 1960er-Jahre in Nordkalifornien aktiv war und nie zweifelsfrei identifiziert wurde. Ein solches Szenario würde Rockstar genügend Raum für Tatortuntersuchungen, Verhöre und eine Mischung aus realen Ereignissen und fiktiven Fällen bieten.

Auch die Gesichtserfassung des Originals soll laut dem Gerücht zurückkehren und erheblich ausgebaut werden. Das 2011 veröffentlichte L.A. Noire setzte MotionScan ein, um die Gesichtsdarstellungen der Darsteller für Verhöre möglichst detailliert einzufangen. Für den angeblichen Nachfolger soll Rockstar das Ziel verfolgen, eines der visuell beeindruckendsten Spiele überhaupt zu entwickeln.

Die Spur zum angeblich zuverlässigen Leaker ist dünn

Bei der Herkunft des Gerüchts gibt es eine entscheidende Einschränkung. Der GTA-Forumsbeitrag zitierte offenbar mehrere voneinander getrennte Beiträge aus einem anonymen 4chan-Thread. Es lässt sich deshalb nicht zweifelsfrei feststellen, ob die zutreffenden GTA-6-Informationen und die Aussagen zu L.A. Noire 2 tatsächlich von derselben Person stammen.

Einige der 2023 genannten GTA-6-Elemente waren zudem bereits zuvor in anderer Form bekannt. Dass Details zu den Protagonisten oder zum Ende mit dem veröffentlichten Spiel übereinstimmen, bestätigt daher nicht automatisch die angebliche Rockstar-Roadmap. San Francisco, der Zodiac-Killer und das Veröffentlichungsjahr 2030 bleiben Bestandteile eines unbestätigten Gerüchts.

Zumindest organisatorisch besitzt die Theorie einen interessanten Anknüpfungspunkt. Rockstar übernahm im März 2025 das australische Studio Video Games Deluxe und benannte es laut der offiziellen Mitteilung von Take-Two in Rockstar Australia um. Das Team hatte zuvor unter anderem an L.A. Noire: The VR Case Files gearbeitet. Welche Projekte das Studio derzeit entwickelt, wurde nicht bekannt gegeben.

GTA 6 legt einen historischen Start hin

Die Spekulationen kommen unmittelbar nach dem außergewöhnlich erfolgreichen Start von GTA 6 am 19. November 2026 auf PS5 und Xbox Series X|S auf. Nach offiziellen Unternehmensschätzungen erreichten die weltweiten Verkäufe am ersten Tag einen Handelsumsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar.

Zudem wurden vor der Veröffentlichung 32,5 Millionen Exemplare verkauft. Take-Two bezeichnet den Start in einer bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Mitteilung als größten Entertainment-Launch aller Zeiten. GTA 6 erreichte dort außerdem einen angegebenen Metacritic-Wert von 99.

Ein kleineres, stärker auf Ermittlungen und Figuren ausgerichtetes L.A. Noire 2 wäre nach den gigantischen Welten von Red Dead Redemption 2 und GTA 6 ein deutlicher Richtungswechsel. Bis Rockstar sein nächstes Spiel vorstellt, bleibt jedoch selbst die Identität des vermeintlichen Informanten ein ungelöstes Rätsel.

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