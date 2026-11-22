Obwohl GTA 6 ohne einen regulären Ego-Modus erschienen ist, haben Spieler bereits einen Weg gefunden, die Kamera in die First-Person-Perspektive zu versetzen. Ein überraschend einfacher Glitch macht es möglich, Leonida aus den Augen von Jason und Lucia zu erkunden, Fahrzeuge zu steuern und sogar Schusswechsel aus der Ego-Sicht zu erleben.

Die Entdeckung wurde kurz nach dem Release bekannt. Unter anderem demonstrierten die Spieler oneboyler und OrangeGuy den Trick in einem Gameplay-Video.

So aktiviert ihr die Ego-Perspektive in GTA 6

Der Trick funktioniert nach bisherigen Berichten sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf Xbox Series X und Series S. Ihr benötigt lediglich ein Fahrzeug, Jasons oder Lucias Smartphone und eine geänderte Controller-Belegung.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Öffnet die Einstellungen von GTA 6 und wechselt in den Bereich Controller. Sucht die Belegung für die Touchpad-Taste auf PS5 beziehungsweise die Ansichtstaste (View) auf Xbox. Ändert die Funktion von Karte auf Kamera (in der englischen Einstellung Camera 2 / 2). Damit könnt ihr über diese Taste die Kameraperspektive wechseln. Steigt in ein Auto und setzt euch ans Steuer. Öffnet das Smartphone mit dem Steuerkreuz nach oben. Schließt das Smartphone mit Kreis auf PS5 beziehungsweise B auf Xbox und drückt nahezu gleichzeitig mehrmals die zuvor belegte Kamerataste.

Entscheidend ist das Timing beim letzten Schritt. Die Kamerataste muss praktisch gleichzeitig mit dem Wegstecken des Smartphones ausgelöst werden. Funktioniert es beim ersten Versuch nicht, könnt ihr das Smartphone erneut öffnen und die Tastenkombination wiederholen.

Wenn alles klappt, bleibt die Kamera in der Ego-Perspektive, obwohl Jason oder Lucia das Smartphone längst weggepackt haben.

Was funktioniert in der Ego-Perspektive?

Bemerkenswert ist, wie viele Spielaktionen bereits aus der ungeplanten Kameraperspektive möglich sind. Ihr könnt aus Fahrzeugen aussteigen, zu Fuß durch die Spielwelt laufen, Waffen benutzen, Gegenstände aufnehmen und Autos steuern.

Die vorhandenen Animationen unterstützen diese Ansicht teilweise schon erstaunlich gut. Allerdings ist der Glitch kein vollständig ausgearbeiteter Ego-Modus. Bei bestimmten Waffen ragen beispielsweise Körperteile ins Kamerabild, und einzelne Animationen wirken aus der neuen Perspektive noch fehlerhaft.

Auch Menüs, die selbst eine Kameraveränderung auslösen, können den Effekt beenden. Dazu gehören laut VGC bestimmte Einkaufs- und Garagenmenüs.

Wie kommt ihr wieder zurück zur normalen Kamera?

Einen gewöhnlichen Umschalter zurück zur Third-Person-Ansicht bietet der Glitch nicht. Der zuverlässigste Weg besteht darin, einen Spielstand neu zu laden. Auch ein Neustart der Spielsitzung beendet den Effekt.

Falls ihr den Trick ausprobieren möchtet, empfiehlt es sich deshalb, vorher zu speichern. Ihr müsst keinen älteren Fortschritt laden: Nach dem Speichern könnt ihr denselben Spielstand erneut öffnen, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.

Ob Rockstar Games künftig einen offiziellen First-Person-Modus nachliefert, ist bislang nicht bekannt. Bei GTA 5 wurde die Ego-Perspektive erst 2014 mit den Versionen für PlayStation 4 und Xbox One eingeführt. Dass GTA 6 bereits zahlreiche passende Animationen besitzt, dürfte die Hoffnungen auf eine spätere offizielle Umsetzung jedenfalls befeuern.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Öffnet in einem neuen Tab