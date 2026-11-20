Brian will seine Miete eintreiben, doch im Laden von Key Lento ist kein Geld zu holen. In „Lab Fees“ beschafft Jason stattdessen Ware aus dem Hinterzimmer und bringt sie zu Brians Versteck. Entscheidend sind zwei Türcodes: 0420 für das Labor und 7700 für den Abgabeort.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), fünfter Eintrag in unserer Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), fünfter Eintrag in unserer Missionsübersicht. Voraussetzung: „Angeltour“ abgeschlossen; ihr spielt als Jason. „Lab Fees“ und „Just A Scratch“ lassen sich in unterschiedlicher Reihenfolge angehen.

„Angeltour“ abgeschlossen; ihr spielt als Jason. „Lab Fees“ und „Just A Scratch“ lassen sich in unterschiedlicher Reihenfolge angehen. Startpunkt: Markierter Laden in Key Lento, Mariana County. Hinter der Boutique befindet sich ein Drogenlabor.

Markierter Laden in Key Lento, Mariana County. Hinter der Boutique befindet sich ein Drogenlabor. Auftraggeber: Brian Heder; Jason erledigt die Abholung für ihn.

Brian Heder; Jason erledigt die Abholung für ihn. Bezahlung: Nach der Abgabe wird die Vergütung später über den Briefkasten bei Jasons Haus zugestellt.

Spoilerhinweis: Die folgenden Schritte verraten den Ablauf des frühen Auftrags, aber keine späteren Storyereignisse.

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Lab Fees: Miete eintreiben und das Labor öffnen

Fahrt zum Missionsmarker bei der Boutique in Key Lento. Ist der Laden zunächst verschlossen, öffnet Jasons Smartphone und ruft Brian über die Kontakte an. Danach könnt ihr hinein. Sprecht den Angestellten hinter dem Tresen auf die ausstehende Miete an. Er hat das Geld nicht. Ihr könnt ihn bedrohen oder die Situation zunächst zu entschärfen versuchen; am Ende muss er den Weg zum Hinterzimmer freigeben. Ein Schusswechsel ist dafür nicht nötig. Geht zur gesicherten Tür im hinteren Teil des Ladens und gebt am Tastenfeld 0420 ein. Nehmt im Labor die für Brian bestimmte Ware mit. Verlasst den Laden und telefoniert mit Brian. Auf der Karte erscheint sein Versteck weiter südlich in den Keys. Folgt dem neuen Zielmarker. Öffnet Brians Versteck mit 7700 und legt die Ware an der markierten Stelle ab. Damit endet der spielbare Auftrag.

Bildquelle: Rockstar Games

Tipps zum Laden und zur Bezahlung

Wenn ihr den Konflikt im Laden ohne Schusswaffe löst, vermeidet ihr unnötigen Ärger mit der Polizei. Der Code für das Labor ist auch dann 0420, wenn das Gespräch mit dem Angestellten anders verläuft. Vor dem Verlassen des Ladens könnt ihr zusätzlich die Kasse prüfen; für das eigentliche Missionsziel zählt vor allem die Ware aus dem Hinterzimmer.

Die Auszahlung landet nicht sofort als Bargeld in Jasons Tasche. Seht später am Briefkasten vor seinem Haus nach. Brians Abgabeort dient darüber hinaus als Anlaufstelle für gefundene Waren; diese allgemeine Funktion ist nicht nötig, um „Lab Fees“ abzuschließen.

In unserer GTA-6-Komplettlösung findet ihr die bereits veröffentlichten frühen Missionen. Die Kapitelübersicht führt „Just A Scratch“ vor „Lab Fees“; da beide Aufträge früh verfügbar sind, kann eure tatsächliche Spielreihenfolge davon abweichen.

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