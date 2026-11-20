Der Start von GTA 6 hat nicht nur Millionen Fans nach Vice City gelockt, sondern auch einen neuen Datenrekord ausgelöst. Nach Angaben des Internetknoten-Betreibers DE-CIX erreichte der Datendurchsatz an seinen weltweiten Standorten am 18. November 2026 um 20:20 Uhr deutscher Zeit einen Höchstwert von 33,03 Terabit pro Sekunde.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Der Wert bildet nicht den gesamten weltweiten Internetverkehr ab, sondern den Datenverkehr über sämtliche Internetknoten von DE-CIX. Trotzdem zeigt der Rekord eindrucksvoll, welche technischen Dimensionen große Spieleveröffentlichungen mittlerweile erreichen.

Vorab-Download stellte bereits erste Rekorde auf

GTA 6 erschien offiziell am 19. November 2026 für PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Series S, wie Rockstar Games angekündigt hatte. Rund um die Veröffentlichung lag der Datendurchsatz bei DE-CIX um 25 Prozent über dem Niveau einer gewöhnlichen Woche zu Beginn des Jahres 2026.

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Die enorme Belastung zeichnete sich bereits während des Vorab-Downloads ab. Am 10. November 2026 registrierte DE-CIX weltweit 33,01 Terabit pro Sekunde. Der Frankfurter Internetknoten erreichte dabei 22,30 Terabit pro Sekunde und stellte seinen lokalen Rekord bereits acht Tage vor dem eigentlichen Spielstart auf.

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Beim Launch wurden in Frankfurt 22,15 Terabit pro Sekunde übertragen. Laut DE-CIX besitzt GTA 6 eine Downloadgröße von ungefähr 210 Gigabyte. Der Frankfurter Spitzenwert während des Vorab-Downloads entsprach damit rechnerisch etwa 13 vollständigen Downloads des Spiels pro Sekunde.

Schon vor dem offiziellen Spielstart haben wir neue Rekordwerte gemessen. Der Launch von GTA 6 zeigt eindrucksvoll, welche Dimensionen solche digitalen Großereignisse inzwischen erreichen.

DE-CIX-Technikchef Dr. Thomas King betont zugleich, dass die Infrastruktur für derartige Verkehrsspitzen ausgelegt sei. Die Kapazitäten würden vorausschauend erweitert und mit Reserven betrieben, sodass die Auslastung 75 Prozent nicht überschreiten soll.

Neben Frankfurt meldete der Betreiber an mehreren internationalen Standorten außergewöhnlich hohe Werte. Dallas stellte am 18. November 2026 mit 2,87 Terabit pro Sekunde einen neuen regionalen Rekord auf. Weitere Spitzen wurden in folgenden Städten gemessen:

Standort Gemessener Datendurchsatz Frankfurt 22,15 Terabit pro Sekunde Dallas 2,87 Terabit pro Sekunde New York 2,44 Terabit pro Sekunde Madrid 1,43 Terabit pro Sekunde Dubai 1,25 Terabit pro Sekunde Chicago 1,22 Terabit pro Sekunde Singapur 627 Gigabit pro Sekunde Lissabon 79,9 Gigabit pro Sekunde

GTA 6 dominiert auch die Livestream-Plattformen

Parallel zu den Downloads entwickelte sich die Veröffentlichung zu einem gewaltigen Streaming-Ereignis. Laut einer Auswertung von Streams Charts erreichte GTA 6 innerhalb der ersten 24 Stunden rund 7,91 Millionen gleichzeitig Zuschauende auf den erfassten Livestream-Plattformen. Insgesamt kamen dort 125,47 Millionen gesehene Stunden zusammen.

Der vorherige Höchstwert für einen Spielelaunch lag bei rund 1,74 Millionen gleichzeitigen Zuschauenden und wurde 2020 während der geschlossenen Beta von Valorant erreicht. GTA 6 übertraf diesen Wert damit um mehr als das Vierfache.

Auch kommerziell deutet sich ein historischer Auftakt an. Sensor Tower schätzt, dass bis zum Ende des ersten Verkaufstages einschließlich der Vorbestellungen etwa 24,58 Millionen digitale Exemplare abgesetzt wurden. Offizielle Verkaufszahlen von Rockstar Games oder Take-Two liegen dazu bislang nicht vor.

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