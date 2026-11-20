Daniel „Budi“ Budiman verlässt zum Ende des Jahres 2026 BEANS Entertainment und zieht damit nach 15 Jahren einen Schlussstrich unter seine Tätigkeit als Mitarbeiter und Gesellschafter. Der langjährige Moderator und Mitgründer von Rocket Beans TV hat seine Entscheidung am 19. November in einem persönlichen Statement bekannt gegeben. Ganz aus dem Umfeld des Senders verschwinden möchte er allerdings nicht.

Für viele Zuschauer gehört Budi seit den Zeiten von GIGA und Game One zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Gaming-Unterhaltung. Gemeinsam mit Etienne Gardé, Nils Bomhoff, Arno Heinisch und Simon Krätschmer prägte er später Rocket Beans TV. Sein Spitzname steckt sogar im Namen des Unternehmens: Das B in BEANS steht für Budiman.

Warum Budi Rocket Beans verlässt

In seinem persönlichen Beitrag mit dem Titel „Sendersuchlauf abgeschlossen“ erklärt Budiman, dass die Entscheidung über einen langen Zeitraum gereift sei. Er habe sich zunehmend mit seiner Rolle innerhalb des Unternehmens und den Anforderungen der Unterhaltungsbranche auseinandergesetzt.

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Dabei geht er auch mit sich selbst kritisch ins Gericht:

„Ich hab mich verskillt. Mehrfach. Vielleicht auch durchgängig.“

Budiman beschreibt, dass er sich in der schnelllebigen Aufmerksamkeitsindustrie häufig zu kritisch, vorsichtig und ängstlich gefühlt habe. Auch seine Skepsis gegenüber der Abhängigkeit von großen Plattformen und bestimmten Mechanismen der Werbebranche habe nicht immer zur Entwicklung des Unternehmens gepasst.

Hinzu kam die Verantwortung als Unternehmer. Für den Umgang mit den Herausforderungen und der Verantwortung gegenüber zahlreichen Mitarbeitern habe ihm zuletzt die notwendige Energie gefehlt.

Auch seine Auftritte vor der Kamera betrachtete er zunehmend anders. Zwar habe er diese weiterhin genossen, irgendwann aber festgestellt, dass er häufig eher anderen zuliebe als aus eigenem Antrieb aufgetreten sei.

Den vollständigen Hintergrund schildert Budi in seinem persönlichen Statement im Rocket-Beans-Forum.

Kein Abschied im Streit

Seinen Mitgründern Etienne Gardé, Nils Bomhoff und Arno Heinisch dankt Budiman ausdrücklich dafür, dass sie seine Entscheidung unterstützen. Der Schritt sei für die übrigen Gesellschafter keineswegs überraschend gekommen.

Auch BEANS Entertainment verabschiedet sich mit persönlichen Worten. In einer offiziellen Stellungnahme auf LinkedIn würdigt das Unternehmen seine Kreativität, seinen Mut und seinen Einfluss auf die Entwicklung von Rocket Beans.

Die Botschaft des Teams ist eindeutig: Budi bleibt trotz seines Ausscheidens ein Teil der gemeinsamen Geschichte.

Mit seinem Weggang verliert BEANS Entertainment ein weiteres Gründungsmitglied. Bereits zuvor hatte sich das Unternehmen von Simon Krätschmer getrennt. Von den fünf ursprünglichen Namensgebern bleiben damit Etienne Gardé, Arno Heinisch und Nils Bomhoff im Unternehmen.

Wie geht es für Budi weiter?

Für Budiman beginnt 2027 ein neuer beruflicher Abschnitt. Zunächst möchte er vor allem hinter der Kamera arbeiten und sich außerhalb der Unterhaltungs- und Werbeindustrie nach neuen Möglichkeiten umsehen.

Zwei Projekte stehen allerdings noch fest: Er wird beim Finale des Pen-&-Paper-Formats Morriton Manor mitwirken und das neue Arte-Format arteficial moderieren.

Darüber hinaus schließt er gelegentliche Auftritte bei Rocket Beans ausdrücklich nicht aus. Wenn es für beide Seiten passt, könnte er künftig sowohl vor als auch hinter der Kamera wieder an einzelnen Produktionen beteiligt sein.

Sein Abschied bedeutet also das Ende seiner festen Rolle im Unternehmen, nicht zwangsläufig das Ende seiner Zusammenarbeit mit den Rocket Beans.

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