„Gear Up“ schickt Jason in GTA 6 nach Key Lento, um sich bei Ammu-Nation eine Langwaffe zu besorgen. Der Einkauf ist nur die erste Hälfte der Mission: Vor dem Laden wartet anschließend ein kurzer Angriff, auf den ihr vorbereitet sein solltet.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), dritter Eintrag der Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), dritter Eintrag der Missionsübersicht. Voraussetzung: „Gone Fishing“ abgeschlossen.

„Gone Fishing“ abgeschlossen. Spielfigur: Jason.

Jason. Ort: Ammu-Nation in Key Lento.

Ammu-Nation in Key Lento. Belohnung: Die im Verlauf erworbene Langwaffe bleibt euch erhalten.

Spoilerhinweis: Die folgenden Schritte beschreiben den Ablauf dieser frühen Storymission.

Eigene PS5-Aufnahme eines Ammu-Nation-Geschäfts; nicht als Aufnahme dieser Mission ausgewiesen.

Gear Up: Schritt für Schritt

Fahrt von Jasons Haus zum markierten Ammu-Nation-Geschäft in Key Lento. Folgt der Missionsmarkierung bis in den Laden. Sprecht mit dem Verkäufer Andrew und öffnet die Waffenauswahl. Für den Missionsfortschritt benötigt ihr eine Langwaffe; zur Auswahl stehen hier unter anderem eine Schrotflinte und ein taktisches Gewehr. Vergleicht Preis und Einsatzzweck, bevor ihr kauft. Verlasst nach dem Kauf den Laden nicht unvorbereitet. Draußen treffen drei Mitglieder der Kingfishers mit einem Truck ein und greifen an. Geht sofort in Deckung und setzt die frisch gekaufte Waffe gezielt ein. Nach der Auseinandersetzung folgt ein Telefonat. Sobald dieses abgeschlossen ist, endet die Mission.

Bildquelle: Rockstar Games

Tipps für den Angriff vor dem Laden

Wählt eure Waffe nicht nur nach dem Preis. Die Gegner erscheinen kurz nach dem Verlassen des Geschäfts, deshalb ist ausreichend Munition wichtiger als ein späterer Umweg. Haltet euch vor dem Laden an Deckung und konzentriert euch auf einen Gegner nach dem anderen.

PlayCentral Community Wann startet ihr mit GTA 6? Umfrage wird geladen … Direkt um Mitternacht 🌙

Morgen nach Feierabend 🎮

Erst am Wochenende 🛋️

Ich warte noch ⏳ Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Die vorherige Mission „Gone Fishing“ findet ihr ebenfalls als Komplettlösung. Wie Kauf, Aufsätze und spätere Anpassungen funktionieren, erklären wir im Ammu-Nation-Guide. Die Missionsliste nennt danach „Just A Scratch“; bei anderen Komplettlösungen kann die Reihenfolge dieser frühen Aufträge abweichen.

Öffnet in einem neuen Tab