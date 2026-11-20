GTA 6 lässt sich bereits mit rund 60 Bildern pro Sekunde auf einem PC darstellen, obwohl Rockstar Games noch keine native PC-Version veröffentlicht hat. Hinter der ungewöhnlichen Lösung steckt allerdings keine klassischer Mod: Die PlayStation 5 berechnet das Spiel weiterhin mit 30 FPS und überträgt das Bild per Remote Play an einen leistungsstarken Rechner.

Dort verarbeitet die Open-Source-Anwendung Veyra den Videostream mit neuronaler Bildverbesserung und Frame Generation. Das Resultat sieht deutlich flüssiger aus, ändert jedoch nichts an der internen Bildrate, Spielsimulation oder Controller-Abfrage der Konsolenversion.

RTX 5080 verdoppelt die dargestellten Bilder

Modder Phosphen hat für den Versuchsaufbau eine GeForce RTX 5080 verwendet und die Ergebnisse in einem Einrichtungsprojekt auf GitHub dokumentiert. Ein 80 Sekunden langer Vergleich mit 14 Gameplay- und Zwischensequenzen enthielt vor der Verarbeitung 2.351 einzigartige Bilder. Nach dem Einsatz von Veyra waren es 4.700 Bilder.

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Messwert Ergebnis Ursprüngliche Bildrate 29,5 FPS Verarbeitete Ausgabe 59,0 FPS 1-Prozent-Low 56,3 FPS GPU-Auslastung 39 Prozent Verarbeitungszeit rund 12 Millisekunden pro Bild

Veyra erkennt zunächst die doppelten Bilder im 60-Hz-Remote-Play-Signal. Da GTA 6 intern nur 30 unterschiedliche Bilder liefert, ersetzt die Anwendung die Duplikate anschließend durch künstlich erzeugte Zwischenbilder. Das sorgt vor allem bei Kameraschwenks, Bootsfahrten und schnellen Bewegungen für einen sichtbar gleichmäßigeren Ablauf.

Veyra verarbeitet nur den Videostream

Die kostenlose Anwendung Veyra kombiniert Bildstabilisierung, Super Resolution, neuronale Nachbearbeitung und Frame Generation in einer Echtzeit-Pipeline. Eine Capture-Karte ist für GTA 6 nicht zwingend erforderlich, da die Software eine integrierte Verbindung zu PS5 Remote Play unterstützt.

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Bei der verwendeten DLSS-5-Komponente handelt es sich nicht um eine native GTA-6-Integration. Phosphen zufolge lädt Veyra auf RTX-50-Grafikkarten zwar eine signierte Nvidia-Laufzeit, die Einbindung wurde jedoch von der Community entwickelt und ist nicht von Nvidia zertifiziert. Das offizielle DLSS 5 greift normalerweise auf Daten wie Bewegungsvektoren und weitere Informationen direkt aus der Spiel-Engine zu.

60 FPS bleiben eine optische Verbesserung

Trotz der flüssigeren Darstellung reagiert GTA 6 weiterhin wie ein Spiel mit 30 FPS. Eingaben werden nicht häufiger verarbeitet, zudem kommen die Verzögerung von Remote Play und laut Messung etwa zwölf Millisekunden für die GPU-Nachbearbeitung hinzu. Je nach Netzwerkverbindung können weitere Latenzen sowie sichtbare Artefakte an Figuren, Fahrzeugen oder HUD-Elementen auftreten.

Rockstar Games nennt für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S offiziell ein Ziel von 30 FPS. Die PS5 Pro erhält stattdessen eine höhere Bildklarheit durch PSSR und zusätzliche Raytracing-Schatten. Veyra ist damit eine experimentelle Zwischenlösung für Besitzer einer PS5 und eines RTX-PCs, aber weder eine echte PC-Version noch ein Ersatz für nativ berechnete 60 FPS.

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