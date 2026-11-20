Mojang erweitert Minecraft Dungeons II bereits wenige Monate nach dem Release um neue Abenteuer. Am 1. Dezember 2026 erscheint mit The Humblers Awaken der erste kostenpflichtige DLC, begleitet von einem umfangreichen kostenlosen Update für alle Besitzer des Action-Rollenspiels.

Die Fortsetzung kam am 29. September 2026 für PS5, PC, Xbox Series X und Series S, Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2 auf den Markt. Wie der sechs Jahre ältere Vorgänger setzt Minecraft Dungeons II auf isometrische Kämpfe, unterschiedliche Biome und eine stetige Jagd nach mächtigeren Waffen und Rüstungen.

The Humblers Awaken führt in neue Gebiete

Die bei einer Live-Show im Rahmen der TwitchCon San Diego vorgestellte Erweiterung erzählt von den Humblers, einer uralten insektenartigen Bedrohung in der Dimension Sift. Laut der offiziellen Ankündigung von Minecraft müssen sich die Helden durch weitläufige Pilzsporenfelder und verschlungene unterirdische Baue kämpfen, um den Grund für das Erwachen der Kreaturen aufzudecken.

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Neben neuen Missionen, Gegnern und Schauplätzen erweitert der DLC auch die Ausrüstung. Drei zusätzliche Artefakte liefern aktive Fähigkeiten, während vier neue Talismane passive Boni gewähren. Dadurch sollen weitere Kombinationen für unterschiedliche Spielstile möglich werden.

Zum Umfang von The Humblers Awaken gehören außerdem mehrere kosmetische Extras:

der Pearl-Skin

das Baby-Nuzzle-Haustier

der Nacreous-Umhang

Einen eigenständigen Preis für die Erweiterung hat Mojang bislang nicht genannt. The Humblers Awaken ist jedoch Bestandteil der Deluxe Edition und des Deluxe-Upgrades.

Parallel zum kostenpflichtigen DLC veröffentlicht Mojang am 1. Dezember 2026 ein kostenloses Update. Darin kehren vier bekannte Helden aus dem ersten Minecraft Dungeons als auswählbare Skins zurück:

Hal

Hex

Adrienne

Valorie in ihrem ursprünglichen Outfit

Den spielerischen Schwerpunkt bilden neue Prüfungsdungeons, die über Brave Haven zugänglich sind. Diese Herausforderungen wechseln täglich und wöchentlich, kombinieren einen erhöhten Schwierigkeitsgrad mit besonderen Modifikatoren und belohnen erfolgreiche Gruppen mit mächtigen Waffen und Rüstungen.

Zu den angekündigten Modifikatoren gehören besonders große Spinnen, permanente TNT-Explosionen und umherfliegende Seelengeschosse. Die Prüfungsdungeons sollen damit nicht nur eine weitere Quelle für bessere Beute darstellen, sondern auch für regelmäßig wechselnde Endgame-Herausforderungen sorgen.

Deluxe-Upgrade umfasst auch den zweiten DLC

Das Deluxe-Upgrade kostet im deutschen Xbox Store 19,99 Euro und im PlayStation Store 20 Euro. Neben The Humblers Awaken umfasst das Paket den noch nicht terminierten zweiten DLC, vier zusätzliche Helden-Skins, den Seelenumhang und Blub als Haustier.

Zum Start der neuen Inhalte verteilt Mojang außerdem einen speziellen Aktionscode über die offiziellen Social-Media-Kanäle. Dieser schaltet einen Schneegolem-Umhang frei, der sowohl in Minecraft Dungeons II als auch im regulären Minecraft getragen werden kann. Der Code soll am 1. Dezember 2026 gemeinsam mit dem DLC veröffentlicht werden.

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