Kaum ist GTA 6 seit dem 19. November 2026 erhältlich, beschäftigt die Community bereits eines der ersten großen Rätsel in Leonida. Im Mittelpunkt steht Mandy, eine zunächst vor allem aufdringlich wirkende Nebenfigur, hinter der einige Fans eine Serienkillerin vermuten.

Die Theorie basiert auf mehreren auffälligen Details aus einer frühen Storymission und Mandys Umgebung. Entsprechend folgen deutliche Spoiler zur Mission Pipework und zu späteren Begegnungen mit der Figur.

Pipework liefert den ersten Verdacht

In Pipework soll Protagonist Jason Duval im Auftrag von Brian Heder ausstehende Miete bei Mandy eintreiben. Laut der offiziellen Charaktervorstellung darf Jason kostenlos in einer von Brians Immobilien wohnen, solange er im Gegenzug bei lokalen Einschüchterungsaktionen hilft.

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Bei Mandy entwickelt sich der vermeintlich einfache Auftrag jedoch schnell in eine unangenehme Richtung. Sie flirtet offensiv mit Jason und versucht, ihn zu verführen, während er sich um ihren verstopften Abfluss kümmert. Als Jason ihre Annäherungsversuche zurückweist, reagiert sie zunehmend eifersüchtig und gereizt.

Der entscheidende Moment folgt beim Ausbau des Siphons. Aus dem Rohr fällt ein länglicher Gegenstand, den Mandy schnell an sich nimmt. Wegen der kurzen Darstellung hielten manche Fans das Objekt zunächst für ein Sexspielzeug und vermuteten, Mandy habe den Abfluss absichtlich verstopft, um Jason in ihr Haus zu locken.

Bildquelle: Rockstar Games

Andere erkennen darin allerdings einen abgetrennten menschlichen Finger. Form, Farbe und die sichtbaren Blutspuren im Abfluss unterstützen diese deutlich düsterere Interpretation. Mandys hastige Reaktion macht die Szene zusätzlich verdächtig.

Weitere Indizien rund um Mandys Haus

Der mögliche Finger ist nicht das einzige Detail, das die Serienkiller-Theorie befeuert. Wer Mandys Grundstück und ihr Fahrzeug genauer untersucht, kann mehrere Gegenstände entdecken, die sich zur Beseitigung einer Leiche eignen könnten.

Im Kofferraum befinden sich verschiedene Werkzeuge und scharfe Gegenstände.

Rund um das Haus lassen sich Behälter mit Säure sowie Sägen, Seile und Klebeband entdecken.

Zu den besonders auffälligen Fundstücken gehört ein Fleischerbeil.

Auf dem Grundstück befindet sich eine Stelle, die wie ein frisch ausgehobenes Grab wirkt.

Ein zunächst unzugänglicher Bereich des Hauses verstärkt den Eindruck, dass Mandy etwas verbirgt.

Auch spätere Nachrichten passen zu diesem Bild. Mandy setzt ihr merkwürdiges Verhalten per Textnachricht fort und äußert dabei unter anderem den Wunsch, Jason die Finger abzuschneiden. Falls der Gegenstand im Abfluss tatsächlich ein Körperteil ist, könnte diese Formulierung ein gezielter Hinweis auf ihr Vorgehen sein.

Zusätzliche Spekulationen lösen mindestens zwei Namen aus, die Mandy auf ihrem Körper tätowiert hat. Bislang lässt sich nicht eindeutig erkennen, ob es sich dabei um frühere Partner, mögliche Opfer oder lediglich um harmlose persönliche Erinnerungen handelt.

Ein typisches Rätsel von Rockstar Games

Eine eindeutige Auflösung liefert die frühe Begegnung nicht. Denkbar ist, dass Mandy Männer verführt, in ihr Haus lockt und anschließend ermordet. Jason könnte demnach nur deshalb entkommen, weil er ihre Annäherungsversuche konsequent zurückweist und das Grundstück rechtzeitig verlässt.

Ebenso könnte Rockstar Games bewusst mit Erwartungen spielen und mehrere makabere Details kombinieren, ohne Mandy tatsächlich als Serienkillerin zu entlarven. Solche versteckten Geschichten und bewusst mehrdeutigen Umgebungsdetails gehören seit Jahren zu den großen Reizen der offenen Spielwelten des Studios.

Dass Mandy offiziell zum Ensemble gehört, bestätigen auch die Credits von Rockstar Games, in denen Lexie Shoaibi als Darstellerin der Figur aufgeführt wird. Ob ihre Geschichte später konkret fortgesetzt wird oder dauerhaft eines der ungelösten Geheimnisse von Leonida bleibt, dürfte sich erst zeigen, wenn die Community weitere Begegnungen und versteckte Hinweise zusammenträgt.

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