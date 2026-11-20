Nur einen Tag nach dem Release von GTA 6 stellt Rockstar Games einen kostenlosen Download für Fans bereit. Ab sofort könnt ihr euch die vollständige Karte des Bundesstaates Leonida als hochauflösendes Poster sichern und auf Wunsch selbst ausdrucken.

Die Karte ist Teil eines neuen Download-Pakets im offiziellen Medienbereich von Rockstar Games. Neben einer normalen Bilddatei steht dort eine speziell für den Druck vorbereitete Version mit einer Auflösung von 5775 × 7900 Pixeln und 300 dpi zur Verfügung.

Die komplette Karte von Leonida als kostenloses Poster

Das Poster liefert einen zusammenhängenden Überblick über die Spielwelt von GTA 6. Neben Vice City zeigt die Karte die Straßen, Inseln, Küsten und ländlichen Gebiete des fiktiven US-Bundesstaates Leonida.

PlayCentral Community Wann startet ihr mit GTA 6? Umfrage wird geladen … Direkt um Mitternacht 🌙

Morgen nach Feierabend 🎮

Erst am Wochenende 🛋️

Ich warte noch ⏳ Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Zu den wichtigsten Regionen der Spielwelt gehören:

Vice City

Leonida Keys

Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosia

Mount Kalaga National Park

Mit einer vorgesehenen Druckgröße von ungefähr 49 × 67 Zentimetern eignet sich die hochauflösende Datei auch für ein größeres Poster. Im Download-Bereich stehen insgesamt vier Varianten bereit, die sich auf die Leonida-Karte und das offizielle Covermotiv sowie deren jeweilige Druckfassungen verteilen.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Die Karte ist allerdings nicht als interaktive Komplettlösung gedacht. Einzelne Geschäfte, Aktivitäten, Sammelobjekte oder andere kleinere Ziele sind nicht vollständig eingezeichnet. Stattdessen handelt es sich um eine übersichtliche Darstellung der gesamten Spielwelt, die vor allem als Orientierungshilfe und Wandschmuck dient.

Rockstar plant zusätzlich eine physische Ausgabe

GTA 6 ist am 19. November 2026 weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Den kostenlosen Kartendownload hatte Rockstar bereits vor dem Launch angekündigt und anschließend zusammen mit dem offiziellen Coverposter freigeschaltet. Der Download ist unabhängig vom Besitz des Spiels direkt über die Webseite verfügbar.

Eine doppelseitige physische Version des Posters soll laut der offiziellen Veröffentlichung von Rockstar Games kurz nach dem Spielstart im Rockstar Store folgen. Konkrete Angaben zur Verfügbarkeit in Deutschland stehen derzeit noch aus.

Bis dahin bietet die kostenlose Druckdatei eine praktische Alternative. Wer keinen geeigneten Drucker besitzt, kann das hochauflösende Bild auch bei einem lokalen Druckdienst als Poster anfertigen lassen.

Öffnet in einem neuen Tab