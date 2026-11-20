Ubisoft streicht 166 Stellen an seinen kanadischen Standorten in Montreal und Quebec City. Der französische Publisher bestätigte die Entlassungen am 19. November 2026, nannte aber weder die betroffenen Teams noch konkrete Spiele, an denen die Beschäftigten zuletzt gearbeitet haben.

Die Kürzungen entsprechen weniger als vier Prozent der Belegschaft an beiden Standorten. Betroffen sind laut Ubisoft unter anderem Beschäftigte aus zuvor eingestellten oder neu zugeschnittenen Projekten sowie Mitarbeitende, für die keine passende Position in einem aktiven Team gefunden werden konnte.

Ubisoft passt Teams an neue Produktionspläne an

Ubisoft begründet den Schritt mit einem veränderten Portfolio und neuen Produktionsanforderungen. Die Größe einzelner Teams müsse an die derzeitigen geschäftlichen Prioritäten angepasst werden. Den Betroffenen wurden Abfindungen, eine verlängerte Gesundheitsversorgung, Unterstützung beim beruflichen Wechsel und weitere Hilfsangebote zugesagt.

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Die beiden Studios gehören zu den wichtigsten Entwicklungsstandorten des Publishers. Ubisoft Montreal war federführend an Assassin’s Creed Valhalla und Far Cry 5 beteiligt. Ubisoft Quebec leitete dagegen die Entwicklung von Assassin’s Creed Shadows, das im März 2025 veröffentlicht wurde.

Damit treffen die Einsparungen Standorte, die eng mit Assassin’s Creed und Far Cry verbunden sind. Ubisoft hat jedoch nicht bestätigt, ob aktuelle Produktionen aus diesen Reihen direkt von den Stellenstreichungen betroffen sind.

Weitere Entlassungen im Jahr 2026

Die neue Kürzungsrunde ist Teil einer umfassenden Umstrukturierung. Im Februar 2026 verlor Ubisoft Toronto 40 Stellen. Das Studio war zuvor unter anderem an Far Cry 6 und Watch Dogs Legion beteiligt.

Auch die Teams hinter Assassin’s Creed Black Flag Resynced waren von Einschnitten betroffen. In Barcelona sollten 51 Arbeitsplätze wegfallen. Im Oktober 2026 folgten 70 Stellen bei Ubisoft Singapore, das an dem Remake und dessen Updates gearbeitet hatte.

Parallel dazu leitete Ubisoft die Schließung von RedLynx in Helsinki ein. Das seit 2011 zum Konzern gehörende Studio ist vor allem für die Motorradreihe Trials bekannt. Von der Maßnahme waren bis zu 52 Stellen betroffen.

Wie weitreichend der Sparkurs inzwischen ist, zeigt der am 19. November 2026 veröffentlichte Halbjahresbericht. Demnach sank die weltweite Beschäftigtenzahl allein innerhalb des zurückliegenden Halbjahres um fast 1.100. Gegenüber September 2022 ist die Belegschaft inzwischen um rund 25 Prozent auf etwa 15.500 Beschäftigte geschrumpft.

Assassin’s Creed Hexe bleibt in Entwicklung

Zu den wichtigen Projekten von Ubisoft Montreal zählt weiterhin Assassin’s Creed Codename Hexe. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. In einem offiziellen Entwicklungsupdate erklärte Ubisoft, dass die Arbeiten an dem düster angelegten Serienteil vorankommen. Neue Informationen sollen 2027 folgen.

Die Entlassungen erfolgten unmittelbar vor der Präsentation der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026/27. Ubisoft hält an seinem Kostenreduktionsprogramm fest und will die jährliche Fixkostenbasis bis März 2028 auf 1,25 Milliarden Euro senken.

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