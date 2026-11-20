Grand Theft Auto 6 ist seit dem 19. November 2026 weltweit erhältlich, konzentriert sich zum Start aber vollständig auf die Einzelspieler-Kampagne mit Jason und Lucia. Ein aktuell kursierender Datamining-Fund aus dem PlayStation-Backend liefert nun erste Hinweise auf einen späteren Online-Modus.

Die Angaben sind als Leak einzuordnen und wurden von Rockstar Games nicht bestätigt. Dennoch fallen mehrere Bezeichnungen in den PS5-Metadaten auf, die ausdrücklich auf Multiplayer-Funktionen hindeuten.

In den ausgelesenen Backend-Daten sollen drei sogenannte System-Intents hinterlegt sein. Solche Einträge ermöglichen es der PlayStation 5 beispielsweise, bestimmte Bereiche eines Spiels direkt über das Konsolenmenü oder eine Aktivitätskarte zu starten.

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joinSession : Beitritt zu einer bestehenden Spielsitzung

: Beitritt zu einer bestehenden Spielsitzung launchActivity : Direkter Start einer bestimmten Aktivität

: Direkter Start einer bestimmten Aktivität launchMultiplayerActivity : Direkter Start einer Multiplayer-Aktivität

Besonders der letzte Eintrag sorgt für Aufmerksamkeit, da er Mehrspieler-Inhalte ausdrücklich erwähnt. Der Fund enthält allerdings keine Informationen zu Missionen, maximaler Teilnehmerzahl, Fortschrittssystemen oder einem Veröffentlichungstermin.

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Die Metadaten belegen zudem nicht, dass der Online-Modus bereits fertiggestellt ist. Sie zeigen lediglich, dass die PS5-Version technisch auf entsprechende Systemfunktionen vorbereitet sein könnte. Rockstar Games hatte GTA 6 vor der Veröffentlichung ausdrücklich als Einzelspieler-Erlebnis für PlayStation 5 und Xbox Series X und S angekündigt.

GTA 6 Online könnte stärker auf Community-Inhalte setzen

Weitere Berichte deuten darauf hin, dass Rockstar für den kommenden Online-Ableger deutlich umfangreichere Kreativwerkzeuge plant. Laut einer Originalrecherche von Digiday führte das Unternehmen Gespräche mit bekannten Entwicklern von Inhalten für Fortnite, Roblox und GTA-Rollenspielserver. Dabei soll es um individuell erstellte Erlebnisse innerhalb der neuen GTA-Welt gegangen sein.

Zu dieser möglichen Ausrichtung passt die Übernahme von Cfx.re im Jahr 2023. Das Team hinter FiveM und RedM gehört seitdem offiziell zu Rockstar Games. Konkrete Creator-Werkzeuge für GTA 6 oder eine Unterstützung von FiveM wurden bisher jedoch nicht angekündigt.

Veröffentlichung im Jahr 2027 gilt als möglich

Als mögliches Release-Zeitfenster wird derzeit das Jahr 2027 gehandelt. Twitch-Chef Dan Clancy sprach im September 2026 nach Gesprächen mit Rockstar davon, dass auf den Start von GTA 6 im folgenden Jahr ein noch größeres Multiplayer-Ereignis folgen werde. Dabei handelte es sich nicht um eine offizielle Terminankündigung von Rockstar.

Bei früheren Spielen ließ der Online-Modus deutlich kürzer auf sich warten. GTA Online startete am 1. Oktober 2013 und damit zwei Wochen nach Grand Theft Auto 5. Die Beta von Red Dead Online folgte am 27. November 2018, rund einen Monat nach Red Dead Redemption 2.

Ob GTA 6 Online als Erweiterung des Hauptspiels oder als eigenständiger Download erscheint, geht aus dem Leak nicht hervor. Auch eine PC-Version von GTA 6 wurde bislang nicht angekündigt, weshalb die Kampagne aktuell ausschließlich auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S verfügbar ist.

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