Wer bei GTA 6 zur teureren Ultimate Edition gegriffen hat, erhält nicht sämtliche Zusatzinhalte direkt zum Start. Die Extras werden über mehrere Story-Kapitel verteilt freigeschaltet. Einige davon stehen nach aktuellen Berichten sogar nur während des ersten Kapitels zur Verfügung.

Achtung, es folgen leichte Spoiler zur Kapitelstruktur und den Bonusinhalten von GTA 6. Rockstar Games hatte grundsätzlich angekündigt, dass sich die Extras der Ultimate Edition durch die Geschichte von Jason und Lucia ziehen. Wie lange Käufer auf bestimmte Fahrzeuge und Anpassungen warten müssen, wird allerdings erst jetzt im Spiel deutlich.

Bonusinhalte werden schrittweise freigeschaltet

Die in Deutschland für 99,99 Euro angebotene Ultimate Edition kostet 20 Euro mehr als die Standard Edition. Laut der deutschen PlayStation-Seite umfasst das Paket zusätzliche Fahrzeuge, Waffenvarianten, Kleidungsstücke, Geschäfte und Nebenaktivitäten.

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Nach den im Spiel angezeigten Informationen verteilen sich die Freischaltungen folgendermaßen auf die Handlung:

Kapitel 1: Dinka Enduro, Crest Kayak, Ganado-Retro-Tuning, Rideout Customs, Sara’s Unisex Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo, One-Eyed Willie’s, Goodtime-Kleidung, das Lager der PTT Youngin$, Jasons personalisierte Waffenvariante

Dinka Enduro, Crest Kayak, Ganado-Retro-Tuning, Rideout Customs, Sara’s Unisex Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo, One-Eyed Willie’s, Goodtime-Kleidung, das Lager der PTT Youngin$, Jasons personalisierte Waffenvariante Kapitel 2: Lucias personalisierte Waffenvariante, Revolver Hawk und Little Morgan, 67er Vapid Dominator Buggy mit Garage, Klassiker-Autosammlung, zusätzliche Signature-Styles in Sara’s Unisex Salon

Lucias personalisierte Waffenvariante, Revolver Hawk und Little Morgan, 67er Vapid Dominator Buggy mit Garage, Klassiker-Autosammlung, zusätzliche Signature-Styles in Sara’s Unisex Salon Kapitel 4: Vice-City-Style mit zusätzlichen Outfits, Tattoos und Frisuren sowie das Boot Shitzu Squalo

Vice-City-Style mit zusätzlichen Outfits, Tattoos und Frisuren sowie das Boot Shitzu Squalo Kapitel 5: 95er Grotti Cheetah

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Besonders auffällig ist der 95er Grotti Cheetah. Der Sportwagen gehört zu den prominent beworbenen Extras, kann aber erst spät in der Kampagne abgeholt werden. Wer die Ultimate Edition vor allem wegen dieses Fahrzeugs gekauft hat, muss sich entsprechend lange gedulden.

Drei Extras sind offenbar auf Kapitel 1 begrenzt

Für stärkeren Ärger sorgt eine weitere Einschränkung. Wie Screenshots der Ingame-Beschreibungen in einem Beitrag auf X zeigen, sind Jasons Dinka Enduro, das Crest Kayak und das Ganado-Retro-Tuning nur während Kapitel 1 nutzbar. Nach dem Übergang zum nächsten Abschnitt sollen diese bezahlten Inhalte nicht mehr zugänglich sein.

In den Reaktionen wird deshalb nicht nur die verzögerte Freischaltung kritisiert. Einige Fans vergleichen das System mit einem Battle Pass, da bereits bezahlte Inhalte erst durch Spielfortschritt verfügbar werden. Andere halten Rockstars Entscheidung für sinnvoll, weil sofort verfügbare Fahrzeuge, Waffen und Geschäfte das Fortschrittsgefühl der Kampagne schwächen könnten.

Zumindest die Staffelung der Extras kommt nicht völlig überraschend. Rockstar beschrieb die Ultimate Edition bereits bei ihrer Vorstellung im Juni 2026 als Sammlung, deren Inhalte in die gesamte Geschichte eingebunden sind. Dass drei der Boni anscheinend nur in einem begrenzten Story-Abschnitt verwendet werden können, war aus der allgemeinen Produktbeschreibung jedoch nicht ersichtlich.

Ultimate-Upgrade bleibt separat erhältlich

GTA 6 ist seit dem 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Käufer der Standard Edition müssen sich nicht sofort entscheiden, denn Rockstar bietet die zusätzlichen Inhalte auch als separates Ultimate Edition Upgrade an.

Wer noch zwischen beiden Versionen schwankt, sollte den Aufpreis daher nicht allein anhand der Anzahl der aufgelisteten Boni bewerten. Entscheidend ist ebenso, wann und wie lange die jeweiligen Fahrzeuge, Geschäfte, Waffenvarianten und Anpassungen innerhalb der Kampagne tatsächlich genutzt werden können.

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