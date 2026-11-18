Wer GTA 6 zu 100 Prozent abschließen will, muss deutlich mehr erledigen als die Hauptgeschichte: Banküberfälle, Gang-Operationen, Sammelobjekte, Rennen, Stunts und Entdeckungen gehören zur großen Aufgabenliste. Ihr müsst allerdings nicht jedes Fahrzeug und jedes Tier der Spielwelt finden. Diese Checkliste zeigt, welche Mindestmengen die ersten ausführlichen Guides nennen und wie ihr euren Fortschritt sinnvoll organisiert.

Wichtig zum Quellenstand vom 18. November 2026: Die unten aufgeführten Anforderungen stimmen in den veröffentlichten Übersichten von PowerPyx und GTABase weitgehend überein; auch Press Start nennt dieselben drei Hauptbereiche. Wir haben die Liste noch nicht selbst im Spiel überprüft. Rockstar hat diese Detailzahlen nicht als offizielle Komplettierungsliste veröffentlicht. Bei Abweichungen gilt der Zähler in eurem Spiel.

Das Wichtigste zur 100-%-Checkliste

Der 100-%-Tracker soll laut den Guides erst nach Abschluss der Story unter Fortschritt → Statistiken → 100 % sichtbar werden. Aufgaben, die ihr vorher erledigt, sollen bereits mitzählen.

sichtbar werden. Aufgaben, die ihr vorher erledigt, sollen bereits mitzählen. Die Liste ist in Story & Aufgaben , Erkundung & Aktivitäten und Entdeckungen gegliedert.

, und gegliedert. Für viele Kategorien reicht eine Teilmenge: beispielsweise 200 von 277 Basisfahrzeugen, 100 von 255 Tierarten, 70 von 80 Herausforderungen und 300 von 397 Stunts.

Der gemeldete 100-%-Abschluss schaltet die Trophäe beziehungsweise das Achievement A Long Road frei. Für Platin sind weitere, eigenständige Trophäenbedingungen nötig.

Alle Aufgaben für 100 Prozent in GTA 6

Die folgenden Mengen beziehen sich auf die von den oben genannten Guides berichtete spielinterne Checkliste. „Alle“ bedeutet, dass die angegebene Kategorie vollständig erledigt werden muss; bei „von“ könnt ihr auswählen. Geldbeträge sind kumulierte Verkaufsziele, keine Anzahl von Fundorten.

PlayCentral Community Wann startet ihr mit GTA 6? Umfrage wird geladen … Direkt um Mitternacht 🌙

Morgen nach Feierabend 🎮

Erst am Wochenende 🛋️

Ich warte noch ⏳ Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Story, Nebenaufgaben und Verbrechen

Story abschließen: Alle erforderlichen Hauptmissionen spielen. Erst danach soll der vollständige 100-%-Tracker erscheinen. Unsere GTA-6-Komplettlösung bündelt die weiterführenden Hilfen.

Alle erforderlichen Hauptmissionen spielen. Erst danach soll der vollständige 100-%-Tracker erscheinen. Unsere GTA-6-Komplettlösung bündelt die weiterführenden Hilfen. 100 optionale Aufgaben: Nebenmissionen und weitere optionale Tätigkeiten zählen. Es gibt laut PowerPyx mehr als die benötigten 100, sodass einzelne verpasste Nebenaufgaben den 100-%-Abschluss nicht automatisch verhindern.

Nebenmissionen und weitere optionale Tätigkeiten zählen. Es gibt laut PowerPyx mehr als die benötigten 100, sodass einzelne verpasste Nebenaufgaben den 100-%-Abschluss nicht automatisch verhindern. 39 von 39 Gang-Operationen: Alle illegalen Stützpunkte abschließen. Achtet darauf, an jedem Ort auch die geforderten Wertgegenstände mitzunehmen.

Alle illegalen Stützpunkte abschließen. Achtet darauf, an jedem Ort auch die geforderten Wertgegenstände mitzunehmen. 22 von 22 Bank Jobs: Alle Bankaufträge vollständig abschließen. PowerPyx nennt eine Freischaltung nach der Kapitel-3-Mission Credit Check; größere Banktresore werden demnach erst später zugänglich.

Alle Bankaufträge vollständig abschließen. PowerPyx nennt eine Freischaltung nach der Kapitel-3-Mission Credit Check; größere Banktresore werden demnach erst später zugänglich. 7 von 7 Payday-Loan-Jobs: Sämtliche entsprechenden Überfälle einschließlich der jeweiligen Ziele erledigen.

Sämtliche entsprechenden Überfälle einschließlich der jeweiligen Ziele erledigen. 34 von 35 Smash ’n’ Grabs: Pfand- und Juweliergeschäfte überfallen. Für einen vollständigen Abschluss soll auch der hintere Bereich des Ladens zählen.

Pfand- und Juweliergeschäfte überfallen. Für einen vollständigen Abschluss soll auch der hintere Bereich des Ladens zählen. 50 von 91 Stick-ups: Beliebige 50 der gemeldeten Überfälle abschließen.

Beliebige 50 der gemeldeten Überfälle abschließen. Hehlerziele: Drogen im Wert von 100.000 Dollar, Schmuck im Wert von 100.000 Dollar und markierte Geldscheine im Wert von 250.000 Dollar verkaufen.

Drogen im Wert von 100.000 Dollar, Schmuck im Wert von 100.000 Dollar und markierte Geldscheine im Wert von 250.000 Dollar verkaufen. 8 von 8 Tresoren: Alle acht in der Checkliste geführten Vaults ausräumen.

Alle acht in der Checkliste geführten Vaults ausräumen. Fahrzeuge im Wert von 200.000 Dollar verkaufen: Dies ist ein eigenes Hehlerziel und nicht mit dem Scannen von Fahrzeugen zu verwechseln.

Erkundung, Sammelobjekte und Aktivitäten

5 von 7 Kenton-Sets: Fünf Sammlungen aus Kentons Aufgabenreihe vervollständigen.

Fünf Sammlungen aus Kentons Aufgabenreihe vervollständigen. 15 von 18 Sammelkarten-Sets: Nicht nur 15 einzelne Karten finden, sondern 15 komplette Sets. PowerPyx zählt insgesamt 480 unterschiedliche Karten über alle 18 Sets.

Nicht nur 15 einzelne Karten finden, sondern 15 komplette Sets. PowerPyx zählt insgesamt 480 unterschiedliche Karten über alle 18 Sets. 100 WAiNK-Orte: Entsprechende Sehenswürdigkeiten oder Objekte mit der Handy-App scannen.

Entsprechende Sehenswürdigkeiten oder Objekte mit der Handy-App scannen. 33 von 33 Unterwasser-Entdeckungen: Alle gemeldeten Fundorte unter Wasser entdecken.

Alle gemeldeten Fundorte unter Wasser entdecken. 30 von 34 Magazinen, Büchern und Comics: Einmalige Funde zählen; die beiden Guides rechnen dabei sieben Book Swaps zur Gesamtmenge hinzu.

Einmalige Funde zählen; die beiden Guides rechnen dabei sieben Book Swaps zur Gesamtmenge hinzu. 15 von 18 Meditationen: Die geforderten Einträge absolvieren. Die Zählung kann laut PowerPyx bei einem Ort für Jason und Lucia getrennt erfolgen.

Die geforderten Einträge absolvieren. Die Zählung kann laut PowerPyx bei einem Ort für Jason und Lucia getrennt erfolgen. 100 von 125 Kokain-Flamingos: Die entsprechenden Sammelobjekte zerstören.

Die entsprechenden Sammelobjekte zerstören. 2 von 2 besonderen Playlists: Beide durch scannbare Poster ausgelösten Playlist-Funde abschließen.

Beide durch scannbare Poster ausgelösten Playlist-Funde abschließen. 70 von 79 Styles: Genügend Tattoos und Luxusuhren als Entdeckungen erfassen.

Genügend Tattoos und Luxusuhren als Entdeckungen erfassen. 30 von 40 einzigartigen Rennen: Die Rennen gewinnen; bloßes Teilnehmen reicht laut Guide nicht.

Die Rennen gewinnen; bloßes Teilnehmen reicht laut Guide nicht. 10 von 13 Goldmedaillen bei Race Challenges: Die zehn für euch günstigsten Herausforderungen auswählen.

Die zehn für euch günstigsten Herausforderungen auswählen. 42 von 42 Goldmedaillen am Schießstand: Hier ist die vollständige Sammlung der geforderten Goldmedaillen nötig.

Hier ist die vollständige Sammlung der geforderten Goldmedaillen nötig. 4 von 4 Videospielen: Alle vier verschiedenen Spiele mindestens starten. Eine vollständige Lösung der Minispiele verlangt die berichtete 100-%-Liste nicht.

Alle vier verschiedenen Spiele mindestens starten. Eine vollständige Lösung der Minispiele verlangt die berichtete 100-%-Liste nicht. 5 von 7 Pool-Gegnern: Gegen fünf unterschiedliche Gegner gewinnen.

Gegen fünf unterschiedliche Gegner gewinnen. 2 von 3 Minigolf-Anlagen: An zwei der drei genannten Orte eine Runde spielen.

An zwei der drei genannten Orte eine Runde spielen. 90 von 100 Basketballkörben: An 90 verschiedenen Körben treffen; wiederholte Treffer am selben Ort ersetzen keine neuen Orte.

An 90 verschiedenen Körben treffen; wiederholte Treffer am selben Ort ersetzen keine neuen Orte. 42 von 42 Drohnen-Zeitprüfungen: Alle Prüfungen an den 14 gemeldeten Drohnen-Standorten erledigen.

Alle Prüfungen an den 14 gemeldeten Drohnen-Standorten erledigen. 300 von 397 Stunts: Vier Arten zählen zusammen: 130 Stunt-Sprünge, 202 Flüge unter Brücken, 40 Knife Flights und 25 Base Jumps. Ihr könnt die benötigten 300 aus diesen Gruppen kombinieren. Die 130 Stunt-Sprünge sind also nicht allein die gesamte Stunt-Anforderung.

Vier Arten zählen zusammen: 130 Stunt-Sprünge, 202 Flüge unter Brücken, 40 Knife Flights und 25 Base Jumps. Ihr könnt die benötigten 300 aus diesen Gruppen kombinieren. Die 130 Stunt-Sprünge sind also nicht allein die gesamte Stunt-Anforderung. 70 von 80 Challenges: Zehn der gemeldeten Herausforderungen dürft ihr auslassen. Laut PowerPyx’ Challenges-Guide gibt es acht Gruppen mit je zehn Aufgaben.

Zehn der gemeldeten Herausforderungen dürft ihr auslassen. Laut PowerPyx’ Challenges-Guide gibt es acht Gruppen mit je zehn Aufgaben. 15 von 15 Bret’s Target Decks: Die gesamte Jagd-Aufgabenreihe abschließen. PowerPyx beschreibt sie als Jason-spezifisch und nennt einen Start nach der Kapitel-2-Mission Coffee Break.

Fahrzeuge, Waffen und Tiere entdecken

200 von 277 Basisfahrzeugen scannen: Mit WAiNK neue Grundmodelle erfassen. Besondere Fahrzeugvarianten werden in den Quellen separat gezählt und ersetzen die 277 Basisfahrzeuge nicht.

Mit WAiNK neue Grundmodelle erfassen. Besondere Fahrzeugvarianten werden in den Quellen separat gezählt und ersetzen die 277 Basisfahrzeuge nicht. 50 von 66 Standardwaffen finden: Eine Waffe einmal besitzen oder aufnehmen soll für den Zähler genügen; Nahkampfwaffen und Sprengstoff gehören laut PowerPyx zu dieser Gruppe.

Eine Waffe einmal besitzen oder aufnehmen soll für den Zähler genügen; Nahkampfwaffen und Sprengstoff gehören laut PowerPyx zu dieser Gruppe. 100 von 255 Tierarten untersuchen: Tiere mit dem Fernglas studieren. Für diesen 100-%-Zähler ist nach den Guides weder Jagen noch Häuten nötig.

Wo ihr euren Fortschritt nachseht

Nach den bisher verfügbaren Guides findet ihr die Gesamtübersicht nach dem Storyabschluss unter Fortschritt → Statistiken → 100 %. Die einzelnen Teilzähler liegen in Bereichen wie Sammlungen, Aktivitäten, Fahrzeuge, Waffen und Tiere. Auf der Karte helfen die Filter für Überfälle, Rennen und Stunts beim Suchen. Prüft beim Abarbeiten immer den tatsächlichen Zähler im Spiel: Ein entdeckter Ort ist nicht automatisch eine erledigte Aufgabe.

Was ihr früh erledigen solltet – und was warten kann

Scannt unterwegs neue Fahrzeuge und untersucht Tiere, statt diese beiden großen Mengen erst nach der Story nachzuholen. Nehmt optionale Aufträge mit, sobald sie erscheinen. Für die Bank-Jobs und andere Überfälle sind dagegen Story-Freischaltungen nötig; hier lohnt sich nach jedem Kapitel ein Blick auf die neuen Kartenfilter. Die 70 Challenges könnt ihr zum Schluss gezielt auffüllen, weil viele davon bereits beim normalen Spielen erledigt werden.

Die Guides beschreiben den eigentlichen 100-%-Abschluss als nach der Story noch erreichbar. Einzelne optionale Missionen können trotzdem zeitgebunden sein. Wer zusätzlich Platin anstrebt, sollte deshalb mehrere manuelle Speicherstände behalten. Besonders die mögliche Meditation bei Jasons Haus im ersten Kapitel ist nach PowerPyx’ Trophäen-Roadmap noch nicht abschließend als Trophäenbedingung geklärt. Aus dieser Unsicherheit folgt nicht, dass die 100-%-Checkliste verpassbar ist: Sie verlangt nur 15 von 18 Meditationseinträgen.

100 Prozent sind nicht dasselbe wie Platin

Der 100-%-Wert ist eine konkrete Ingame-Checkliste. Die Platin-Trophäe verlangt zusätzlich alle anderen PlayStation-Trophäen. Manche Ziele überschneiden sich, andere haben eigene Schwellen: PowerPyx nennt etwa eine Stunt-Trophäe für 250 Stunts, während die 100-%-Liste 300 fordert. Weitere Trophäen betreffen Tätigkeiten, die nicht als Pflichtpunkt in dieser Checkliste stehen. Welche Erfolge euch noch fehlen, seht ihr in unserem GTA-6-Trophäen- und Platin-Guide.

Auch die Spielzeit für Story, 100 Prozent und Platin solltet ihr getrennt betrachten. Schätzungen von Testern und Guides sind keine feste Mindestdauer. Wer Cheats nutzen möchte, sollte vorher einen getrennten Speicherstand anlegen und die Auswirkungen auf Speichern und Trophäen prüfen.

Häufige Fragen

Muss ich für 100 Prozent alle Fahrzeuge, Tiere und Stunts finden?

Nein, nach den übereinstimmenden Guide-Listen reichen 200 von 277 Basisfahrzeugen, 100 von 255 Tierarten und 300 von 397 Stunts. Andere Gruppen, etwa Gang-Operationen und Unterwasser-Entdeckungen, müssen dagegen vollständig erledigt werden.

Kann ich die 100-%-Checkliste vor dem Storyende sehen?

Laut PowerPyx und GTABase wird die Gesamtübersicht erst nach dem Storyabschluss freigeschaltet. Zuvor absolvierte Aufgaben sollen angerechnet werden; viele Einzelzähler sind schon vorher im Fortschrittsmenü sichtbar.

Ist die 100-%-Komplettierung verpassbar?

Die bisher veröffentlichten Guides verneinen das für den Ingame-Zähler. Eine möglicherweise zeitgebundene Meditation wird im Zusammenhang mit einer separaten Trophäe diskutiert. Ob sie dafür wirklich nötig ist, ist noch offen.

Weitere Hilfen findet ihr im GTA-6-Spielehub. Wir gleichen diese Checkliste nach dem Release mit dem tatsächlichen Spielstand ab und korrigieren Abweichungen direkt im bestehenden Guide.

Öffnet in einem neuen Tab