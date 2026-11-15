Wer sich für GTA 6 ein paar Tage Urlaub genommen hat, sollte seine Planung möglicherweise noch einmal überdenken. Denn Rockstars neues Open-World-Abenteuer könnte deutlich mehr Zeit verschlingen als zunächst erwartet. Nach aktuellen Informationen soll allein die Hauptgeschichte rund 50 Stunden Spielzeit bieten. Wer sämtliche Trophäen und Erfolge freischalten möchte, könnte sogar ungefähr 200 Stunden beschäftigt sein.

Die Zahlen stammen von Brancheninsider Tom Henderson, der am 15. November bei Insider Gaming neue Informationen zum Umfang des Spiels veröffentlicht hat. Henderson beruft sich dabei auf Personen, die GTA 6 bereits gespielt haben.

GTA 6 Spielzeit: Wie lange dauert die Hauptstory?

Laut Henderson umfasst die Kampagne von GTA 6 insgesamt knapp 100 Missionen, die sich auf fünf Kapitel verteilen sollen. Für einen durchschnittlichen Durchlauf der Hauptgeschichte werden ungefähr 50 Stunden veranschlagt.

Natürlich hängt die tatsächliche Spielzeit davon ab, wie ihr vorgeht. Wer sich auf die Story konzentriert, dürfte schneller vorankommen als jemand, der zwischen den Missionen ausgiebig Vice City und den restlichen Bundesstaat Leonida erkundet.

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Einen weiteren Anhaltspunkt liefert Rockstar-Entwickler Rob Nelson. Die New York Times berichtete von seinem eigenen Spieldurchlauf im Februar, der rund 80 Stunden dauerte.

Dabei absolvierte Nelson nicht nur die Hauptgeschichte, sondern beschäftigte sich auch mit optionalen Aktivitäten, die Auswirkungen auf die Handlung haben können.

Die beiden Angaben widersprechen sich also nicht: Während Henderson von ungefähr 50 Stunden für die Kampagne ausgeht, schließt Nelsons längerer Durchlauf zusätzliche Inhalte ein.

GTA 6: Rund 200 Stunden für Platin und alle Erfolge?

Wer GTA 6 vollständig abschließen möchte, muss offenbar deutlich mehr Zeit investieren. Henderson rechnet damit, dass Spieler für die Platin-Trophäe auf PS5 beziehungsweise sämtliche Erfolge auf Xbox ungefähr 200 Stunden benötigen könnten.

Damit würde der vollständige Abschluss von GTA 6 nach seiner Einschätzung mehr als doppelt so lange dauern wie bei GTA 5. Als Vergleich nennt er Red Dead Redemption 2, dessen Komplettierung ebenfalls knapp 200 Stunden beanspruchen kann.

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Eine Rolle spielen dabei offenbar Aufgaben, deren Fortschritt teilweise vom Zufall abhängt. Solche Herausforderungen könnten die benötigte Spielzeit zusätzlich verlängern.

Auch die Tierwelt dürfte Sammler ordentlich beschäftigen. Henderson spricht von 170 verschiedenen Tierarten, die Spieler ähnlich wie in Red Dead Redemption 2 erfassen müssen.

Wer sich also vorgenommen hat, jeden Winkel von Leonida zu erkunden und sämtliche Herausforderungen abzuschließen, sollte sich auf ein ziemlich umfangreiches Abenteuer einstellen.

GTA 6: Spielzeit im Überblick

Die bislang genannten Zahlen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Spielumfang Geschätzte Spielzeit Hauptgeschichte Rund 50 Stunden Story mit zusätzlichen Aktivitäten Rund 80 Stunden als Beispiel aus einem Entwicklerdurchlauf Platin-Trophäe / alle Erfolge Rund 200 Stunden

Die Werte sind noch keine offiziellen Durchschnittszeiten von Rockstar Games. Insbesondere die rund 200 Stunden für alle Trophäen bleiben eine Einschätzung auf Grundlage der bisherigen Informationen.

Am 19. November 2026 erscheint GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Dann können Spieler erstmals selbst herausfinden, wie lange sie für Jason und Lucias Geschichte benötigen.

Wobei vermutlich schon die erste ungeplante Polizeiverfolgung dafür sorgen dürfte, dass aus einer halben Stunde plötzlich ein ganzer Abend wird.

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