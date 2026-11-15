Ubisoft soll nach fast zwei Jahrzehnten an einer Rückkehr von Rainbow Six: Vegas arbeiten. Das noch unangekündigte Projekt trägt angeblich den Codenamen Spades und befindet sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase bei Ubisoft Montreal.

Die Angaben stammen aus einer Recherche von Insider Gaming vom 13. November 2026. Demnach handelt es sich wahrscheinlich um einen dritten Hauptteil und nicht um ein Remake der beiden bisherigen Vegas-Spiele. Ubisoft selbst hat das Projekt bislang nicht angekündigt.

Drei neue Projekte bei Ubisoft Montreal

Insgesamt sollen drei Produktionen bei Ubisoft Montreal grünes Licht erhalten haben. Neben Spades befinde sich ein weiteres Spiel aus dem größeren Rainbow Six-Universum in Arbeit. Zum dritten Projekt liegen derzeit keine konkreten Informationen vor.

Auch zu Plattformen, Spielmechaniken und einem möglichen Veröffentlichungszeitraum gibt es noch keine Angaben. Aufgrund des frühen Entwicklungsstands dürfte eine offizielle Vorstellung mehrere Jahre entfernt sein. Ebenso ist nicht bekannt, ob das neue Vegas als klassischer Einzelspieler-Shooter oder mit zusätzlichen Mehrspieler-Komponenten geplant wird.

Eine umfangreiche AAA-Kampagne wäre eine denkbare Richtung. Damit könnte Ubisoft die taktische Ausrichtung der älteren Vegas-Titel wiederbeleben, ohne Rainbow Six Siege direkt mit einem weiteren langfristig angelegten Mehrspieler-Spiel Konkurrenz zu machen. Diese mögliche Ausrichtung ist allerdings noch nicht Bestandteil der durchgesickerten Projektinformationen.

Rainbow Six gehört zu Ubisofts wichtigsten Marken

Die Rückkehr passt zur aktuellen Strategie des Publishers. Ubisoft kündigte am 21. Januar 2026 eine Neuausrichtung seines Portfolios an, bei der etablierte Marken und wirtschaftlich aussichtsreiche Produktionen stärker priorisiert werden sollen.

Rainbow Six wird gemeinsam mit Assassin’s Creed und Far Cry von Vantage Studios betreut. Die neue Ubisoft-Tochter nahm ihren Betrieb am 1. Oktober 2025 auf und soll den beteiligten Entwicklerteams mehr Eigenständigkeit bei der Weiterentwicklung der großen Marken geben.

Die wirtschaftliche Bedeutung von Rainbow Six ist erheblich. Rainbow Six Siege überschritt laut früheren Ubisoft-Geschäftszahlen bereits Einnahmen von 3,5 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2025/2026 erreichten Siege und die Assassin’s Creed-Reihe jeweils mehr als 30 Millionen unterschiedliche Nutzer.

Rückkehr nach Rainbow Six: Vegas 2

Der erste Rainbow Six: Vegas erschien 2006 und verband taktische Feuergefechte mit Einsätzen in Casinos, Hotels und auf den Straßen von Las Vegas. Rainbow Six: Vegas 2 folgte 2008. Seither hat Ubisoft die Unterreihe ruhen lassen und den Fokus innerhalb der Marke vor allem auf Rainbow Six Siege sowie weitere Ableger wie Rainbow Six Extraction gelegt.

Parallel werden Berichten zufolge zwei zusätzliche Assassin’s Creed-Projekte vorbereitet. Eines davon soll im antiken Rom angesiedelt sein, während ein weiteres als Mobile-Spiel mit Jerusalem als Schauplatz geplant sein soll. Assassin’s Creed Hexe könnte sich unterdessen bis 2028 verzögern. Zusammen mit den drei neuen Montreal-Projekten deutet dies darauf hin, dass Ubisoft seine bekanntesten Marken künftig wieder deutlich breiter aufstellen will.

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