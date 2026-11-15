In GTA 6 geht es nicht nur darum, mit Jason und Lucia gemeinsam Läden auszurauben oder vor der Polizei zu flüchten. Spieler können offenbar auch beeinflussen, wie sich die Beziehung der beiden Hauptfiguren entwickelt. Rockstar Games hat damit eine neue Gameplay-Mechanik geschaffen, die deutlich über den üblichen Charakterwechsel der Reihe hinausgeht.

Neue Einblicke liefert eine umfangreiche Reportage des britischen Guardian. Journalistin Keza MacDonald durfte Rockstar North besuchen und sich das Spiel von Co-Studioleiter Rob Nelson vorführen lassen. Dabei zeigte sich, dass Jason und Lucia nicht einfach nur zwei spielbare Figuren mit einer gemeinsamen Geschichte sind.

GTA 6: Jason und Lucia können sich näherkommen oder voneinander entfernen

Während bestimmter Storyabschnitte übernehmen Spieler fest die Rolle einer der beiden Figuren. Über weite Strecken können sie dagegen frei zwischen Jason und Lucia wechseln.

Sind die beiden voneinander getrennt, lassen sich ihre Kontakte offenbar durch Nachrichten und Telefonate aufrechterhalten. Verbringen sie Zeit miteinander, stehen gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise Besuche im Fitnessstudio, Abende in einer Bar oder sogar ein Meditationsausflug.

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Natürlich dürfen auch gemeinsame Verbrechen nicht fehlen. Wer möchte, kann mit seinem Partner statt eines romantischen Abends einen Überfall auf einen Spirituosenladen unternehmen.

Entscheidend ist dabei, dass die Beziehung nicht ausschließlich durch die Geschichte vorgegeben wird. Laut Nelson können Spieler selbst dazu beitragen, wie sie sich entwickelt. Wer sie vernachlässigt, muss mit Konsequenzen rechnen. Sogar die Frage, ob Jason und Lucia dauerhaft ein Liebespaar bleiben, soll vom Verhalten der Spieler beeinflusst werden.

Ein kleines Detail macht Rockstars neue Ausrichtung besonders deutlich: Wenn die beiden gemeinsam unterwegs sind, können sie auf Knopfdruck Händchen halten.

Überfälle verlangen mehr Planung als bisher

Auch bei den kriminellen Aktivitäten setzt Rockstar offenbar stärker auf nachvollziehbare Abläufe. Jason und Lucia beginnen ihre Laufbahn mit vergleichsweise einfachen Möglichkeiten. Anfangs können sie lediglich günstigere Fahrzeuge kurzschließen und einfache Schlösser knacken.

Für größere Coups müssen sie sich erst die entsprechenden Fähigkeiten und Möglichkeiten erarbeiten.

Bei Überfällen spielt außerdem die Vorbereitung eine größere Rolle. Spieler können beispielsweise Überwachungskameras ausschalten, Aufnahmen entwenden, Hintereingänge suchen und Zugangscodes beschaffen. So lassen sich Tatorte möglichst unauffällig betreten und wieder verlassen.

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Wer dagegen unvorbereitet vorgeht, muss mit einer deutlich schwierigeren Situation rechnen.

Bei der Vorführung im Guardian eskalierte ein Juwelierüberfall, als ein Wachmann das Feuer eröffnete. Jason und Lucia mussten fliehen, während Polizei und Hubschrauber die Verfolgung aufnahmen. Anschließend verstauten sie ihre Beute, wechselten die Kleidung und tauchten außerhalb der Stadt unter.

Rockstar möchte damit offenbar erreichen, dass die Handlungen der Spieler stärker in den Ablauf der Geschichte und Spielwelt eingebettet sind. Gleichzeitig soll GTA 6 weiterhin die Freiheit bieten, für die die Reihe bekannt ist.

Selbst Tiere und Passanten reagieren auf überraschende Weise

Die Reportage enthält auch einige kleinere Details, die einen Eindruck von der aufwendigen Spielwelt vermitteln.

So begegneten Jason und Lucia bei einem Spaziergang einer Frau mit Hund. Jason konnte die Besitzerin fragen, ob er das Tier streicheln dürfe. Erst nach ihrer Zustimmung ging er auf den Hund zu.

Auch Passanten reagieren auf direkte Ansprache und können je nach Situation unterschiedlich antworten.

Besonders interessant für Entdecker: Jason konnte eine Möwe mit einem Fernglas beobachten und anschließend in einem Tierverzeichnis erfassen. Laut der Vorführung gibt es 62 Vogelarten, die Spieler entdecken können.

Die Liebe zum Detail reicht bis in Tankstellen hinein. Dort verfügen Gegenstände über eigene Animationen, Flüssigkeiten bewegen sich sichtbar in Flaschen und ausgelegte Zeitschriften können betrachtet werden.

Mehr als zehn Jahre Entwicklung für Rockstars bislang größtes GTA

Die Entwicklung von GTA 6 begann laut der Reportage bereits 2015 mit ersten Recherchereisen nach Miami. Heute arbeiten weltweit nahezu 5.000 Menschen an dem Projekt.

Die tatsächlichen Entwicklungskosten bestätigt Rockstar weiterhin nicht. Unabhängige Schätzungen gehen allerdings von mehr als einer Milliarde US-Dollar aus.

Rob Nelson erklärt im Guardian, dass es bei einem Projekt dieser Größenordnung längst nicht mehr nur um technische Grenzen gehe. Entscheidend sei vielmehr, wie viel eine so große Mannschaft überhaupt erschaffen könne.

Auch Jennifer Kolbe, Head of Publishing bei Rockstar, macht deutlich, dass das Studio nicht einfach einen leicht verbesserten Nachfolger von GTA 5 entwickeln wollte.

Am 19. November 2026 erscheint GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Dann wird sich zeigen, wie stark sich die neuen Beziehungs- und Gameplay-Systeme tatsächlich auf die Spielerlebnisse auswirken.

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