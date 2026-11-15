Für PlayStation Plus endet am 10. Dezember 2026 ein langjähriges Kapitel. Sony stellt die PlayStation Plus App für PC ein und beendet damit die Möglichkeit, Spiele aus dem Abo per Cloud Streaming auf einem Windows Rechner zu nutzen.

Betroffen sind Mitglieder von PlayStation Plus Premium, die bislang ohne eigene PlayStation Konsole auf einen Teil des Spielekatalogs zugreifen konnten. Wie Sony im deutschsprachigen PlayStation Blog bestätigt, nutzten weniger als 0,4 Prozent der berechtigten Premium Mitglieder die PC App.

Cloud Streaming auf dem PC wird eingestellt

Nach dem 10. Dezember 2026 steht die PlayStation Plus App auf dem PC nicht mehr zur Verfügung. Sony will seine Ressourcen stattdessen auf Angebote konzentrieren, die von einem größeren Teil der Community genutzt werden. Betroffene Abonnenten sollen zusätzlich direkt benachrichtigt werden.

Die Einstellung betrifft ausschließlich die separate PC Anwendung. Mitgliedschaften und sämtliche beworbenen Vorteile auf PS4 und PS5 bleiben laut Sony unverändert. Premium Mitglieder können unterstützte Spiele somit auch künftig auf den PlayStation Konsolen über die Cloud streamen.

Eine Alternative innerhalb von PlayStation Plus für Nutzer, die ausschließlich einen PC besitzen, wurde nicht angekündigt. Die Einstellung entfernt deshalb einen kompletten Zugangsweg aus dem teuersten Tarif, selbst wenn dieser nur von einem kleinen Teil der Abonnenten verwendet wurde.

Das Ende eines Überbleibsels von PlayStation Now

Die PC App ist eng mit der Geschichte von PlayStation Now verbunden. Sony führte PlayStation Now und PlayStation Plus im Juni 2022 zusammen und teilte den Dienst in die drei Tarife Essential, Extra und Premium auf. Essential übernahm die klassischen Vorteile des Abonnements, während Extra einen wechselnden Katalog mit PS4 und PS5 Spielen ergänzte.

Premium erhielt zusätzlich Klassiker, Testversionen und Cloud Streaming. Dazu gehörte auch der Zugriff über den PC, der ursprünglich ein wichtiger Bestandteil von PlayStation Now gewesen war. Mit dem Aus der Anwendung verschwindet nun eines der letzten sichtbaren Überbleibsel des früheren Streaming Dienstes.

PlayStation Plus selbst hat seit seinem Start in der PS3 Ära bereits mehrere Plattformwechsel erlebt. Nachdem zunächst auch Spiele für PSP, PS3 und später PS Vita angeboten wurden, verlagerte Sony den Schwerpunkt schrittweise auf PS4 und schließlich PS5.

Auch die PS4 verliert zunehmend an Bedeutung

Während die Konsolenvorteile vorerst nicht betroffen sind, befindet sich auch die PS4 sichtbar auf dem Rückzug. Sony hatte bereits klargestellt, dass PS5 Spiele künftig den Schwerpunkt der monatlichen PlayStation Plus Auswahl bilden.

Parallel dazu beenden große laufende Spiele ihren Support für die ältere Konsole. Genshin Impact ist seit dem 8. April 2026 laut HoYoverse nicht mehr auf PS4 spielbar. Mit dem Start von Season 1 wurde zudem die Unterstützung von Call of Duty: Warzone für PS4 und Xbox One eingestellt, wie aus den offiziellen Patchnotes hervorgeht.

Am 10. Dezember 2026 trifft der nächste Einschnitt allerdings nicht die alte Konsole, sondern den PC. PlayStation Plus bleibt dort zwar als Marke präsent, der direkte Zugriff auf den Spielekatalog über Cloud Streaming gehört dann jedoch der Vergangenheit an.

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