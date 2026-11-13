Take-Two Interactive schließt einen Film oder eine Serie zu GTA nicht grundsätzlich aus. Eine konkrete Adaption befindet sich allerdings nicht in Produktion. Für CEO Strauss Zelnick kommt ein solches Projekt nur infrage, wenn die verantwortlichen Kreativteams von der Idee überzeugt sind und einen echten Mehrwert für das Publikum erkennen.

Damit reagiert der Konzern auf eine Frage, die angesichts erfolgreicher Spieleadaptionen wie Fallout, The Last of Us und Ein Minecraft Film immer häufiger gestellt wird. GTA gehört zu den bekanntesten Marken der Branche, doch genau dieser Stellenwert sorgt bei Take-Two für besondere Vorsicht.

Take-Two setzt eine hohe kreative Messlatte

Im am 12. November 2026 veröffentlichten Originalinterview mit David Rubenstein erklärte Zelnick, dass Take-Two bei Erweiterungen seiner Marken sehr sorgfältig vorgehe. Das Ziel des Unternehmens sei es, Unterhaltung zu schaffen, auf die alle Beteiligten stolz sein könnten.

Wir würden einen Film oder eine Fernsehserie auf Basis unseres geistigen Eigentums produzieren, wenn unsere Kreativteams mit Leidenschaft dahinterstünden und davon überzeugt wären, dass das Projekt unsere Kunden begeistern und unterhalten kann.

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Eine große Marke allein reicht demnach nicht aus, um grünes Licht zu erhalten. Die Idee müsste auch intern genügend Unterstützung finden und qualitativ zu den Ansprüchen von Rockstar Games und Take-Two passen. Zelnick bezeichnete die dafür geltende Messlatte als ausgesprochen hoch.

Das Risiko einer schwachen GTA-Adaption

Der Take-Two-Chef verwies zudem auf das grundsätzliche Risiko eines Fehlschlags. Während eine gelungene Umsetzung GTA einem noch größeren Publikum näherbringen könnte, könnte ein enttäuschender Film oder eine schwache Serie dem Ansehen der Marke schaden.

Natürlich besteht immer das Risiko eines Fehlschlags. Deshalb schließen wir es nicht aus, aber wir sind sehr, sehr wählerisch.

Die Aussagen sind daher nicht als Ankündigung eines GTA-Films oder einer GTA-Serie zu verstehen. Sie zeigen vielmehr, dass Take-Two passende Angebote prüfen würde, sofern ein überzeugendes Konzept und die Unterstützung der eigenen Kreativteams vorhanden sind.

GTA bleibt vorerst auf Spiele fokussiert

Für Fans bedeutet das, dass eine Adaption grundsätzlich möglich bleibt, kurzfristig aber nicht zu erwarten ist. Take-Two verfolgt keinen Ansatz, bei dem erfolgreiche Spielemarken automatisch für Kino und Fernsehen lizenziert werden.

Ob eine mögliche Produktion eine bekannte Geschichte aus den Spielen aufgreifen oder ein neues Kapitel innerhalb des GTA-Universums erzählen würde, ist ebenfalls offen. Zelnicks Aussagen machen jedoch deutlich, dass Rockstar Games und Take-Two bei einer solchen Entscheidung die kreative Qualität über eine schnelle Erweiterung der Marke stellen würden.

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