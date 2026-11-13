Fable: 4 Minuten voller Gameplay-Action und düsteren Geheimnissen

Mit einer neuen Gameplay-Präsentation meldet sich das heiß ersehnte Fantasy-Rollenspiel Fable zurück. Zum 25-jährigen Jubiläum von Xbox veröffentlichten Playground Games und die Xbox Game Studios 4 Minuten frisches Quest-Gameplay, das die Spieler tief in den geheimnisvollen Wald Deepwood führt.

Neben einer unheimlichen Bedrohung, verdorbener Magie und spannenden Entdeckungen gibt es weitere Eindrücke von Albion. Doch während die Präsentation neugierig auf das kommende Abenteuer macht, fällt die Reaktion der Community durchaus gemischt aus.

Geheimnisvolle Quest führt in die Tiefen von Deepwood

Im Mittelpunkt des neuen Gameplay-Videos steht eine Quest, in der sich der Held von Briar Hill gemeinsam mit Arden, einer örtlichen Heldin, auf Spurensuche begibt. Die Bewohner von Oakshire berichten von ungewöhnlichen magischen Ereignissen. Um deren Ursprung herauszufinden, wagen sich die beiden Charaktere in die Tiefen des Waldes.

Schon während ihrer Erkundung wird deutlich, dass mit diesem etwas nicht stimmt. Die natürliche Magie scheint durch eine fremde Macht korrumpiert worden zu sein. Die beiden Helden folgen den Spuren der Verderbnis und stoßen dabei auf eine zunehmend unheilvolle Umgebung.

Ihre Nachforschungen führen sie unter anderem zu einem verschmutzten Flusslauf, der schließlich den Weg zu einer Höhle mit uralten Ruinen weist. Dort entdecken sie eine ungewöhnliche Lichtquelle, die offenbar mit einer mächtigen magischen Kraft verbunden ist. Besonders spannend: Scheinbar steckt eine unbekannte Entität hinter den mysteriösen Ereignissen.

Düsterer Fantasy-Look trifft auf klassische Fable-Elemente

Die vier Minuten zeigen nicht nur eine geheimnisvolle Quest, sondern vermitteln auch einen Eindruck von der Atmosphäre, die Playground Games für das neue Abenteuer anstrebt. Verlassene Ruinen, eine sichtbar beschädigte Natur und rätselhafte magische Phänomene sorgen für eine deutlich düsterere Stimmung.

Gleichzeitig sind vertraute Bestandteile der „Fable“-Reihe erkennbar. Erkundung, Gespräche mit anderen Charakteren und die Entdeckung neuer Geheimnisse bilden wichtige Elemente des Spielerlebnisses. Die Geschichte rund um Isabelle, die offenbar mit einem Angriff auf ein Dorf in Verbindung steht, könnte dabei Teil eines größeren Handlungsstrangs sein.

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Auch das Kampfsystem dürfte im fertigen Spiel eine wichtige Rolle einnehmen. Wie Playground Games bereits zuvor erklärte, sollen Nahkampfwaffen, Fernkampf und Magie flexibel miteinander kombiniert werden können. Trotz der umfangreichen Möglichkeiten soll die Steuerung zugänglich bleiben. Spieler sollen unterschiedliche Kampfstile miteinander verbinden und ihre Ausrüstung individuell anpassen können.

Nicht alle Fable-Fans sind vom neuen Gameplay überzeugt

So interessant die neuen Eindrücke auch ausfallen, die Reaktionen der Community sind keineswegs ausschließlich positiv. Einige Fans äußern insbesondere Kritik daran, dass das gezeigte Material zu wenig vom klassischen „Fable“-Gefühl vermittelt. Stattdessen werde teilweise ein eher gewöhnliches Action-Adventure wahrgenommen.

Andere Spieler zeigen sich hingegen sehr zufrieden mit der Präsentation und loben vor allem die Grafik sowie die gezeigten Spielszenen. Die Diskussion verdeutlicht, wie hoch die Erwartungen an die Rückkehr einer der bekanntesten Fantasy-Rollenspielreihen sind.

Für Playground Games ist das Projekt schließlich eine besondere Herausforderung: Das Studio muss einerseits die Identität der ursprünglichen Reihe bewahren und andererseits eine zeitgemäße Neuinterpretation liefern.

Release im Februar 2027 – auch für PlayStation 5

Lange müssen sich Rollenspiel-Fans nicht mehr gedulden. „Fable“ erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X|S, PC via Steam und PlayStation 5. Die Vorbestellungen laufen bereits. Käufer der Premium Edition erhalten bis zu fünf Tage früheren Zugang und können somit bereits ab dem 18. Februar loslegen.

Zusätzlich umfasst die Premium Edition ein digitales Artbook, den Soundtrack, kosmetische Rüstungssets und Ingame-Geschenke. Auch die Erweiterung „Fable: Order of the Hero“ ist enthalten, die allerdings erst nach dem eigentlichen Spielstart veröffentlicht wird. Die Collector’s Edition ist übrigens schon ausverkauft.



Ob Playground Games die hohen Erwartungen erfüllen und die Skepsis einiger langjähriger Fans ausräumen kann, wird sich spätestens zum Release zeigen. Die Geheimnisse von Deepwood sind jedenfalls noch längst nicht vollständig gelüftet.

Was meint ihr zu den neuen Gameplay-Szenen? Glaubt ihr, dass die Macher der Tradition der Reihe gerecht werden können? Teilt eure Meinung gern mit uns in den Kommentaren.

Öffnet in einem neuen Tab