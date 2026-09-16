Fable soll ein würdiges Finale mit einer schweren Entscheidung bekommen

Fable zählt fraglos zu den meist erwarteten Rollenspiel-Veröffentlichungen des kommenden Frühjahrs. Entsprechend mehren sich die Informationen, die Playground Games und die Xbox Game Studios seit einigen Wochen preisgeben.

So mancher Fan der Reihe ist zusätzlich gespannt auf das Reboot, da Fable 2 seinerzeit ein vergleichsweise schnödes Ende hatte. Im Interview mit The Guardian erklärte Game Director Ralph Fulton kürzlich, dass die Entwickler um die Enttäuschung der Fable-Community des 2008er Games wissen und bestrebt sind, das Finale des kommenden Teils möglichst gelungen zu gestalten.

Ende des Reboots soll besser werden, als das von Fable 2

Fable 2 wurde noch von den Lionhead Studios entwickelt; Playground Games will es nun besser machen. Laut Fulton seien sich die Verantwortlichen der Stärke eines gelungenen Abschlusses bewusst, weshalb sie „unerbittlich nach Qualität gestrebt“ hätten.

„Es ist leicht, auf Branchenwerte zu schauen, die besagen, dass 100 % der Spieler ein Spiel beginnen und nur 25 % es beenden, und sich deshalb dazu zu entscheiden, nicht viel in das Finale zu investieren“, so Fulton.

Bis zum großen Finale sollen Spieler in aller Ruhe die offene Spielwelt Albion erkunden und die umfangreiche Lebenssimulation genießen können. Auch haben die Entwickler zahlreiche Nebenquests und ‑aktivitäten eingebaut, die eine Weile beschäftigen.

Die Hauptstory ist indes recht kompakt gehalten und je nach Spielstil in 15 bis 20 Stunden durchgespielt. Wie es von Fable bereits bekannt ist, beeinflussen Entscheidungen den weiteren Spielverlauf. So verhält es sich letztlich auch mit dem Finale, weshalb ein Happy End nicht garantiert ist.

„Das Wichtigste ist, dass die Landung gelingt“, sagt Fulton. „Ganz im Stil von Fable gipfelt das Ganze in einer Entscheidung, die dich wirklich dazu herausfordert, über deine eigene Identität nachzudenken – wobei ein echter persönlicher Preis gegen das Ergebnis abgewogen werden muss.“

Fable als Schutzschild

Das Projekt, dessen Entwicklung sich bis dato über einen Zeitraum von 10 Jahren erstreckt, ist von enormer Bedeutung – sowohl für Fans als auch für Xbox selbst. Schließlich war es Microsoft, das die Reihe und deren ursprüngliches Entwicklerstudio einst eingestellt hatte. Seit Beginn der Arbeiten am Reboot hat sich in der Branche einiges getan. Hinzu kamen seither mehr als 6.000 Entlassungen bei Microsoft

„Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Fable ein wichtiges Spiel ist. Was uns über einen langen Entwicklungszeitraum hinweg geschützt hat, ist die Tatsache, dass so viele Leute bei Xbox Fable als essenziellen Bestandteil der DNA der Plattform betrachten“, konstatiert Fulton dazu.

Individuen statt Hüllen ohne Sinn und Verstand

Dass viel Herzblut in der Entwicklung des Games steckt, steht eigentlich außer Frage. Allein schon die individuelle Gestaltung von über 1.000 NPCs sollte Beweis genug sein. Dazu wäre es laut Ralph Fulton jedoch beinahe nicht gekommen.

Ursprünglich sollten die NPCs zufällig generiert werden, was den Entwicklern eine enorme Zeitersparnis gewesen wäre. Dies habe jedoch zu teils unlogischen Ergebnissen und Kombinationen der Eigenschaften geführt, durch die das gesamte Spielerlebnis gelitten hätte.

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Um verständliche, logisch nachvollziehbare Charaktere zu bekommen, habe man sich schließlich für eine individuelle Gestaltung entschieden. In einem Game, in dem das „echte“ Leben simuliert werden soll und in dem Beziehungen und Ruf eine Rolle spielen, war dies scheinbar der einzig richtige Schritt.

Fable hat also vieles zu bieten, als nur 20 Stunden lang Gegner zu bekämpfen. Das Open-World-Action-Rollenspiel erscheint am 23. Februar 2027 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer eine Premium Edition ergattert hat, darf bereits fünf Tage eher, also am 18. Februar, loslegen.

Kennst du das Ende von Fable 2? Wie ist deine Meinung dazu? Hoffst du auch auf ein starkes Ende des Reboots? Schreib es gern in die Kommentare.

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