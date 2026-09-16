RuneScape Dragonwilds startet stark auf PS5 – 4,58 Sterne im PS Store

RuneScape: Dragonwilds ist am 15. September 2026 für die PS5 erschienen und legt direkt einen bemerkenswerten Start hin. Das Open-World-Survival-Crafting-Spiel erreichte kurz nach der Veröffentlichung eine durchschnittliche Bewertung von 4,58 von 5 Sternen im PlayStation Store, was umgerechnet etwa 9,2 von 10 Punkten entspricht.

Besonders beeindruckend ist die Geschwindigkeit, mit der die Wertungen zusammenkamen. Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden bereits fast 2.000 Bewertungen abgegeben. Für Jagex markiert der Release zugleich eine Premiere, denn RuneScape: Dragonwilds ist das erste Spiel der traditionsreichen Marke, das auf einer PlayStation-Konsole veröffentlicht wurde.

Starker Start auf der PS5

Warum erhält RuneScape: Dragonwilds so viele positive Bewertungen? Ein wichtiger Faktor dürfte die Veröffentlichung im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra sein. Abonnenten können das Abenteuer ohne zusätzlichen Kauf herunterladen und dadurch leichter gemeinsam mit Freunden ausprobieren. Regulär kostet die Standard Edition im deutschen PlayStation Store 29,99 Euro.

RuneScape: Dragonwilds unterstützt Online-Koop für bis zu vier Personen. Gerade im Survival-Crafting-Genre ist gemeinsames Spielen ein bedeutender Bestandteil, schließlich lassen sich Ressourcen schneller sammeln, große Gebäude effizienter errichten und gefährliche Gegner besser bezwingen. Für den Online-Modus wird auf der PS5 eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft benötigt, solo kann das Abenteuer jedoch ebenfalls gespielt werden.

Auch auf Steam fällt das bisherige Stimmungsbild positiv aus. Dort kommt das Spiel bei mehr als 22.000 englischsprachigen Nutzerrezensionen auf 82 Prozent positive Bewertungen. Die PC-Version war bereits seit dem 15. April 2025 im Early Access verfügbar und hat diesen mit dem vollständigen Release am 15. September 2026 verlassen.

Survival-Abenteuer auf Ashenfall

Worum geht es in RuneScape: Dragonwilds? Schauplatz ist der geheimnisvolle Kontinent Ashenfall, auf dem mächtige Drachen erwacht sind. Dort sammelt ihr Materialien, baut eine eigene Basis, stellt Waffen sowie Ausrüstung her und entwickelt verschiedene Fertigkeiten weiter. Das bekannte Fortschrittssystem der RuneScape-Reihe wird dabei mit typischen Elementen moderner Open-World-Survival-Spiele kombiniert.

Vorkenntnisse aus dem ursprünglichen RuneScape oder aus Old School RuneScape sind nicht notwendig. Dragonwilds erzählt eine eigenständige Geschichte und richtet sich damit auch an Fans, die bislang keinen Kontakt mit dem langjährigen Online-Rollenspiel hatten. Bekannte Kreaturen und Bestandteile der RuneScape-Welt sind trotzdem vertreten, darunter Zoger, Schwarze Ritter und zahlreiche magische Fähigkeiten.

Das langfristige Ziel besteht darin, die Geheimnisse von Ashenfall aufzudecken und sich auf den Kampf gegen Kuldra, die Drachenkönigin, vorzubereiten. Neben der PS5 ist RuneScape: Dragonwilds für PC, Xbox Series X und Xbox Series S sowie Nintendo Switch 2 erhältlich. Auf den Xbox-Plattformen gehört das Spiel zudem zum Xbox Game Pass.

Habt ihr RuneScape: Dragonwilds bereits auf der PS5 ausprobiert und könnt ihr die starken Bewertungen nachvollziehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab