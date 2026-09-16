JP Kraemer: Schlüsselübergabe für „JP World“ – 12-Millionen-Euro-Projekt geht offenbar weiter

Die Pläne für „JP World“ in Schwerte kommen offenbar weiter voran. Nachdem Jean Pierre „JP“ Kraemer seinen Rückzug und das Ende seiner Unternehmen angekündigt hatte, gibt es nun neue Aktivitäten auf dem vorgesehenen Gelände. Mitarbeiter von JP Performance waren dort am Dienstag, dem 15. September, vor Ort.

Nach einem Bericht der Ruhr Nachrichten wurden die Schlüssel bereits übergeben. Kraemer selbst war demnach nicht auf dem Areal zu sehen. Damit gibt es einen konkreten neuen Schritt bei dem Projekt – wie es anschließend weitergeht, bleibt allerdings offen.

Mitarbeiter prüfen das Gelände für JP World

Bei dem Standort handelt es sich um ein rund 40.000 Quadratmeter großes Areal in Schwerte. BILD berichtet, dass Mitarbeiter dort Unterlagen durchgingen und das Gelände kontrollierten. Auch Kraemers Anwalt sei vorgefahren. Die Zeitung nennt für das Projekt eine Summe von zwölf Millionen Euro.

Der Standort an der A1 sollte verschiedene Geschäftsbereiche zusammenbringen, die bislang auf mehrere Adressen verteilt sind. Zu den ursprünglichen Plänen gehörten unter anderem Werkstätten, das PACE-Automobilmuseum, Big Boost Burger, Büros und die Bekleidungsproduktion.

Das Gelände ist Teil eines früheren Industriestandorts des Waggonbauers Brüninghaus. Die rund 40.000 Quadratmeter beziehen sich auf die für das Projekt vorgesehene Fläche, nicht auf das gesamte ehemalige Industriegelände.

Was bedeutet die Übergabe für die Zukunft der Unternehmen?

Die Aktivitäten werfen vor allem eine Frage auf: Welche Teile der ursprünglichen Pläne werden noch umgesetzt? Eine Schlüsselübergabe zeigt zunächst, dass die Übernahme des Standorts voranschreitet. Daraus ergibt sich aber noch kein Eröffnungstermin für die JP World.

Ebenso wenig ist damit eine persönliche Rückkehr Kraemers vor die Kamera angekündigt. Ein bereits früher vereinbarter Immobilienkauf kann auch nach einer Rückzugsankündigung abgewickelt werden. Wann der Vertrag für das Areal geschlossen wurde, geht aus den zugänglichen Berichten nicht eindeutig hervor.

Für Fans und Besucher bleibt deshalb vor allem die weitere Nutzung des Standorts interessant: Ziehen Museum, Gastronomie und Werkstätten tatsächlich nach Schwerte? Bleibt es beim bisherigen Konzept oder wird das Projekt verändert?

Die Schlüsselübergabe ist ein neuer Schritt, eine vollständige Erklärung zur Zukunft von JP World steht damit noch aus.

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