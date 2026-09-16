Metal Gear Solid 4 – Neue Raiden-Statue kommt 2026, das kostet sie

Konami bestätigt einen neuen offiziellen Metal Gear Solid Release für November 2026. Wer dabei auf ein komplett neues Spiel oder eine weitere Neuauflage hofft, muss seine Erwartungen allerdings korrigieren: Bei der angekündigten Veröffentlichung handelt es sich um eine hochwertige Raiden-Statue des japanischen Herstellers Gecco.

Das Sammlerstück basiert auf Raidens Auftritt in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Der 2008 veröffentlichte Stealth-Klassiker rückte zuletzt durch Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erneut in den Fokus, die am 27. August 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC erschienen ist.

Raiden kehrt als detailreiche Statue zurück

Wie sieht die neue Metal Gear Solid Statue aus? Gecco bildet den Cyborg-Kämpfer im Maßstab 1:6 ab. Die aus Polystone gefertigte Statue erreicht eine Höhe von rund 32 Zentimetern und zeigt Raiden mit seinem komplexen Exoskelett, seiner Hochfrequenzklinge und einem taktischen Messer.

Auch die Basis greift eine bekannte Szene aus Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots auf. Zu Raidens Füßen liegen die verstreuten Überreste eines besiegten Gekko, während seine Haltung den entschlossenen Schutz von Solid Snake darstellen soll.

Raiden-Statue im Maßstab 1:6

Rund 32 Zentimeter Gesamthöhe

Gefertigt aus Polystone

Detailreiches Cyborg-Exoskelett mit Waffen

Metal Gear Solid Basis mit Gekko-Überresten

Austauschbarer Kopf mit heruntergeklapptem Visier

Durch den zusätzlichen Kopf lässt sich Raiden wahlweise mit geöffnetem oder abgesenktem Visier präsentieren. Für Modellierung und Bemalung sind Kaiseki von Rolandteller sowie Katsushige Akeyama verantwortlich.

Release-Zeitraum und Preise in Deutschland

Wann erscheint die Raiden-Statue? Gecco nennt offiziell ein Release-Zeitfenster von August bis November 2026. Der internationale Händler Sideshow erwartet die Auslieferung zwischen September und November 2026, weist jedoch darauf hin, dass sich einzelne Lieferungen bis Februar 2027 verzögern können.

Bei deutschen Händlern wird die Statue aktuell zu Preisen zwischen 446,99 Euro und 587,99 Euro geführt. Abhängig vom jeweiligen Anbieter liegen die voraussichtlichen Liefertermine zwischen Ende November 2026 und dem ersten Quartal 2027. Sammler müssen daher trotz des offiziellen November-Termins mit regional unterschiedlichen Auslieferungszeiten rechnen.

Gecco besitzt bereits Erfahrung mit hochpreisigen Gaming-Statuen. Zum Portfolio des japanischen Unternehmens gehören Sammlerstücke zu Elden Ring, Dead by Daylight, Bloodborne und Silent Hill. Die neue Raiden-Figur richtet sich entsprechend vor allem an Fans, die besonders detailreiche Ausstellungsstücke suchen.

Neue Aufmerksamkeit für die Metal Gear Reihe

Welche Bedeutung hat der Release für Metal Gear Solid? Ein neues Hauptspiel ist die Statue natürlich nicht. Der letzte vollständig neue Hauptteil erschien 2015 mit Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Seitdem setzte Konami verstärkt auf Neuauflagen und Sammlungen.

Dazu zählen das 2025 veröffentlichte Remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und die Master Collection Vol. 2 mit Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker sowie Metal Gear: Ghost Babel. Die Raiden-Statue ergänzt diese Rückkehr älterer Serieninhalte nun um ein offizielles Premium-Sammlerstück.

Wie gefällt euch die neue Raiden-Statue und wäre sie euch einen Preis von mehreren Hundert Euro wert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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