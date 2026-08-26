Konami bringt Metal Gear Solid-Katzenkollektion zur CatCon 2026

Konami hat eine neue Veröffentlichung rund um Metal Gear Solid für Oktober 2026 angekündigt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein weiteres Spiel, sondern um eine ungewöhnliche Kollektion mit Spielzeug, Zubehör und Kratzmöbeln für Katzen.

Die Produkte entstehen in Zusammenarbeit mit der CatCon und werden am 10. und 11. Oktober 2026 im Pasadena Convention Center in Kalifornien angeboten. Mit der Aktion verbindet Konami die Gamingwelt mit der Katzen-Community und greift zugleich einige der bekanntesten Motive der Stealth-Reihe auf.

Kultige Tarnung für Katzen

Welche Produkte umfasst die Metal Gear Solid-Katzenkollektion? Im Mittelpunkt stehen Kratzboxen aus Pappe, deren Gestaltung an die legendären Kartons von Big Boss und Old Snake erinnert. Die unscheinbaren Kisten gehören seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Tarnwerkzeugen der Reihe und bieten sich damit geradezu als Katzenversteck an.

Konami hat mehrere Produkte vorgestellt und weitere Designs angedeutet:

Kratzboxen aus Pappe im Stil der bekannten Tarnkartons

Eine Kratzbox nach dem Vorbild der rosafarbenen Love Box aus Metal Gear Solid: Peace Walker

Plüschspielzeug mit dem charakteristischen Ausrufezeichen des Alarmzustands

Katzenhalsbänder mit Motiven aus Metal Gear Solid: Peace Walker und Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Ein zweistöckiger Katzenbaum im Design eines zylindrischen Fasses aus den Spielen

Ein großer Teil der Kollektion soll nur am Konami-Stand auf der CatCon erhältlich sein. Die Metal Gear Solid-Kratzboxen werden zusätzlich am 10. und 11. Oktober 2026 über den Onlineshop von OKS Gear verkauft. Eine reguläre Veröffentlichung oder ausdrücklich bestätigte Verfügbarkeit für Deutschland ist bislang nicht angekündigt.

Begleitaktion zur Master Collection Vol. 2

Warum bringt Konami ausgerechnet jetzt Zubehör für Katzen heraus? Die Aktion begleitet die Veröffentlichung von Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Die neue Spielesammlung erscheint am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC über Steam.

Enthalten sind Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker und Metal Gear: Ghost Babel. Besonders die Rückkehr von Metal Gear Solid 4 dürfte für viel Aufmerksamkeit sorgen, da das Abenteuer von Old Snake lange eng mit der PlayStation 3 verbunden war und auf modernen Plattformen nur schwer zugänglich blieb.

Bei der CatCon arbeitet Konami außerdem mit Kat Curtis und ihrer bekannten Katze One Eared Uno zusammen. Beide treten am 10. Oktober 2026 am Konami-Stand auf. Das geplante Treffen beginnt um 14 Uhr Ortszeit, was am selben Tag 23 Uhr deutscher Zeit entspricht.

Die kuriose Kollektion passt erstaunlich gut zur Marke. Schließlich haben Kartons innerhalb von Metal Gear Solid fast denselben Kultstatus wie die Charaktere selbst. Da die Produkte nur in einem kurzen Zeitfenster angeboten werden, dürften vor allem die Kratzboxen schnell zu begehrten Sammlerstücken werden.

Wie gefällt euch die Metal Gear Solid-Katzenkollektion und würdet ihr eurem Stubentiger eine Tarnbox von Konami gönnen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.