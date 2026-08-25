Final Fantasy 7 Revelation – Trailer zeigt neue Weapons und Bosskämpfe

Square Enix hat bei der Opening Night Live der gamescom am 25. August 2026 einen neuen Trailer zu Final Fantasy 7 Revelation präsentiert. Im Mittelpunkt stehen die gigantischen Weapons, die Cloud und seine Gefährten im abschließenden Teil der Remake-Trilogie vor gewaltige Herausforderungen stellen.

Zu sehen sind Ruby Weapon, Emerald Weapon und Ultima Weapon in vollständig überarbeiteten Designs. Die planetaren Wächter treten nicht nur in spektakulären Zwischensequenzen auf, sondern werden zu zentralen Bossgegnern, die an Land, in der Luft und tief unter der Meeresoberfläche bekämpft werden.

Gigantische Wächter bedrohen die Menschheit

Warum greifen die Weapons Cloud und seine Freunde an? Die riesigen Kreaturen dienen als Wächter des Planeten und erwachen angesichts der drohenden Katastrophe. Da sie jedoch nicht zwischen Verbündeten und Feinden unterscheiden, richten sie massive Zerstörung an und werden selbst zu einer Gefahr für die gesamte Menschheit.

Der Trailer zeigt Ruby Weapon in einer Wüstenlandschaft, während Ultima Weapon offenbar in einen Luftkampf verwickelt wird. Besonders auffällig ist die Auseinandersetzung mit Emerald Weapon, bei der zunächst ein U-Boot zum Einsatz kommt. Damit baut Square Enix die Begegnung aus dem Original deutlich aus, denn dort diente das U-Boot hauptsächlich dazu, den optionalen Gegner unter Wasser zu erreichen.

Die regulären Echtzeit-Kämpfe sollen weiterhin die Grundlage dieser Begegnungen bilden. Gleichzeitig deutet das gezeigte Material darauf hin, dass einzelne Phasen mit Fahrzeugen, besonderen Mechaniken und inszenierten Actionsequenzen ergänzt werden. Dadurch könnten die Weapons weit mehr als klassische Gegner mit besonders vielen Lebenspunkten werden.

Neu interpretierte Endgame-Herausforderungen

Welche Rolle spielen Ruby Weapon, Emerald Weapon und Ultima Weapon? Square Enix beschreibt die Kreaturen als herausragende Bosskämpfe innerhalb der Handlung. Einige von ihnen sollen zusätzlich in extrem anspruchsvollen Endgame-Begegnungen auftauchen und damit an ihre berüchtigten Auftritte im ursprünglichen Final Fantasy 7 erinnern.

Vor allem Ruby Weapon und Emerald Weapon zählen bis heute zu den bekanntesten optionalen Herausforderungen des Originals. Für Final Fantasy 7 Revelation wurden ihre Körper deutlich organischer, größer und bedrohlicher gestaltet. Die enormen Dimensionen sollen auch durch die frei steuerbare Highwind zur Geltung kommen, mit der die Gruppe den Planeten bereist und unterschiedliche Krisengebiete erreicht.

Neben der Gefahr durch die Weapons bleibt Sephiroth das entscheidende Ziel der Gruppe. Während Meteor den Planeten bedroht, müssen sich Cloud und seine verbliebenen Verbündeten mehreren Konflikten gleichzeitig stellen. Der Trailer unterstreicht damit den deutlich größeren Maßstab des finalen Kapitels.

Gleichzeitiger Start auf allen Plattformen

Wann erscheint Final Fantasy 7 Revelation? Der Abschluss der Trilogie soll im Frühjahr 2027 veröffentlicht werden. Einen konkreten Erscheinungstermin hat Square Enix bislang nicht genannt.

Final Fantasy 7 Revelation erscheint gleichzeitig für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC. Damit entfällt erstmals die zeitlich begrenzte PlayStation-Exklusivität, die den Plattformstart von Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth geprägt hatte.

Wie gefallen euch die neuen Designs von Ruby Weapon, Emerald Weapon und Ultima Weapon? Schreibt uns eure Erwartungen an die Bosskämpfe in die Kommentare.