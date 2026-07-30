Final Fantasy 7 Revelation – Meteor verändert Regionen, Highwind öffnet die Welt

Square Enix hat neue Details zu Final Fantasy 7 Revelation enthüllt. Der Abschluss der Remake-Trilogie übernimmt zwar bekannte Regionen aus Final Fantasy 7 Rebirth, präsentiert diese jedoch nicht einfach in unveränderter Form. Stattdessen sollen erzählerische Ereignisse sichtbare Auswirkungen auf die gesamte Spielwelt haben.

Im Mittelpunkt steht die Schwarze Materia, deren Wirkung bereits früh in der Handlung einsetzt. Sobald Meteor am Himmel erscheint, verändert sich die Oberfläche des Planeten. Damit liefert Square Enix nicht nur eine nachvollziehbare Erklärung für überarbeitete Gebiete, sondern möchte zugleich verhindern, dass sich die Rückkehr an bekannte Orte wie eine Wiederholung anfühlt.

Eine verwandelte Welt unter Meteor

Wie verändern sich die bekannten Regionen? Laut Game Director Naoki Hamaguchi werden sich Teile des Geländes deutlich von ihren Versionen aus Final Fantasy 7 Rebirth unterscheiden. Die grundlegende Identität der einzelnen Regionen bleibt erhalten, doch neue Wege, veränderte Landschaften und zusätzliche Inhalte sollen für ein frisches Spielgefühl sorgen.

Es gibt drei entscheidende Punkte. Das Gelände wird anders sein, es wird neue Möglichkeiten geben, die Gebiete zu erkunden, und es wird viele neue Inhalte geben. Dadurch sollte sich die Erkundung deutlich von Rebirth unterscheiden. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Neben den geologischen Veränderungen tragen auch Meteor und die erwachenden WEAPONS zur bedrohlicheren Atmosphäre bei. Zudem dürften sich die Ereignisse auf Bewohner und Siedlungen auswirken. Bekannte Orte werden somit nicht lediglich als Kulisse wiederverwendet, sondern an die neue Lage der Welt angepasst.

Mehr Freiheit bei der Erkundung

Welche neuen Möglichkeiten bietet die offene Spielwelt? Eine zentrale Rolle übernimmt das Luftschiff Highwind. Von dort aus kann die Gruppe per Fallschirm in ausgewählte Regionen springen. Dadurch erhalten Fans mehr Kontrolle darüber, wo sie ihre Erkundung beginnen, während die zusätzliche vertikale Ebene neue Zugänge zu bereits bekannten Landschaften eröffnet.

Auch Söldneraufträge kehren zurück, sollen jedoch mit neuen Aufgaben und Inhalten verbunden sein. Zusätzlich bieten die riesigen WEAPONS einen wichtigen Anreiz, erneut durch ältere Gebiete zu reisen. Einige Regionen können zeitweise sogar aufgrund der dort auftauchenden Gefahren gesperrt sein und erst im weiteren Verlauf wieder zugänglich werden.

Die überarbeitete Struktur baut direkt auf Final Fantasy 7 Rebirth auf, dessen zusammenhängende Regionen erneut Teil der Welt sein werden. Final Fantasy 7 Revelation erweitert diese Grundlage allerdings um neue Schauplätze, veränderte Routen und eine offenere Navigation über den gesamten Planeten.

Neue Rollen und geplanter Release

Welche weiteren Neuerungen bringt Final Fantasy 7 Revelation? Zu den wichtigsten Gameplay-Erweiterungen gehört das FITS-System. Jeder Charakter erhält vier besondere Outfits, die eigene Fähigkeiten und Kampfstile freischalten. Das Konzept orientiert sich an den klassischen Jobs der Final-Fantasy-Reihe.

Cloud kann unter anderem einen Krieger-FIT verwenden, während Tifa als Schwarzmagierin auftritt. Die weiteren Rollen hat Square Enix bislang noch nicht vollständig vorgestellt. Durch das System sollen bekannte Gruppenmitglieder neue Funktionen im Kampf übernehmen können, ohne ihre individuellen Stärken zu verlieren.

Final Fantasy 7 Revelation soll im Frühjahr 2027 für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series erscheinen. Damit wird der Abschluss der Trilogie erstmals gleichzeitig auf allen großen aktuellen Plattformen veröffentlicht. Ein konkreter Erscheinungstermin innerhalb dieses Zeitraums steht noch aus.

Wie gefallen euch die veränderten Regionen, das FITS-System und die freie Erkundung mit der Highwind? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.