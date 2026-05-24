Battlefield 6 Update 1.3.1.5 am 26. Mai – UI- und Map-Fixes im Detail

Battlefield 6 legt kurz vor dem nächsten großen Season-3-Contentdrop noch einmal nach: Mit dem Quality-of-Life-Update 1.3.1.5 will Battlefield Studios Ende Mai nicht nur einige nervige Bugs aus der Welt schaffen, sondern vor allem die UI in mehreren Bereichen aufräumen.

Der Patch erscheint am 26. Mai 2026 um 08:00 Uhr UTC und bringt neben Map-Korrekturen auch mehrere Anpassungen für den kompetitiven Modus REDSEC sowie für Battle Royale und Portal.

Season 3 läuft seit dem 12. Mai 2026 und ist in drei Teile gegliedert. Nach Warlords: Supremacy mit Railway to Golmud folgt am 9. Juni 2026 Blastpoint mit einer Neuinterpretation von Grand Bazaar. Den Abschluss bildet High-Value Target am 30. Juni 2026, inklusive neuer Modi und eines Bonus-Pfads im Battle Pass.

Release-Termin und größere Ziele des Patches

Wann kommt Update 1.3.1.5 für Battlefield 6? Das Update ist für den 26. Mai 2026 angesetzt und soll laut Patch-Zusammenfassung vor allem die Konsistenz im Match verbessern. Im Fokus stehen dabei Spawn-Verhalten, Objectives und Map-Informationen auf mehreren Schauplätzen sowie klarere UI-Elemente in den Battle-Royale-Playlists und in REDSEC.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Bereiche profitieren am meisten? Besonders die UI war in der Community zuletzt ein wiederkehrender Kritikpunkt. Genau hier setzt 1.3.1.5 mit sichtbaren Verbesserungen an, etwa bei Matchmaking-Hinweisen, Fortschrittsanzeigen und Ladebildschirmen, damit wichtige Infos nicht länger untergehen.

Alle Patch-Highlights von Update 1.3.1.5 im Überblick

Was ändert sich konkret mit Battlefield 6 Update 1.3.1.5? Die wichtigsten Punkte aus den offiziellen Patch Notes decken Spieler-Handling, Fahrzeuge, Gadgets, Maps und mehrere UI-Baustellen ab. Hier ist die komplette Liste der genannten Änderungen, ohne Kürzungen:

Adressierte Probleme auf Hagental Base, Railway to Golmud und Portal rund um Out-of-Bounds-Bereiche, Spawn-Platzierung, Objective-Verhalten und Map-Informationen.

Verbesserte Battle-Royale- und Ranked-Battle-Royale-UI, inklusive Matchmaking-Meldungen, besserer Sichtbarkeit von Progression und überarbeiteter Ladebildschirme.

Mehrere Fehler behoben, die das Respawnen, Redeployen oder das Deployen auf Fahrzeuge verhindern konnten.

Spieler: Verbesserte Zuverlässigkeit beim Mounting, inklusive Fix für ein Problem, bei dem man unerwartet die montierte Position verlieren konnte.

Verbesserte Zuverlässigkeit beim Mounting, inklusive Fix für ein Problem, bei dem man unerwartet die montierte Position verlieren konnte. Spieler: Fehler behoben, durch den Decals auf bestimmten Oberflächen nicht wie vorgesehen angezeigt wurden.

Fehler behoben, durch den Decals auf bestimmten Oberflächen nicht wie vorgesehen angezeigt wurden. Fahrzeuge: Teammitglieder können jetzt auf dem AH-6 LittleBird deployen, wenn der Gunner-Sitz belegt ist.

Teammitglieder können jetzt auf dem AH-6 LittleBird deployen, wenn der Gunner-Sitz belegt ist. Gadgets: Verbesserte Spotting-Zuverlässigkeit des MTN-55 Proximity Detector, sodass gegnerische Soldaten in bestimmten Situationen verlässlicher aufgedeckt werden.

Maps und Modi, Hagental Base: Problem behoben, bei dem man mit der Assault Ladder das vorgesehene Kampfgebiet verlassen konnte.

Problem behoben, bei dem man mit der Assault Ladder das vorgesehene Kampfgebiet verlassen konnte. Maps und Modi: Respawn und Redeploy funktionieren nun wie vorgesehen, wenn man eliminiert wird, während der Bildschirm Loadout bearbeiten geöffnet ist.

Railway to Golmud: Alternativen Spawnpunkt in Escalation nahe Objective B angepasst, damit niemand mehr weit über dem Boden spawnt.

Alternativen Spawnpunkt in Escalation nahe Objective B angepasst, damit niemand mehr weit über dem Boden spawnt. Railway to Golmud: Zerstörte Häuser nahe Objective E in Conquest hinterlassen keinen schwebenden Trümmerkram mehr.

Zerstörte Häuser nahe Objective E in Conquest hinterlassen keinen schwebenden Trümmerkram mehr. Railway to Golmud: Objective D in Conquest kann nicht länger von oben auf den Kommunikationstürmen eingenommen werden.

Objective D in Conquest kann nicht länger von oben auf den Kommunikationstürmen eingenommen werden. Railway to Golmud: Fehler behoben, bei dem ein Platzhalterbild als Battle-Royale-Ladebildschirm auftauchen konnte.

Fehler behoben, bei dem ein Platzhalterbild als Battle-Royale-Ladebildschirm auftauchen konnte. Portal: Beschreibung von Portal Next, Complex 3 in den Maps-und-Modi-Filtern aktualisiert.

REDSEC Competitive: REDSEC kann visuelle Anpassungen jetzt bereits in der Lobby auswählen.

REDSEC kann visuelle Anpassungen jetzt bereits in der Lobby auswählen. REDSEC Competitive: Klarere Meldung, wenn Ranked-Battle-Royale-Matchmaking nicht fortgesetzt werden kann, weil Party-Mitglieder zu weit im Rang auseinanderliegen.

Klarere Meldung, wenn Ranked-Battle-Royale-Matchmaking nicht fortgesetzt werden kann, weil Party-Mitglieder zu weit im Rang auseinanderliegen. REDSEC Competitive: Placement-Rank-Points-Belohnungen auf der Seite Regeln und Punkte spiegeln nun die neuesten Balance-Änderungen in Ranked Battle Royale wider.

Placement-Rank-Points-Belohnungen auf der Seite Regeln und Punkte spiegeln nun die neuesten Balance-Änderungen in Ranked Battle Royale wider. REDSEC Competitive: Verhalten des Ranked-Points-Zählers nach Erreichen von 999 Ranked Points verbessert.

Verhalten des Ranked-Points-Zählers nach Erreichen von 999 Ranked Points verbessert. Waffen: Das Modell des L115 Sniper Rifle bleibt jetzt sichtbar, nachdem der Nutzer der Waffe wiederbelebt wurde.

Was als Nächstes in Season 3 ansteht

Welche Inhalte folgen nach dem Update? Inhaltlich steuert Season 3 auf Blastpoint am 9. Juni 2026 zu, bevor High-Value Target am 30. Juni 2026 den Season-Abschluss setzt. Gerade deshalb kommt 1.3.1.5 zur richtigen Zeit: Wer aktuell viel Railway to Golmud spielt, dürfte die Objective- und Spawn-Korrekturen direkt merken, während Competitive-Fans von den REDSEC-Anpassungen profitieren.

Welche Baustellen bleiben bestehen? Trotz der Verbesserungen gibt es weiterhin Themen, die in der Community regelmäßig genannt werden, etwa nicht sauber zählende Challenges und anhaltende Netcode-Probleme. Update 1.3.1.5 wirkt damit wie ein sinnvoller Zwischenschritt, aber nicht wie der große Rundumschlag.

Wie kommt das Update 1.3.1.5 bei euch an, und welche QoL-Änderung wünscht ihr euch als Nächstes für Battlefield 6? Schreibt es gerne in die Kommentare.