Gothic 2 Remake angeblich bereits in Arbeit – Synchronsprecher macht Fans Hoffnung

Nach dem erfolgreichen Comeback von Gothic richtet sich der Blick vieler Fans längst auf den nächsten großen Wunsch: ein Remake von Gothic 2. Genau dazu gibt es nun neue Gerüchte und die kommen diesmal nicht von irgendeinem anonymen Insider, sondern von einem Synchronsprecher, der bereits am Gothic Remake beteiligt war.

Der russische Sprecher des Namenlosen Helden, Petr Glanc-Ivaschenko, hat in einem kurzen Video angedeutet, dass die Arbeiten an einem Remake des zweiten Gothic-Teils bereits begonnen haben sollen. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, doch die Aussage sorgt in der Community gerade für ordentlich Gesprächsstoff.

Synchronsprecher spricht über Gothic 2 Remake

In dem auf Reddit geteilten Clip sagt Glanc-Ivaschenko sinngemäß, dass man im Geheimen bereits mit einem Remake von Gothic 2 begonnen habe. Besonders spannend: Er erwähnt dabei offenbar auch Raven, eine Figur, die erst im Addon Die Nacht des Raben eine zentrale Rolle spielt.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass bei einem möglichen Remake nicht nur das Hauptspiel, sondern direkt auch die Erweiterung berücksichtigt wird. Gerade für viele Fans wäre das wichtig, denn Die Nacht des Raben gilt bis heute als fester Bestandteil der „vollständigen“ Gothic-2-Erfahrung.

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Wichtig ist aber: Die Aussage stammt bislang nur aus einem Video des Sprechers. Eine offizielle Ankündigung von THQ Nordic oder Alkimia Interactive gibt es aktuell nicht.

Wie glaubwürdig ist das Gerücht?

Ganz aus der Luft gegriffen wirkt das Ganze nicht. THQ Nordic selbst führt Petr Glanc-Ivaschenko in einem offiziellen Beitrag zum russischen Voice-over des Gothic Remake als Stimme des Namenlosen Helden auf. Er war also tatsächlich direkt in die Lokalisierung des Remakes eingebunden.

Das Gothic Remake ist erst am 5. Juni 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erschienen und wurde von THQ Nordic und Alkimia Interactive als Rückkehr in das Minental vermarktet. Bereits kurz nach Release feierte THQ Nordic den erfolgreichen Start mit einem Accolades-Trailer.

Auch wirtschaftlich scheint das Remake eine solide Grundlage geschaffen zu haben: Laut Gematsu meldeten THQ Nordic und Alkimia Interactive bereits eine Woche nach Launch mehr als 500.000 verkaufte Einheiten. Für ein vergleichsweise klassisches Rollenspiel mit Kultstatus ist das ein starkes Signal.

Gothic 2 wäre der logische nächste Schritt

Ein Remake von Gothic 2 wäre aus mehreren Gründen naheliegend. Alkimia Interactive hat mit dem ersten Remake bereits Technik, Designgrundlagen und Erfahrung aufgebaut. Außerdem spielt ein Teil von Gothic 2 erneut im Minental, wenn auch in veränderter Form.

Gleichzeitig ist Gothic 2 für viele Fans der stärkste Teil der Reihe. Die Stadt Khorinis, die Fraktionen, die deutlich größere Welt, die Drachenjagd und das Addon Die Nacht des Raben haben den zweiten Teil bis heute zu einem der beliebtesten deutschen Rollenspiele überhaupt gemacht.

Auch THQ Nordic hatte das Gothic Remake ursprünglich nach sehr deutlichem Community-Feedback in die Vollproduktion geschickt und dafür ein neues Studio in Barcelona aufgebaut. Dass dieses Studio nach dem ersten Projekt direkt an der Marke weiterarbeitet, wäre daher keine große Überraschung.

Noch keine offizielle Bestätigung

Trotzdem sollte man die Meldung mit Vorsicht behandeln. Ein Synchronsprecher kann Hinweise auf kommende Projekte haben, muss aber nicht zwingend den finalen Produktionsstand kennen. Es wäre auch möglich, dass intern nur Konzepte, frühe Vorarbeiten oder Gespräche laufen.

Gerade bei Remakes kann zwischen „wir planen etwas“, „wir testen etwas“ und „das Spiel ist offiziell in Entwicklung“ ein großer Unterschied liegen. Bis THQ Nordic oder Alkimia Interactive das Projekt selbst ankündigen, bleibt ein Gothic 2 Remake also ein Gerücht.

Spannend ist die Aussage trotzdem. Denn wenn ein Remake von Gothic 2 tatsächlich kommt – idealerweise inklusive Die Nacht des Raben – dürfte das für viele Rollenspiel-Fans eine der größten Ankündigungen der kommenden Jahre werden.