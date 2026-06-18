EA Sports FC 26 ab 18. Juni im Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Passender hätte das Timing kaum sein können: EA Sports FC 26 ist ab dem 18. Juni 2026 im Xbox Game Pass verfügbar und liefert damit genau den Fußball-Boost, den viele zur laufenden FIFA-Weltmeisterschaft suchen. Der Titel ist damit bereits die 15. neue Ergänzung im Abo-Angebot seit Anfang Juni 2026 und trifft mitten in eine Phase, in der bei vielen wieder Fußballfieber ausgebrochen ist.

Verfügbar ist EA Sports FC 26 im Xbox Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass. Damit ist das Spiel sowohl auf Konsole als auch am PC spielbar, inklusive Cloud-Option dort, wo sie im jeweiligen Abo freigeschaltet ist.

Verfügbarkeit und World-Cup-Update

Welche Game-Pass-Abos bekommen EA Sports FC 26? Laut aktueller Einordnung landet der neue Teil in zwei Stufen: Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass. Als Teil von EA Play ist das Spiel damit an diese Abos gekoppelt und wird entsprechend nicht als klassischer Day-one-Release im Katalog geführt.

Spannend für Turnierfans: Anfang Juni 2026 hat EA Sports FC 26 zusätzlich ein 2026-World-Cup-DLC-Paket erhalten. Wer über den Game Pass einsteigt, kann dieses Zusatzpaket ohne Aufpreis nutzen, was den Einstieg gerade jetzt besonders attraktiv macht.

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Der Hintergrund ist klar: Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft seit dem 11. Juni 2026 und wird gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. EA setzt damit auf den perfekten Moment, um möglichst viele Fans vom realen Turnier direkt ins virtuelle Stadion zu ziehen.

Fußball-Angebot im Abo und der Blick auf die nächsten Wochen

Welche Alternativen gibt es im Xbox Game Pass für Fußballfans? Neben EA Sports FC 26 bleibt Football Manager 26 die zweite große Adresse für alle, die gerade Lust auf Fußball haben, aber eher die taktische Seite lieben. Der Manager-Ableger ist seit seinem Launch im November 2025 Teil des Xbox Game Pass und wurde im April 2026 auch für die Premium-Stufe freigeschaltet.

Auch der restliche Fahrplan ist für viele Abonnenten interessant, weil der Juni 2026 in der zweiten Monatshälfte etwas ruhiger wird. Vor Ende des Monats sind aktuell nur noch zwei weitere Neuzugänge fest eingeplant, während gleichzeitig mehrere Spiele aus dem Katalog rotieren.

Damit du den Überblick behältst, hier die offiziell datierten Neuzugänge, die im aktuellen Zeitraum kommuniziert sind.

Datum Spiel Game-Pass-Stufen Plattformen Hinweise 18. Juni 2026 EA Sports FC 26 Ultimate, PC Cloud, Konsole, PC World-Cup-DLC ohne Aufpreis verfügbar 25. Juni 2026 Abyssus Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole Ko-op-FPS-Roguelite 30. Juni 2026 RV There Yet? Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 2. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Premium Cloud, Konsole, PC Auf Ultimate und PC bereits seit Juli 2025 verfügbar 6. Juli 2026 Winds of Arcana: Ruination Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release

Zusätzlich steht bereits fest, dass zum 30. Juni 2026 acht Titel aus dem Game Pass verschwinden sollen, darunter Rise of the Tomb Raider und Payday 2. Wer diese Klassiker noch nachholen will, sollte also rechtzeitig reinschauen.

Wie sieht es bei dir aus: Startest du zur WM lieber mit EA Sports FC 26 in die Online-Partien, oder reizt dich Football Manager 26 mehr? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.