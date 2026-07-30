Mistfall Hunter im Xbox Game Pass – neuer Day-One-Start mit Crossplay

Der Xbox Game Pass erhält mit Mistfall Hunter seinen neunten Day-One-Neuzugang im Juli 2026. Das düstere Extraction-Action-Rollenspiel von Bellring Games ist seit dem 30. Juli 2026 um 3 Uhr deutscher Sommerzeit über den Abodienst verfügbar.

Damit steigt die Zahl der neuen Game-Pass-Spiele im Juli 2026 auf insgesamt 14. Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass können Mistfall Hunter auf Xbox Series X|S, PC und über Xbox Cloud Gaming starten.

Düstere Jagd mit hohem Verlustrisiko

Was erwartet euch in Mistfall Hunter? Der Titel verbindet ein Action-Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive mit einem PvPvE-Extraction-System. In den einzelnen Einsätzen tretet ihr gegen gefährliche Kreaturen und rivalisierende Gyldenjäger an, sammelt wertvolle Beute und müsst rechtzeitig einen sicheren Ausgang erreichen.

Wer während einer Jagd stirbt, verliert die mitgeführte Beute. Dadurch entsteht der typische Reiz des Genres, denn jeder zusätzliche Kampf kann größere Belohnungen bringen, erhöht aber gleichzeitig die Gefahr, einen erfolgreichen Lauf noch kurz vor dem Ende zu ruinieren.

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Als Schauplatz dient eine finstere Fantasy-Welt, in der die Götter gefallen sind und der verderbliche Gyldennebel das Land verschlingt. Sechs Klassen, unterschiedliche Waffenhaltungen, Talentbäume und aktive Fähigkeiten sollen genügend Freiraum für individuelle Builds bieten.

Online-Kämpfe mit Crossplay

Wie funktioniert der Mehrspieler-Modus? Mistfall Hunter ist vollständig auf Online-Partien ausgelegt und besitzt keine eigenständige Einzelspieler-Kampagne. Ihr könnt zwar allein in den Nebel ziehen, begegnet dort aber weiterhin anderen Personen und kompletten Jagdtrupps.

Alternativ lassen sich Gruppen mit bis zu drei Mitgliedern bilden. Crossplay zwischen den unterstützten Plattformen ist ebenfalls verfügbar, sodass Nutzer auf Konsole und PC gemeinsam antreten können. Auf Xbox Series X|S wird für den Online-Multiplayer ein entsprechendes Abonnement benötigt, wobei Xbox Game Pass Ultimate diese Voraussetzung bereits erfüllt.

Die Xbox-Version unterstützt außerdem Xbox Play Anywhere. Zu den weiteren technischen Funktionen gehören unter anderem 4K-Auflösung, HDR10, Raytracing, variable Bildwiederholraten und eine Darstellung mit mindestens 60 Bildern pro Sekunde auf geeigneter Hardware.

Weitere Termine im Game Pass

Welche Spiele folgen nach Mistfall Hunter? Im Juli 2026 steht nur noch ein weiterer Neuzugang auf dem Plan. Corsair Cove erscheint am 31. Juli 2026 für PC und wird ebenfalls direkt zum Verkaufsstart in Xbox Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass aufgenommen.

Datum Spiel Tarife Plattformen 30. Juli 2026 Mistfall Hunter Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 31. Juli 2026 Corsair Cove Ultimate, PC Game Pass PC 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 4. August 2026 Heretic + Hexen Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 13. Oktober 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S

Am 31. Juli 2026 verlassen zugleich acht Spiele den Katalog:

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings 3

Mount & Blade 2: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite Resistance

Whiskerwood

Werdet ihr Mistfall Hunter im Xbox Game Pass ausprobieren oder wartet ihr lieber auf einen der kommenden Day-One-Titel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.