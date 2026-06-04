Star Wars Zero Company – Leak nennt Release am 27. August 2026

Zu Star Wars Zero Company ist kurz vor dem großen Auftritt beim Summer Game Fest ein möglicher Release-Termin aufgetaucht. Ein Leak nennt den 27. August 2026 als Veröffentlichungsdatum für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Offiziell bestätigt ist der Termin bislang nicht, doch der Zeitpunkt des Leaks ist auffällig, denn das Gameplay des Strategiespiels soll bereits am 5. Juni 2026 im Rahmen des Summer Game Fest enthüllt werden.

Star Wars Zero Company entsteht bei Bit Reactor und wird als XCOM-ähnliches Taktikspiel beschrieben. Wer auf rundenbasierte Gefechte, Squad-Management und cineastische Star-Wars-Inszenierung hofft, dürfte beim anstehenden Gameplay-Showcase sehr genau hinschauen.

Termin, Plattformen und Kontext zum Leak

Wann soll Star Wars Zero Company erscheinen? Laut dem kursierenden Leak ist der 27. August 2026 als Release-Date vorgesehen. Genannt werden dabei drei Plattform-Familien: PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Sollte sich das bewahrheiten, läge zwischen Gameplay-Reveal und Veröffentlichung ein vergleichsweise kompaktes Marketing-Fenster von knapp drei Monaten.

Dass der Leak nur einen Tag vor der angekündigten Gameplay-Enthüllung auftaucht, erhöht die Spannung zusätzlich. Gerade bei großen Marken wie Star Wars werden Release-Daten häufig im Zuge solcher Shows offiziell gemacht, weshalb es gut möglich ist, dass wir am 5. Juni 2026 bereits Klarheit bekommen.

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Inhaltlich bleibt das Spiel bis dahin noch recht vage: Bekannt ist vor allem die Ausrichtung als taktisches Strategiespiel im Stil von XCOM. Entscheidende Fragen wie Setting, Truppe, Kampagnenstruktur oder Meta-Progression dürften erst mit dem Gameplay-Deep-Dive beantwortet werden.

Editionen, Preise und Kaufoptionen

Welche Editionen und Preise stehen im Raum? Der Leak nennt eine Standard Edition sowie eine Deluxe Edition. Außerdem werden unterschiedliche Preisstufen je nach Plattform behauptet. Da es noch keine offiziellen Euro-Preise gibt, lassen sich für Deutschland aktuell keine verlässlichen Beträge nennen, die Aufteilung in Editionen und Preisabstände sind aber bereits konkret beschrieben.

Standard Edition: soll günstiger ausfallen als die Deluxe Edition und sowohl physisch als auch digital erhältlich sein.

Deluxe Edition: soll plattformübergreifend 10 US-Dollar teurer sein als die Standard Edition und angeblich ausschließlich digital erscheinen.

Was genau in der Deluxe Edition enthalten sein wird, ist laut Leak noch nicht bekannt. Ebenso heißt es, dass es keinen Vorabzugang geben soll, also kein früheres Spielen vor dem eigentlichen Release-Termin.

Spannend ist vor allem der angebliche Mix aus physischen und digitalen Kaufoptionen: Falls die Standard Edition tatsächlich auch als Box erscheint, dürfte das für Sammler interessant sein. Ob und in welcher Form es in Deutschland eine Handelsversion geben wird, bleibt aber abzuwarten.

Was erhofft ihr euch von Star Wars Zero Company und würdet ihr bei einem Release am 27. August 2026 direkt zuschlagen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.