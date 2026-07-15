Ubisoft plant bis Frühjahr 2027 deutlich weniger große Premium-Releases

Ubisoft stellt sich auf ein eher ruhiges Release-Jahr ein. Nach dem Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat der Publisher im Rahmen seines aktuellen Finanzberichts bestätigt, dass 2026 abseits von Assassin’s Creed vergleichsweise wenig große Premium-Veröffentlichungen geplant sind.

Für viele Fans klingt das zunächst nach einer Durststrecke, passt aber in das Bild der letzten Jahre: Ubisoft steckt weiterhin mitten in einer umfassenden Neuaufstellung, bei der interne Strukturen und die langfristige Ausrichtung der großen Marken sichtbar neu sortiert werden.

Ein bewusst dünner Release-Kalender bis Frühjahr 2027

Was plant Ubisoft für den Rest des Geschäftsjahres 2026? Laut dem Bericht erwartet Ubisoft einen leichteren Veröffentlichungskalender bis zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2027. Das bedeutet konkret: Bis einschließlich Frühjahr 2027 ist nicht mehr mit einer Reihe großer Blockbuster-Releases zu rechnen, wie man es aus früheren Jahren teils gewohnt war.

Als einziges großes Premium-Spiel für den verbleibenden Zeitraum nennt Ubisoft aktuell Rayman Legends Retold, das im Oktober 2026 erscheinen soll. Für das Frühjahr 2027 wurde dagegen zum jetzigen Zeitpunkt kein weiterer großer Premium-Titel in Aussicht gestellt.

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Zur besseren Übersicht sieht Ubisofts grobe Roadmap für die nächsten Monate damit so aus:

Oktober 2026: Rayman Legends Retold (Premium-Release)

Rayman Legends Retold (Premium-Release) Bis 31. März 2027: insgesamt ein leichteres Line-up an großen Releases

insgesamt ein leichteres Line-up an großen Releases Frühjahr 2027: derzeit kein weiterer großer Premium-Launch konkret angekündigt

Die großen Marken sollen ab 2027 wieder Druck machen

Welche Ubisoft-Franchises kehren in den nächsten Jahren zurück? Gleichzeitig macht Ubisoft klar, dass die ruhigere Phase nicht das neue Normal sein soll. Der Publisher stellt für die darauffolgenden Geschäftsjahre deutlich größere Line-ups in Aussicht. Genannt wird ein Zeitraum von 2027 bis 2029, in dem die wichtigsten Marken wieder stärker in den Vordergrund rücken sollen.

Explizit bekräftigt Ubisoft dabei das Bekenntnis zu neuen Einträgen und der Zukunft folgender Reihen:

Assassin’s Creed

Ghost Recon

Far Cry

Gerade bei Far Cry ist die Erwartungshaltung in der Community ohnehin hoch, nicht zuletzt, weil zuletzt auffällig viele Informationen und Gerüchte rund um die Serie kursierten. Offizielle Details zu konkreten Terminen oder Inhalten nennt Ubisoft in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht.

Offene Fragen bei kleineren Projekten und Problemproduktionen

Welche Ubisoft-Spiele bleiben weiter unklar? Während die grobe Richtung für die großen Marken skizziert ist, bleiben andere Themen weiter offen. Dazu zählen kleinere Projekte, die Ubisoft für die kommenden Monate eventuell noch einstreuen könnte, aber auch langjährige Baustellen, die Fans seit Jahren begleiten.

Unter den Projekten, bei denen es weiterhin keine neuen konkreten Ansagen gibt, stehen vor allem zwei Namen im Raum: Beyond Good and Evil 2 sowie das Splinter Cell-Remake. Beide sind seit langer Zeit bekannt, aber in Bezug auf Release-Fenster und Fortschritt weiterhin ohne klare öffentliche Roadmap.

Wie schaut ihr auf Ubisofts ruhigeres Jahr 2026: Findet ihr es gut, wenn der Publisher Releases bündelt und später stärker zurückkommt, oder wünscht ihr euch mehr große Titel im Jahresrhythmus? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.