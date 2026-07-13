Assassins Creed Black Flag Resynced – 2 Millionen Verkäufe am ersten Tag

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist erst seit dem 9. Juli 2026 erhältlich, hat aber schon zum Launch eine klare Duftmarke gesetzt: Ubisoft meldet 2 Millionen verkaufte Exemplare innerhalb der ersten 24 Stunden. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Zahl selbst, sondern auch die Art der Kommunikation, denn der Publisher nennt diesmal ausdrücklich Verkäufe statt wie sonst oft eher Kennzahlen rund um Aktivität, Spielzeit oder Umsatz.

Damit landet das Piraten-Abenteuer direkt in der Spitzengruppe der schnellstverkauften Teile der Reihe. Nach dem Release war die Erwartungshaltung entsprechend hoch, schließlich gilt das Black Flag-Original von 2013 für viele bis heute als einer der stärksten Serienableger und als einer der großen Ubisoft-Hits der vergangenen Dekade.

Ein Start, der Ubisoft zur klaren Ansage zwingt

Wie viele Einheiten hat Assassin’s Creed Black Flag Resynced zum Start verkauft? Laut Ubisoft sind es 2 Millionen Verkäufe am ersten Tag. Die Zahl umfasst die Versionen für PS5, Xbox Series und PC, ohne dass der Publisher eine Aufschlüsselung nach Plattformen liefert.

Das Remake zeigt gleichzeitig, wie breit der Launch offenbar getragen wird: In mehreren großen Märkten führt Black Flag Resynced zum 12. Juli 2026 die Charts auf PlayStation und Xbox an, unter anderem in den USA und im Vereinigten Königreich. Auch auf Steam steht der Titel zu diesem Zeitpunkt an der Spitze der Top-Seller, wenn man das Steam Deck außen vor lässt.

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Für Ubisoft ist das ein seltener Moment, denn statt der üblichen Mischung aus Spielerzahlen, Engagement-Statistiken oder Umsatzrekorden gibt es diesmal einen direkten Vergleichswert. Genau das macht die 2-Millionen-Meldung für Fans und Branchenbeobachter so greifbar.

So ordnet sich der Launch historisch in die Reihe ein

Wie schlägt sich Black Flag Resynced im Vergleich zu früheren Assassin’s Creed-Starts? Die öffentlich genannte Day-One-Marke ist eine der größten, die Ubisoft in der langen Serienhistorie so direkt kommuniziert hat. Ein exaktes Ranking bleibt schwierig, weil Ubisoft über die Jahre sehr unterschiedlich berichtet hat, mal mit Verkäufen, mal mit ausgelieferten Einheiten oder anderen Kennzahlen.

Trotzdem lässt sich ein Eindruck gewinnen: Black Flag Resynced liegt mit 2 Millionen am ersten Tag bei den klar kommunizierten Vergleichswerten bereits über Assassin’s Creed 2, das in Woche 1 bei 1,6 Millionen Verkäufen lag, und erreicht mehr als die Hälfte von Assassin’s Creed 3 mit über 3,5 Millionen Verkäufen in Woche 1.

Assassin’s Creed Gemeldete Launch-Leistung Zeitraum Assassin’s Creed 2,5 Mio. Verkäufe Erster Monat Assassin’s Creed 2 1,6 Mio. Verkäufe Woche 1 Assassin’s Creed: Brotherhood 1 Mio. Verkäufe Woche 1 (nur EU) Assassin’s Creed: Revelations 7 Mio. ausgelieferte Einheiten Rund 3 Monate Assassin’s Creed 3 >3,5 Mio. Verkäufe Woche 1 Assassin’s Creed 4: Black Flag Rund 10 Mio. ausgelieferte Einheiten Rund 2 Monate Assassin’s Creed Rogue Rund 10 Mio. ausgelieferte Einheiten (zusammen mit Unity) Erste 50 Tage Assassin’s Creed Unity Rund 10 Mio. ausgelieferte Einheiten (zusammen mit Rogue) Erste 50 Tage Assassin’s Creed Syndicate Keine Einheiten genannt; Woche 1 unter Unity, Woche 2 darüber Erste 2 Wochen Assassin’s Creed Origins Keine Einheiten genannt; Sell-through doppelt so hoch wie bei Syndicate Erste 10 Tage Assassin’s Creed Odyssey Keine Einheiten genannt; stärkster Launch der PS4- und Xbox-One-Generation Woche 1 Assassin’s Creed Valhalla Keine Einheiten genannt; Franchise-Rekord bei Launch-Wochen-Verkäufen Woche 1 Assassin’s Creed Mirage Keine Einheiten genannt; Launch-Woche mit ähnlicher Spielerzahl wie Origins und Odyssey Launch-Woche Assassin’s Creed Shadows Keine Einheiten genannt; 3 Mio. Spieler und zweithöchster Day-One-Umsatz der Reihe Tag 1 Assassin’s Creed Black Flag Resynced 2 Mio. Verkäufe Tag 1

Starker Auftakt, langer Weg in die Serien-Topliste

Was bedeutet die Day-One-Zahl für die langfristigen Verkaufsziele? Trotz des starken Starts ist Black Flag Resynced noch weit davon entfernt, bei den Lifetime-Verkäufen der Reihe ganz oben mitzuspielen. Um überhaupt in die Top 10 der Hauptreihe vorzudringen, wären laut dem Vergleichswert aus der Historie mindestens 8 Millionen verkaufte Exemplare nötig.

Interessant ist dabei auch der moderne Kontext: Seit dem Start von Ubisoft+ (ursprünglich als Uplay+ im September 2019 eingeführt) verändert das Abo-Modell die Launch-Dynamik, weil ein Teil des Publikums neue AAA-Veröffentlichungen direkt über das Abo spielt, statt sie am ersten Tag zu kaufen. Umso stärker wirkt eine offen kommunizierte 2-Millionen-Ansage als Signal, dass Black Flag Resynced nicht nur gespielt, sondern in großer Zahl direkt gekauft wurde.

Was meinst du: Ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced für dich ein Pflichtkauf zum Launch, oder wartest du lieber auf Patches und Rabatte? Schreib es gern in die Kommentare.