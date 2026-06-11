Mit dem Scuf Omega bringt Corsair einen neuen Premium-Controller auf den Markt, der sich klar an ambitionierte Spieler richtet. Der offiziell für die PS5 lizenzierte Controller setzt auf das PlayStation-Layout, bietet zahlreiche Zusatztasten, austauschbare Bauteile, mechanische Trigger, TMR-Sticks und eine Polling-Rate von 1.000 Hz am PC.

Der Preis fällt allerdings entsprechend hoch aus: Rund 240 Euro werden für den Scuf Omega fällig. Damit kostet er deutlich mehr als ein normaler DualSense und liegt auch spürbar über vielen anderen Third-Party-Controllern. Die zentrale Frage lautet deshalb: Ist der Scuf Omega ein echter Vorteil für kompetitive Spieler oder vor allem ein teures Spezialgerät für eine sehr kleine Zielgruppe?

Technische Daten im Überblick

Formfaktor: PlayStation-Layout mit symmetrischen Sticks

PlayStation-Layout mit symmetrischen Sticks Lizenz: Offiziell lizenziert für PlayStation 5

Offiziell lizenziert für PlayStation 5 Kompatibilität: PlayStation 5, PC mit Windows 10 und Windows 11, iOS, Android

PlayStation 5, PC mit Windows 10 und Windows 11, iOS, Android Konnektivität: 2,4 GHz per USB-Dongle, USB-C-Kabel, Bluetooth 5.0 nur für Mobilgeräte

2,4 GHz per USB-Dongle, USB-C-Kabel, Bluetooth 5.0 nur für Mobilgeräte Polling-Rate: bis zu 1.000 Hz am PC, kabelgebunden und kabellos

bis zu 1.000 Hz am PC, kabelgebunden und kabellos Sticks: Endurance TMR Thumbsticks, austauschbare Stick-Aufsätze

Endurance TMR Thumbsticks, austauschbare Stick-Aufsätze Trigger: Adjustable Instant Triggers mit mechanischen Omron-Schaltern, umschaltbar zwischen kurzem Klickweg und analogem Triggerweg

Adjustable Instant Triggers mit mechanischen Omron-Schaltern, umschaltbar zwischen kurzem Klickweg und analogem Triggerweg Zusatztasten: vier rückseitige Paddles, zwei seitliche SAX-Tasten, fünf G-Keys

vier rückseitige Paddles, zwei seitliche SAX-Tasten, fünf G-Keys Profile: drei Onboard-Profile, direkt am Controller wechselbar

drei Onboard-Profile, direkt am Controller wechselbar G-Keys: G1 und G5 im PlayStation-Modus frei belegbar, alle fünf G-Keys im PC-Modus frei belegbar

G1 und G5 im PlayStation-Modus frei belegbar, alle fünf G-Keys im PC-Modus frei belegbar Modularität: magnetische Faceplate, austauschbare Sticks, Anti-Friction-Ringe, D-Pad, Aktionstasten und Touchpad

magnetische Faceplate, austauschbare Sticks, Anti-Friction-Ringe, D-Pad, Aktionstasten und Touchpad App: Scuf-App für iOS und Android

Scuf-App für iOS und Android Audio: 3,5-mm-Klinkenanschluss, Mikrofon-Stummschaltung und Lautstärkeregelung über G-Tasten

3,5-mm-Klinkenanschluss, Mikrofon-Stummschaltung und Lautstärkeregelung über G-Tasten RGB: LED-Leiste, Anpassung über die Scuf-App

LED-Leiste, Anpassung über die Scuf-App Akkulaufzeit: bis zu 17 Stunden aktive Nutzung

bis zu 17 Stunden aktive Nutzung Lieferumfang: Controller, USB-Dongle, geflochtenes USB-C-Kabel, drei zusätzliche Thumbstick-Grips, Abdeckplatten für Seitentasten und innere Paddles, Tournament Cable Lock, Sicherheitshinweise

Controller, USB-Dongle, geflochtenes USB-C-Kabel, drei zusätzliche Thumbstick-Grips, Abdeckplatten für Seitentasten und innere Paddles, Tournament Cable Lock, Sicherheitshinweise UVP Europa: 239,99 Euro

Scuf Omega: Premium-Controller mit PlayStation-Lizenz

Der Scuf Omega ist offiziell für die PlayStation 5 lizenziert und wurde in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment entwickelt. Anders als viele PC-Controller setzt er nicht auf das klassische Xbox-Layout mit asymmetrischen Sticks, sondern bleibt beim PlayStation-typischen Aufbau mit symmetrischen Analogsticks.

Das macht ihn besonders für Spieler interessant, die auf der PS5 zu Hause sind, aber mehr Anpassungsmöglichkeiten und zusätzliche Eingaben wollen. Gleichzeitig ist der Controller auch mit Windows-PCs, iOS und Android kompatibel. Je nach Plattform unterscheiden sich jedoch die verfügbaren Funktionen.

An der PS5 wird der Controller kabellos über einen 2,4-GHz-Dongle verbunden. Am PC funktioniert er sowohl kabelgebunden als auch kabellos mit bis zu 1.000 Hz Polling-Rate. Bluetooth ist dagegen nur für Mobilgeräte vorgesehen.

Viele Zusatztasten: Paddles, Seitentasten und G-Keys

Eines der wichtigsten Argumente für den Scuf Omega sind die vielen zusätzlichen Eingabemöglichkeiten. Auf der Rückseite befinden sich vier frei belegbare Paddles. Dazu kommen zwei seitliche SAX-Tasten, die mit den Zeigefingern erreichbar sind. Außerdem besitzt der Controller fünf G-Tasten an der Vorderseite.

Die Idee dahinter ist simpel: Spieler sollen wichtige Aktionen ausführen können, ohne die Daumen von den Sticks nehmen zu müssen. Gerade in Shootern, Actionspielen oder kompetitiven Multiplayer-Titeln kann das ein echter Vorteil sein. Springen, ducken, nachladen, Waffen wechseln oder Spezialfähigkeiten lassen sich so auf zusätzliche Tasten legen.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Im PlayStation-Modus sind nicht alle G-Tasten frei belegbar. G2, G3 und G4 sind dort fest für Audiofunktionen vorgesehen. G2 regelt die Lautstärke herunter, G4 erhöht sie, G3 schaltet das Mikrofon stumm. Frei belegbar bleiben auf der PS5 nur G1 und G5.

Am PC sieht es deutlich besser aus. Dort lassen sich alle fünf G-Tasten über die Scuf-App mit Controllerfunktionen, Tastaturbefehlen oder Makros belegen. Damit ist der Omega am PC flexibler als an der Konsole.

Modularität: Viel lässt sich tauschen oder entfernen

Der Scuf Omega setzt stark auf Modularität. Die magnetische Faceplate lässt sich abnehmen und gibt Zugriff auf mehrere austauschbare Elemente. Wechseln lassen sich unter anderem die Stick-Aufsätze, die Anti-Friction-Ringe, das Steuerkreuz, die Aktionstasten und sogar das Touchpad.

Auch die Zusatztasten sind nicht in Stein gemeißelt. Die inneren Rückseiten-Paddles können entfernt und durch Abdeckplatten ersetzt werden. Gleiches gilt für die beiden Seitentasten. Wer also nicht alle Eingaben nutzen möchte oder versehentliche Tastendrücke vermeiden will, kann den Controller physisch reduzieren.

Scuf spricht insgesamt von 18 austauschbaren Teilen. Zusätzliche Zubehörsets werden separat verkauft. Praktisch ist diese Modularität vor allem für Spieler, die ihren Controller wirklich aktiv an verschiedene Spiele oder Genres anpassen wollen. Wer seinen Controller einmal einrichtet und danach jahrelang unverändert nutzt, bekommt zwar viele Optionen, schöpft sie aber vermutlich kaum aus.

Trigger mit zwei Modi: Klick für Shooter, analog für Rennspiele

Ein weiteres Kernfeature sind die verstellbaren Trigger. Per Schalter kann zwischen einem normalen analogen Triggerweg und einem sehr kurzen, mechanischen Klick umgeschaltet werden. Für den Klickmodus setzt Scuf auf mechanische Omron-Schalter.

In Shootern ist das besonders interessant, weil die Trigger dann eher wie Maustasten funktionieren. Der Weg ist kurz, der Druckpunkt klar, Wiederholungen sind schneller möglich. Für kompetitive Spieler kann das tatsächlich ein spürbarer Vorteil sein.

Für Rennspiele, Sportspiele oder Titel, bei denen eine fein dosierbare Eingabe wichtig ist, bleibt der normale Triggerweg die bessere Wahl. Hier ist ein voller analoger Bewegungsbereich entscheidend, etwa beim Gasgeben oder Bremsen.

Wichtig: Adaptive Trigger wie beim DualSense gibt es beim Scuf Omega nicht. Auch auf haptisches Feedback und klassische Vibration wird verzichtet. Scuf begründet das mit dem Fokus auf kompetitive Spieler, bei denen direkte Eingaben wichtiger sein sollen als Immersion.

TMR-Sticks gegen Verschleiß und Stick-Drift

Bei den Analogsticks setzt Scuf auf sogenannte Endurance TMR Thumbsticks. Dabei werden Stickbewegungen magnetisch erfasst, statt über klassische Potenziometer. Das soll den mechanischen Verschleiß reduzieren und langfristig präzise Eingaben ermöglichen.

Gerade Stick-Drift ist bei modernen Controllern ein häufiges Ärgernis. Magnetische Stick-Technologien gelten deshalb als wichtiger Schritt, um Controller langlebiger zu machen. Scuf verspricht hier nicht nur mehr Haltbarkeit, sondern auch ein vertrautes Spielgefühl.

Die Stick-Aufsätze sind austauschbar. Im Lieferumfang befinden sich zusätzliche Thumbstick-Grips, sodass Spieler zwischen unterschiedlichen Höhen und Formen wechseln können. Für Shooter empfiehlt sich häufig ein höherer rechter Stick für präzisere Zielbewegungen, während links ein niedrigerer Stick für schnelle Bewegungen sinnvoll sein kann.

Scuf-App nur für iOS und Android

Die Scuf-App spielt beim Omega eine zentrale Rolle. Über sie lassen sich Profile verwalten, Deadzones einstellen, Trigger- und Stickkurven anpassen, SOCD-Optionen für Fighting Games konfigurieren, Firmware-Updates durchführen und die RGB-Leiste anpassen.

Etwas ungewöhnlich ist allerdings, dass die App nur für iOS und Android verfügbar ist. Eine eigenständige PC-App gibt es nicht. Gerade weil der Controller am PC besonders viele Funktionen bietet, wirkt das etwas umständlich. Wer den Omega hauptsächlich am PC nutzt, muss für bestimmte Einstellungen trotzdem zum Smartphone greifen.

Positiv ist wiederum, dass bis zu drei Profile direkt auf dem Controller gespeichert werden können. Diese lassen sich über eine Profiltaste wechseln. Die Beleuchtung der G-Tasten zeigt dabei an, welches Profil gerade aktiv ist.

Kein DualSense-Komfort: Keine Vibration, keine adaptiven Trigger

Der größte Kompromiss des Scuf Omega betrifft ausgerechnet Funktionen, die viele PS5-Spieler mit dem DualSense verbinden. Der Controller bietet keine adaptive Trigger, kein haptisches Feedback und keine klassische Vibrationsfunktion.

Für kompetitive Spieler kann das verschmerzbar oder sogar gewollt sein. Vibration wird in Shootern häufig deaktiviert, weil sie ablenken kann. Adaptive Trigger können ebenfalls störend sein, wenn es um schnelle, wiederholbare Eingaben geht.

Für Spieler, die vor allem storylastige Singleplayer-Titel, Action-Adventures oder exklusive PS5-Spiele genießen wollen, ist das aber ein klarer Nachteil. Gerade Spiele wie Astro Bot, Returnal, Gran Turismo 7 oder Ratchet & Clank nutzen die DualSense-Features sehr bewusst. Wer diese Art von Immersion schätzt, bekommt beim Scuf Omega trotz des hohen Preises weniger PlayStation-Gefühl als beim Standard-Controller.

Verarbeitung, Haptik und Akku

Der Scuf Omega hinterlässt einen hochwertigen Eindruck. Die Tasten besitzen einen klaren Druckpunkt, die Mikroschalter sollen leise und präzise arbeiten. Die Griffe sind mit einer strukturierten Gummibeschichtung versehen, die für besseren Halt sorgen soll.

Die Akkulaufzeit gibt Scuf mit bis zu 17 Stunden aktiver Nutzung an. Geladen wird über USB-C. Eine LED-Leiste zeigt nicht nur optische Effekte, sondern auch Ladestand und Ladevorgang an. Zusätzlich liegt ein sogenannter Tournament Cable Lock bei, der das USB-C-Kabel bei kabelgebundenem Spiel gegen versehentliches Herausziehen sichern soll.

Das passt zum Fokus des Controllers: Der Omega will kein Lifestyle-Controller sein, sondern ein Werkzeug für Spieler, die Eingaben, Profile und Layouts sehr genau kontrollieren möchten.

Für wen lohnt sich der Scuf Omega?

Der Scuf Omega lohnt sich vor allem für Spieler, die regelmäßig kompetitive Titel spielen und zusätzliche Eingabemöglichkeiten wirklich nutzen. Wer in Shootern, Battle-Royale-Spielen, Fighting Games oder schnellen Actionspielen unterwegs ist, kann von den Paddles, Seitentasten, kurzen Triggerwegen und präzisen Sticks profitieren.

Besonders interessant ist der Controller für PC-Spieler, weil dort alle fünf G-Tasten frei belegbar sind und die 1.000-Hz-Polling-Rate genutzt werden kann. Auf der PS5 bleibt der Omega zwar ebenfalls ein hochwertiger Pro-Controller, ist bei den G-Tasten aber stärker eingeschränkt.

Weniger sinnvoll ist der Kauf für Gelegenheitsspieler, Singleplayer-Fans oder alle, die den DualSense gerade wegen seiner besonderen PS5-Funktionen mögen. Wer adaptive Trigger, haptisches Feedback und Vibration schätzt, bekommt diese Features beim Scuf Omega nicht.

Fazit von Patrik Hasberg

Der Scuf Omega ist ein üppig ausgestatteter Premium-Controller mit vielen sinnvollen Profi-Funktionen. Zusatztasten, mechanische Trigger, TMR-Sticks, austauschbare Bauteile, 2,4-GHz-Funk und 1.000 Hz am PC machen ihn zu einem sehr flexiblen Eingabegerät für ambitionierte Spieler.

Gleichzeitig ist der Preis von rund 240 Euro schwer zu ignorieren. Dafür fehlen ausgerechnet mehrere Funktionen, die viele PS5-Spieler am DualSense besonders mögen. Keine Vibration, kein haptisches Feedback und keine adaptiven Trigger sind bei einem so teuren Controller ein bewusster, aber nicht für jeden nachvollziehbarer Kompromiss.

Wer kompetitiv spielt, seine Tastenbelegung konsequent optimiert und auf zusätzliche Eingaben angewiesen ist, findet im Scuf Omega einen sehr starken Pro-Controller. Wer dagegen einfach nur einen besseren Allround-Controller für PS5-Spiele sucht, sollte genau überlegen, ob der Aufpreis den Verzicht auf DualSense-Komfort wirklich wert ist.

✅ Pro

Sehr viele Zusatztasten mit Paddles, Seitentasten und G-Keys

Offizielle PS5-Lizenz

TMR-Sticks gegen mechanischen Verschleiß

Mechanische Instant Trigger mit kurzem Klickweg

1.000 Hz Polling-Rate am PC, kabelgebunden und kabellos

Viele austauschbare Bauteile

Drei speicherbare Profile

Hochwertige Verarbeitung und griffige Oberfläche

❌ Kontra

Sehr hoher Preis

Keine adaptiven Trigger

Kein haptisches Feedback

Keine klassische Vibration

G-Tasten auf PS5 nur eingeschränkt frei belegbar

Scuf-App nur für iOS und Android, keine native PC-App

Viele Funktionen lohnen sich vor allem für kompetitive Spieler

Der Scuf Omega ist kein Controller für alle. Er ist ein Spezialwerkzeug für Spieler, die wirklich wissen, warum sie Paddles, Zusatzbuttons, schnelle Trigger und Profile brauchen. Genau dort spielt er seine Stärken aus. Als luxuriöser DualSense-Ersatz für normale PS5-Spieler ist er dagegen schwerer zu empfehlen.